Vollgas bis zum „Full Pull“

Zwölfter Trecker-Treck mit 212 Schleppern und vielen Tausend Fans

+ Reifen mit wenig Luft: Die Treckerpiloten arbeiten mit allen Tricks, um das „Full Pull“ zu erreichen. Fotos: Kirchfeld

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Mithilfe eines Treckers kann der Landwirt pflügen und eggen, säen und später auch ernten. Man kann aber auch auf die verrückte Idee kommen, einen Bremswagen hinter das Gefährt zu hängen, Gas zu geben und so lange zu fahren, bis es nicht mehr geht oder es „Full Pull“ heißt. So geschehen beim zwölften Visselhöveder Trecker-Treck, der am Wochenende vom gleichnamigen Team aus Nindorf auf dem Gewerbe-Campus Lehnsheide veranstaltet wurde. Die PS-Monster zogen die Bremswagen, bis die Auspuffkrümmer glühten und die Fahrer schwitzten. Schließlich ging es um Ruhm, Ehre, glänzende Pokale und auch um wertvolle Sachpreise.