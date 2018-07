Vorverkauf für lange Musiknacht läuft auf Hochtouren

Visselhövede - Der Vorverkauf für die lange Visselhöveder Musiknacht läuft aktuell auf Hochtouren. Am Samstag, 4. August, ab etwa 12 Uhr spielen sechs Bands in sechs Visselhöveder Lokalen.

Mit einem Ticket können die Fans verschiedene Musikrichtungen in der Diskothek Tenne, dem Eiscafé Venezia und den Restaurants Vivaldi, der Grieche, Mito und Visselquelle hören und die Bands sehen. Im Vorverkauf in den Lokalen kosten die Karten sieben Euro, an der Abendkasse zehn. Die Veranstalter haben sich aber noch eine besondere Aktion ausgedacht: Bis zum 20. Juli bekommt nämlich jeder, der eine Karte in den Lokalen kauft, eine weitere für nur fünf Euro dazu.

In jeder Gaststätte warten am 4. August besondere Getränke und einige Überraschungen auf die Besucher. Außerdem wird eine Tombola veranstaltet, bei der ebenfalls attraktive Preise locken. So sind unter anderem 50 Liter Freibier zu gewinnen.

„ANNImation“ ist mit dabei

Unsere Zeitung, die die lange Musiknacht präsentiert, stellt in loser Folge die einzelnen Bands vor. So wird in der Disco Tenne die vierköpfige Coverband „ANNImation“ mit Musikern aus Visselhövede, Walsrode und Rotenburg rocken. Annika Lohrengel (Gesang), Grigor Dobrev (Gitarre), Thorsten Güsen (Bass) und Achim Schlüter (Schlagzeug) spielen die Songs aber nicht eins zu eins nach, sondern „uns ist wichtig, dass wir jedem Stück unseren eigenen Touch geben“, heißt es in einer Mitteilung der Band.

Frontfrau Annika Lohrengel, Namensgeberin der Formation, verbreitet mit ihrer ungeheuren Power gute Laune und traut sich auch an Rocknummern heran, die im Original von Männern gesungen werden, oder an sehr charakteristische Frauenstücke, beispielsweise von Amy Winehouse.

