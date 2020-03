Vogelhaus voller Kunst und Licht auf dem Brunnen

Visselhövede – Der Brunnen auf dem Visselhöveder Marktplatz, auf dem seit 2007 immer wieder mal Gegenstände stehen, die aktuelle Geschehnisse aus der Region humorvoll und satirisch aufs Korn nehmen, soll in den kommenden Wochen zu einem Heim für wilde Tiere werden. Denn die Hamburger Künstlerin Conny Stark hat mithilfe des Schwitschers Willi Reichert ein besonderes Vogelhaus mit dem Titel „Hope“ auf dem Kopf der Brunnensäule platziert.

Eigentlich war es eine Hamburger Nabu-Aktion, bei der der Künstlerin acht Nistkästen zur Verfügung gestellt wurden. Einer blieb übrig, weil der vorgesehene Baum abgesägt worden war. „Es stellte sich die Frage, wer in der Region gut zu Vögeln sein würde“, so Stark, die sich an eine ihrer Ausstellungen im Visselhöveder Wasserturm erinnerte und so mit Reichert in Kontakt kam.

Stark will auch durch die künstlerische Gestaltung des Innenraums des Vogelhauses auf die Notwendigkeit aufmerksam machen, dass es „schönen und guten Wohnraum auch für komische Vögel“ geben muss.

„Das Häuschen hat sogar eine Beleuchtung und die Betrachter können sich das Innere auch genauer angucken, falls in den nächsten Wochen kein Vogel auf dem Brunnen einzieht“, erläutert Reichert den zweideutigen Gag. jw