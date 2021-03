Neue Sozialarbeiter besuchen Jugendliche

Iris Weis und Stefan Gaudies wollen in Visselhövede viel bewegen

+ © Wieters Sie stellen die Jugendarbeit auf ein neues Fundament (v.l.): Gustav Stegmann vom Präventionsrat, Sabine Voss (DAA), Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy, die beiden Sozialarbeiter Iris Weis und Stefan Gaudies sowie Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel. © Wieters

Visselhövede – Nicht auf die Jugendlichen in irgendeinem Gebäude warten, sondern aktiv auf sie zugehen und auch die besuchen, die in keinem Verein, in keiner Feuerwehr und in keiner Kirchengruppe mitmachen: So sieht die neue Jugendarbeit in Visselhövede aus, die im vergangenen Jahr von den politischen Gremien auf den Weg gebracht worden war und jetzt ein Gesicht hat.