Volksbank erreicht Ziele auch in Visselhövede

+ © - Volksbank-Vorstandssprecher Ulrich Stock (l.) und Vorstand Gerd-Ulrich Cohrs. © -

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat die Volksbank Lüneburger Heide ihre Ziele im Geschäftsjahr 2022 erreicht. Und: „Filialschließungen stehen 2023 nicht an.“

Visselhövede/Winsen – Trotz der immer noch sehr schwierigen Rahmenbedingungen hat die Volksbank Lüneburger Heide ihre selbst gesteckten Ziele im Geschäftsjahr 2022 erreicht. Die Vorstandsmitglieder Ulrich Stock und Gerd-Ulrich Cohrs lassen Zahlen sprechen: Mehr als 120 Millionen Euro Zuwachs bei den Kundenkrediten auf gut 2,5 Milliarden Euro, ein Sprung der Bilanzsumme auf mehr als vier Milliarden Euro und insgesamt einen Anstieg der von der Volksbank betreuten Kundengeschäfte auf jetzt fast acht Milliarden Euro.

„Das zeigt eine robuste Entwicklung“, wie es in einer Mitteilung heißt. Auch die Kernkapitalquote steigt demnach voraussichtlich auf einen Wert von mehr als 15 Prozent. Die endgültigen Daten werden nach Abschluss der Prüfung während der Vertreterversammlung im Juni vorgelegt.

Cohrs betont: „Nicht nur die Zahlen zeigen, dass die Bank erfolgreich und zukunftssicher aufgestellt ist. Besonders die Ernennung meines Kollegen Ulrich Stock zum Vorstandssprecher der Volksbank Lüneburger Heide setzt ein klares Zeichen für Kontinuität.“

Zum 1. Januar hat der 42-jährige diese Funktion übernommen. „Ich freue mich sehr über diese Entscheidung unseres Aufsichtsrates. Das ist eine großartige Wertschätzung meiner geleisteten Arbeit und gleichzeitig ein Vertrauensvorschuss für die kommenden Aufgaben“, so Stock.

Auch wir spüren den Fachkräftemangel und haben uns rechtzeitig neu ausgerichtet. Da sind wir auf einem guten Weg

Die Volksbank bietet 573 Mitarbeitenden aus der Region, darunter 39 Auszubildenden, eine berufliche Zukunft und einen sicheren Arbeitsplatz. Mit vielfältiger Weiterbildung, der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, flexiblen Arbeitszeiten, Entgeltumwandlung und zahlreichen Vergünstigungen passt sich die Bank an den Arbeitsmarkt an und wird als zeitgemäßer Arbeitgeber wahrgenommen. „Auch wir spüren den Fachkräftemangel und haben uns rechtzeitig neu ausgerichtet. Da sind wir auf einem guten Weg“, ist sich Stock sicher.

Mittlerweile bilden rund 83 000 Genossenschaftsmitglieder die breite Basis der Volksbank Lüneburger Heide. Zusätzlich acht Millionen Euro Geschäftsguthaben wurden im Jahr 2022 von den Mitgliedern gezeichnet. Zum 31. Dezember beträgt der Bestand etwa 44 Millionen Euro. Eingetrübt sei aber die Stimmung bei den Baufinanzierungen. Teure Kosten und steigende Zinsen sorgten 2022 für einen spürbaren Rückgang – die Summe sank im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf 269 Millionen Euro. Insgesamt stieg das Kreditvolumen jedoch um fünf Prozent auf 2,5 Milliarden Euro an. Immer mehr Serviceleistungen erledigten die Kunden laut Stock mittlerweile über das hauseigene DialogCenter – das hat wiederum Auswirkungen auf die Erreichbarkeit. „Wir wissen um das Problem der phasenweise langen Wartezeit unserer Kunden am Telefon“, bedauert Stock. „Daher wird unser Dialog-Center auch weiterhin wachsen“, verspricht der Vorstandssprecher.

Den Mix aus Onlinebanking, Banking-App und Dialog-Center ergänzen die Filialen. Davon unterhält die Genossenschaftsbank 38, zusätzlich sind 18 SB-Standorte in Betrieb.

Und die Genossenschaftsbank setzt laut eigener Aussage auch in Zukunft auf ihre Filialen. Stock betont: „Die Filiale bleibt ein fester Bestandteil unserer Kundenkommunikation. Wir passen unser Filialnetz weiter an die Bedürfnisse unserer Kunden an und sichern alle zukunftsfähigen Standorte. Schließungen sind für 2023 nicht geplant.“

„Neben unserer Rolle als Baufinanzierer sind wir auch im regionalen Immobilien- und Grundstücksmarkt gut vernetzt. Unsere Tochtergesellschaften GEB Gesellschaft für Entwicklung und Bauen, Immo-Konzepte und VBLH Grundbesitz trugen kräftig zum erfolgreichen Geschäftsergebnis bei“, so Gerd Ulrich Cohrs. Unter anderem seien die Unternehmen auch im Visselhöveder Neubaugebiet Zollikofer-Straße-Ost aktiv.