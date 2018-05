Landesverbandstagung des Metallhandwerks Niedersachsen-Bremen

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Wir müssen zurück zu einem handwerklichen Versorgungsmuster. Wir müssen uns mehr um den Erhalt der Dinge kümmern, als um deren Abnutzung!“ Klare Worte haben am Freitagmorgen rund 100 Teilnehmer der Landesverbandstagung Metall Niedersachsen-Bremen von Professor Dr. Niko Paech zu hören bekommen.

Denn der Volkswirt von der Universität Siegen rechnete in seinem Vortrag nämlich mit dem konventionellen Wirtschaftswachstum gnadenlos ab: „Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum ist mehr denn je nötig“, so Paech in seinem Referat zum Thema Postwachstumsökonomie.

+ Niko Paech

Dieser Begriff war von ihm vor gut zehn Jahren in die Diskussion gebracht worden und bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das zur Versorgung des menschlichen Bedarfs nicht auf Wachstum angewiesen ist, sondern sich durch Rücknahme auszeichnet. „Weniger ist tatsächlich mehr“, so Paech vor den erstaunt zuhörenden Firmenchefs, deren Handwerksbetriebe wohl eher konventionell wachstumsorientiert ausgerichtet sind. „Wir müssen weg von der Kultur des Verbrauchens mit den globalen Gefahren und hin zu einem Wirtschaften, bei dem der Erhalt wieder wichtig wird. Und da gehört das Metallhandwerk sicher dazu“, betonte der Volkswirt.

Holger Eschen, Verbandspräsident des Landesverbands, hatte bewusst den Wachstumskritiker als Redner engagiert, um „uns mal eine völlig andere Sicht der wirtschaftlichen Zusammenhänge erläutern zu lassen“. Klar, dass dem Vortrag eine rege Diskussion folgte.

+ Holger Eschen

Drei Tage lang verbachten die Metaller im Visselhöveder Hotel Pescheks. Auf dem Programm standen Vorstandssitzung, Ehrungen und eine Mitgliederversammlung, aber auch Betriebsbesichtigungen beim Rotenburger Unternehmen Borco-Höhns sowie im Vogelpark standen an. Organisiert hatte das Treffen, das erste dieser Art in der Region, der Botheler Heinz Meyer, Innungsobermeister Metall der Kreishandwerkerschaft.