Neue Attraktion im Visselhöveder Bürgerpark

Von: Jens Wieters

Bürgermeister André Lüdemann (l.) und Klärwerksleiter André Plechta starten die Fontäne. © Wieters

Ein Besuch des Visselhöveder Bürgerparks lohnt jetzt ein Stück weit mehr, denn seit Donnerstag schießt eine Fontäne im Visselsee 3 Wasser in die Höhe.

Visselhövede – Hier noch eine Düse richtig einstellen, dort das Stahlseil etwas straffen und jetzt noch die Zeitschaltuhr starten und fertig ist der neue Hingucker im Visselhöveder Bürgerpark. Denn mitten im Visselsee 3 schießt jetzt eine Fontäne das Wasser meterhoch in Richtung des hoffentlich oft blauen Himmels.

Um exakt 11.35 Uhr hat Kläranlagenleiter André Plechta am Donnerstag den Startknopf gedrückt und schon lief die Pumpe an, die in rund drei Metern Tiefe am Grund des Sees mit einem starken Fundament befestigt worden ist. „Das Ganze haben wir mit Stahlseilen kipp- und diebstahlsicher befestigt“, berichtet Plechta. Und das ist offenbar auch nötig, denn beim Probelauf vor rund einer Woche hatten Unbekannte das Kabel aus dem See gezogen und die Pumpe dabei beschädigt. Jetzt ist alles mit Rohren gesichert und bis zum Schaltkasten im Erdreich versenkt.

Strom kommt aus der Photovoltaikanlage

„Wir schlagen damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt Bürgermeister André Lüdemann. Zum einen sorge die Fontäne für mehr Verwirbelung auf der Wasseroberfläche, was wiederum bedeute, dass das Gewässer mit mehr Sauerstoff angereichert werde, was besonders in heißen Sommermonaten enorm wichtig für die Fauna und Flora in dem See sei. „Und außerdem ist solch eine Fontäne auch sehr gut anzusehen“, so Lüdemann.

Die soll ab sofort in jedem Jahr von etwa Ostern bis Oktober laufen. „Aber natürlich nicht 24 Stunden am Tag, sondern per programmierter Uhr von 6 bis 22 Uhr“, so Plechta. In den Wintermonaten werde sie in der Kläranlage gewartet und gelagert.

Blickfang vom Steg aus: Die neue Fontäne im Visselsee 3. © Wieters, Jens

„Natürlich ist die aktuelle Fontäne jetzt noch kein richtig großes Exemplar, aber uns schwebt noch eine Veränderung vor“, verrät der Bürgermeister schon jetzt. So könnte eine Art Wasserorgel, wie es sie früher bei manchen Veranstaltungen wie den Kultursommer schon mal gab, aktiviert werden. „Dann würden wir die jetzige Fontäne an der Visselquelle einsetzen.“ Dort wäre sie von der Dimension auch richtig. „Dann verändere ich die Düsenstellung, sodass das Wasser ringförmig austritt. Das würde die Algen an den Rand drängen, damit die Quelle zumindest optisch schöner wirkt“, hat auch André Plechta schon weitere Pläne.

Hundelauffläche wird aufgepeppt

Denn aktuell sind Mitarbeiter des Bauhofs regelmäßig dabei, den Teich an der Kirche mechanisch von den Algen zu befreien. „Das wird auch in den Sommermonaten wohl immer so sein“, so Lüdemann, der weiß, dass sich schon viele seiner Vorgänger die Zähne an der Algenproblematik ausgebissen haben.

Durch die neuen Wasserspiele sei der Bürgerpark um Attraktion reicher. „Ist doch ideal hier: Wanderwege, ein Sandstrand, ein Steg, ein Beachvolleyballfeld und eine Liegewiese, was will man mehr. Ein Besuch lohnt immer.“ Selbst für Hundehalter gebe es eine umzäuntes Areal am See 2, sodass die Vierbeiner nicht nur toben, sondern auch paar Runden im Wasser drehen könnten. Lüdemann: „Und auch da lassen wir uns noch ein paar Veränderungen einfallen.“ Die Stromversorgung für die neue Fontäne wurde von der Kläranlage bis an das Ufer des Sees gelegt. „Und der Clou: Die Pumpe wird ausschließlich mit Strom betrieben, den wir per Photovoltaik auf dem Dach der Kläranlage erzeugen“, berichtet der Bürgermeister.