Visselhövedes Migrationsbeauftragter informiert über Hilfsmöglichkeiten

Von: Jens Wieters

Visselhövedes Migrationsbeauftragter Markus Coring zählte nur zwei Frauen aus der Ukraine zum Kennenlerntreff. Er gibt nicht auf: „Wir helfen, wo es nur geht.“

Visselhövede – „Damit die Leute überhaupt wissen, wer wir sind und was wir machen und wo und wie wir unterstützen können, haben wir sie zu einer Kennenlernrunde eingeladen“, sagt Markus Coring, bei der Stadt Visselhövede seit einigen Wochen zuständig für Gemeinwesenarbeit im Bereich Migration.

Er meint damit die rund 80 Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Land geflüchtet sind und am Rande der Lüneburger Heide ein neues Zuhause gefunden haben. Aber das Dach über dem Kopf ist das eine, die Aussicht auf einen Arbeitsplatz und damit auf eine Integration in die Gesellschaft ist die andere Seite.

„Die Kaffeerunde im Haus des Gastes ist quasi als erstes Treffen konzipiert, damit wir Kontakte knüpfen können und den Menschen berichten, wo sie was beantragen können. Denn die deutsche Verwaltung ist nicht für jedermann so einfach zu verstehen – und dafür muss man kein Ausländer sein“, betont Coring schmunzelnd. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Fremdeln mit deutscher Bürokratie bekam der pädagogische Mitarbeiter schon bei der Vorbereitung des Treffens: „Denn das mit dem Anmelden, um entsprechend Kuchen zu bestellen, hat nicht geklappt.“ So etwas sei halt in der Ukraine nicht Brauch, habe ihm der Übersetzer Dmytriy Sredin mitgeteilt. „Ist aber nicht schlimm, Hauptsache die Leute kommen“, so Coring im Vorfeld Am Nachmittag aber Ernüchterung: Nur zwei Frauen aus der Ukraine hat es in den Saal im Haus der Bildung verschlagen. Die Flüchtlingspaten des Präventionsrats sind deutlich in der Überzahl.

„Die Kommunikationswege über Messengerdienste haben offenbar nicht so wie geplant geklappt“, so Coring, der „nicht aufgeben“ wird, diese Treffen zu veranstalten. „Wir wollen mit diesem Tag Begegnungen schaffen, um Begegnungen zu schaffen“, gibt sich Visselhövedes Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy ein wenig philosophisch – wenn auch mit ernstem Hintergrund.

„Denn es wird überall der Fachkräftemangel kritisiert und die Geflüchteten aus der Ukraine sind überwiegend sehr gut ausgebildet. Allerdings brauchen sie Unterstützung und Auskunft dabei, wo sie die Anerkennung ihrer Ausbildung bekommen, um endlich arbeiten zu dürfen. Und auch dafür sind wir da. Aber das müssen die Ukrainer erst mal wissen“, betont Coring. Er zieht nämlich nach seinen ersten Gesprächen mit den Flüchtlingen ein eindeutiges Fazit: „Sie wollen unbedingt arbeiten, dabei ist es ihnen auch egal, dass sie Jobs übernehmen, für die sie eigentlich überqualifiziert sind.“ Coring nennt das Beispiel eines Geschichtslehrers, der Lkw fahren will, um „überhaupt in Arbeit zu kommen“.

Damit die Gespräche im Alltag auch für beide Seiten verständlich sind, kommt neben dem Dolmetscher Sredin, der seit März mit seiner Familie auf dem Campus Lehnsheide lebt, auch ein wenig Technik ins Spiel. „Mit den Übersetzungsprogrammen auf dem Handy klappt das ganz gut“, so Coring, der sich in die Bedienung so langsam reingefuchst hat, während die „Ukrainer die Apps schon sehr perfekt beherrschen“. Am Ende des Nachmittags sind die beiden Ukrainerinnen um einige Erfahrungen reicher. Vor allem wissen sie jetzt, wo ihnen in vielen Situationen geholfen werden kann – im Haus der Bildung.