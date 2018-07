Ralf Goebel: „Wir sitzen gemeinsam an einem Tisch“

Visselhövede - Von Jens Wieters. Mitte September 2014 übernahm er das Bürgermeisteramt von Franka Strehse. Das ist mehr als dreieinhalb Jahre her. Zeit für eine Halbzeitanalyse von Bürgermeister Ralf Goebel. Im Gespräch mit der Kreiszeitung erzählt der gebürtige Rotenburger und ehemalige Leiter der Eichenschule Scheeßel von seinen ersten Amtsjahren.

Herr Goebel, es ist Halbzeit in Ihrer ersten Amtszeit als Bürgermeister. Macht der Job noch Spaß?

Ralf Goebel: Das kann ich eindeutig mit einem Ja beantworten. Es ist eine tolle, vielseitige Aufgabe und wirklich die Herausforderung, die ich bei meinem Wechsel von den Aufgaben des Schulleiters zu den Aufgaben des Bürgermeisters gesucht habe.

Was haben Sie in den ersten Jahren richtig gemacht und was falsch?

Goebel: Eigentlich müssen Sie diese Frage den Bürgerinnen und Bürgern stellen. Ich denke, dass ich von den Dingen, die ich mir vorgenommen habe und die ich als Zusammenfassung der Gespräche aus dem Wahlkampf mitgenommen habe schon sehr viel umgesetzt habe. Es war richtig, die Menschen hier zu befragen und dann die Projekte danach mit entsprechender Priorität umzusetzen. In der Verwaltung habe ich eine neue Organisationsstruktur geschaffen, die Arbeit im Rathaus und die Atmosphäre hat sich nach Rückmeldung vieler Beteiligter erheblich verbessert.

Und was konnten Sie noch voranbringen?

Goebel: Unsere Finanzen und den langfristigen Schuldenabbau haben alle Beteiligten fest im Blick. Wir haben einige Großprojekte, die wir realisieren und dies auch nicht auf Kosten eines extremen Sparkurses, sondern stets mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung der Stadt. Der Bau des neuen Bauhofes, die ersten Schritte zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes und die Planungen der zusätzlichen Kindergarten- und Krippenplätze, verbunden mit der Grundschulsanierung, sind unsere kostenintensivsten Vorhaben. Für den Wohnungsbau haben wir Flächen entwickelt und verkaufen diese gut. In Sachen Infrastrukturverbesserung sind wir mit dem Einstieg in den VBN, der Verwirklichung der Direktbusverbindung nach Walsrode und der geplanten Realisierung der Mitfahrerbänke ein großes Stück weiter gekommen. Ich denke Visselhövede hat sich in den letzten 31 Jahren erheblich weiterentwickelt. Das ist das Resultat vieler kleiner Schritte und Maßnahmen.

Und was lief nicht so gut?

Goebel: Das möchte ich auf Teile der öffentlichen Kommunikation beziehen. Da gab es Situationen, in denen ich die subjektive Betroffenheit unterschätzt habe und sicher mit mehr Informationen oder größerer Unterstützung von anderer Seite eine konstruktivere Debatte möglich gewesen wäre.

Was hat Sie traurig gestimmt, was fröhlich?

Goebel: Als Nicht-Visselhöveder bin ich hier zum Bürgermeister gewählt worden und von den Bürgern, dem Rat und der Verwaltung mit großem Interesse und offenen Ohren aufgenommen worden. Es gab sehr schnell für mich das Gefühl: Wir wollen gemeinsam für Visselhövede einen Neustart. Der ist, denke ich, sehr gut geglückt und das hat mich wirklich bestärkt in dem, was ich anschieben wollte. Wenn dann die Menschen bei den unterschiedlichen Gelegenheiten zu mir sagten „Du/Sie sind unser Bürgermeister“, war und ist das eine gute, mich fröhlich stimmende Bestätigung. Traurig macht mich bei einigen Debatten die Verbreitung von falschen Aussagen und auch Anfeindungen in den sozialen Medien. Da gab es schon einige Äußerungen, die verletzend waren und die zum Teil nur zur Wahrung eigener Interessen in die Welt gesetzt wurden. Das Bild der drei- und vierjährigen Kinder, die zu mir ins Büro geschickt wurden, und die dann vor mir standen und schluchzten, dass ihre Schule nicht sterben soll, das hat mich schon sehr traurig gestimmt, denn die Debatte hätte anders geführt werden sollen.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern?

Goebel: Ich glaube, ich habe einen guten Draht zu meiner Mannschaft hier im Rathaus entwickelt und bin dabei, sie mit all ihren Stärken zu fördern. Sie unterstützen mich nach Kräften, auch wenn ich oft unkonventionelle Gedanken habe und diese erstmal auch zur Diskussion stelle. Hier arbeitet ein wirklich gutes und motiviertes Team.

Ist es vorteilhaft, Bürgermeister ohne Parteibuch zu sein?

Goebel: Für Visselhövede war es gut, dass jetzt nach den beiden letzten doch sehr stark polarisierenden Amtsvorgängern ein parteiloser Bürgermeister dieses Amt wahrnimmt. Das Miteinander und der konstruktive Austausch der Fraktionen sind wirklich gut. Ich führe regelmäßig Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden und erörtere die anstehenden grundsätzlichen Fragestellungen. Hier sind wir rein sachbezogen im Dialog und haben für viele Projekte schon eine gemeinsame Grundrichtung erarbeitet. Da ich keiner Fraktion „verpflichtet“ bin, kommen aus allen Fraktionen Vorschläge zum Tragen, die ich in die Ausschüsse geben kann, ohne, dass sie gleich verbrannt sind, weil sie aus der einen oder anderen Richtung kommen.

Und der Nachteil?

Goebel: Schwierig ist allerdings oft der Abstimmungsprozess, denn ohne eine starke Fraktion im Rücken, ist für jedes Vorhaben eine Mehrheit zu finden und es fehlt so auch manchmal die Bestärkung einer Gruppe oder Fraktion. Vor diesem Hintergrund bin ich in einem Arbeitskreis von parteilosen Bürgermeistern, denn ohne die Parteizugehörigkeit ist die Arbeit in vielen Punkten einfach anstrengender. Man hat ja auch keinen parteiinternen Apparat, auf den man zurückgreifen kann und sich Rat holen könnte.

Im Stadtrat geht es relativ harmonisch zu. Ist das ein Erfolg der Verwaltung durch gute Sitzungsvorbereitung?

Goebel: Ich glaube, die Sitzungsvorlagen waren in der Vergangenheit genauso ausführlich, wie wir es jetzt praktizieren. Es ist aber vielleicht ein etwas besseres Timing und vor allen Dingen die zuvor beschriebenen Gespräche mit den Fraktionen und die Situation, dass es keine Mehrheitsgruppe gibt, die ihre Interessen durchdrückt. Ich versuche, bei unseren Entscheidungen einen breiten Konsens herzustellen und habe dafür den großen runden Tisch im Ratssaal aufstellen lassen, der stets symbolisiert, dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen.

Wie beurteilen Sie Ihre Mitbürger und sehen Sie sich als bürgernaher Verwaltungschef?

Goebel: Ich nehme einen großen Teil der Mitbürgerinnen und -bürger als interessierte Visselhöveder wahr, die hier gerne leben, und die oft mit Anregungen und Problemen zu mir kommen. Dies machen sie in der Hoffnung, dass hierzu eine Lösung oder eine Erklärung erfolgt. Das empfinde ich als sehr angenehm und macht deutlich, dass die Menschen den Kontakt suchen. Es ist ja auch nicht so, dass die Ansprache nur hier im Rathaus bei meiner Sprechstunde erfolgt, da gibt es viele Anlässe, die genutzt werden. Da ich mit meiner Frau hier mitten im Ort lebe und wir an vielen Veranstaltungen teilnehmen, haben die Menschen auch keine Scheu, mich anzusprechen. Ich denke, dass ich von mir wirklich sagen kann, dass ich mein Amt sehr bürgernah ausübe.

Sehr lange hatte Visselhövede ein denkbar schlechtes Image in der Region. Hat sich das geändert?

Goebel: Die Sache mit dem Image ist eine schwierige und vielschichtige. Die Umfrage des Präventionsrates hat dies gezeigt. Selbst- und Fremdwahrnehmung aus der Nähe und der Distanz sind da ganz unterschiedlich. Aus der Ferne werden wir inzwischen viel positiver wahrgenommen, als dies noch vor ein paar Jahren der Fall war. Unser städtisches Erscheinungsbild hat sich durch die Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung erheblich verbessert, es ist weithin sichtbar wie hier investiert und saniert wurde. Wirtschaftlich sind wir, sind unsere Betriebe gut aufgestellt und haben eine Strahlkraft weit über unsere Stadtgrenzen hinaus. Wir haben hier deutschlandweit Superlative, die ihresgleichen suchen. Da sind die Tagungshäuser, die zu den Besten in Deutschland zählen, die Mineralölverarbeitung und -vertrieb, Software und Buchungsdienstleistung, ökologische Beratungen, eine Kasernenkonversion, die beispielhaft geklappt hat. Diese Pfunde gilt es, weiter noch offensiver nach außen zu transportieren. Bei vielen der Bürgerinnen und Bürger sind diese Punkte allerdings gar nicht so im Bewusstsein.

Das Gewerbegebiet Celler-Straße-Ost ist sehr gefragt. Lohnt es sich für Unternehmen, nochmal bei Ihnen an die Tür zu klopfen, um nach freien Flächen zu fragen?

Goebel: Ja, das lohnt sich. Im Gewerbegebiet gibt es noch eine freie Fläche, aber wir haben noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel die Perspektive des neu entstehenden Gewerbegebietes in Kombination mit den Flächen im Gebiet Lehnsheide. Aber wir haben auch noch andere Gewerbeobjekte, die zum Verkauf stehen da beraten wir die Kaufinteressenten gerne.

Im Jahr 2043 soll die Stadt laut Ratsbeschluss schuldenfrei sein. Lässt sich das noch realisieren?

Goebel: Wir haben dieses Ziel fest im Fokus. Es ist sicherlich nicht möglich, den Schuldenabbau ganz linear zu verfolgen. So haben wir einige große Maßnahmen vor uns, die auch zwischendurch eine zusätzliche Kreditaufnahme erfordern. Ein Feuerwehrhaus, wie es jetzt in Jeddingen gebaut werden soll, kann nicht mit den laufenden Haushaltsmitteln umgesetzt werden. Wenn wir den Bau mit unseren verfügbaren Mitteln fertigstellen, dann würde das Projekt mehrere Jahre dauern, was kaum sinnvoll ist. Insgesamt soll über die Jahre das Ziel des Schuldenabbaus erreicht werden. Wir sind hier schon auf einem guten Weg und haben in meiner Zeit als Bürgermeister unsere Schulden von 12,9 Millionen auf 10,6 Millionen Euro reduziert. Das sind in drei Jahren 17,8 Prozent. Das kann sich doch sehen lassen, und wir haben uns dabei nicht kaputt gespart. Hierbei ist aber auch zu berücksichtigen, dass es der Wirtschaft sehr gut geht und unsere Steuereinnahmen so gut sind wie noch nie.

Bleibt langfristig genügend Geld übrig für die freiwilligen Leistungen, auch wenn die Steuereinnahmen mal nicht mehr so ergiebig sind?

Goebel: Das bleibt stets eine politische Entscheidung. Welche Leistungen wollen wir uns weiter leisten, und welche neuen Schwerpunkte setzen wir? Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr die Ferienbetreuung für die Schulkinder eingeführt, damit berufstätige Eltern ihre Kinder in der Ferienzeit gut betreut wissen. Sicher gibt es auch Leistungen, die in der Vergangenheit einen anderen Stellenwert hatten und heute nicht mehr so stark nachgefragt werden. Hier gilt es auch, Anpassungen vorzunehmen und einen entsprechenden Beschluss zu fällen.

Wie beurteilen Sie die Verkehrsanbindung Visselhövedes?

Goebel: Wir sind in diesem Jahr einen ganz entscheidenden Schritt vorangekommen. Durch die Mitgliedschaft im VBN und die Aufnahme der Direktbusverbindung nach Walsrode hat sich das Verkehrsangebot erheblich verbessert. Das war ein langer Weg mit zähen Verhandlungen, doch es hat sich gelohnt. Wenn wir mit der Neuausschreibung der Bahnstrecke ab 2020 auch noch eine bessere Taktung für die Verbindung nach Bremen bekommen, ein Stundentakt wäre optimal, dann haben wir hier richtig etwas geschafft. Auch die Mitfahrbänke sind ein wichtiger Schritt.

Was sagen Sie den Konzernen, die hier verpressen und nach Gas bohren?

Goebel: Ich bin in einem engen Dialog mit den Verantwortlichen vor Ort. Die Ängste und Bedenken, die bezüglich der Fördertechnik und der Entsorgung bestehen, versuche ich deutlich zu machen. Dabei weise ich stets auf die Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsstandards hin und fordere Transparenz und Informationen über Vorhaben und Vorfälle. In einem ersten Schritt ist die Verpressung in der Gilkenheide inzwischen eingestellt worden, die Untersuchung der Bohrschlammgruben in unserer Region steht an. Es gilt aber auch, in der Auseinandersetzung mit den Konzernen hier keine Panikmache zu betreiben und noch zusätzliche Ängste zu schüren, die die Menschen weiter verunsichern.

Wie geht es weiter mit der Schul- und Kitakonzeption?

Goebel: Der Prima(r) Campus ist eine gute Lösung. Bei der Vorstellung dieser Grundkonzeption gab es bereits positiven Zuspruch. Auch die Ausschreibung von neuen Erzieherstellen hat mit Blick auf dieses Projekt einige Bewerber zusätzlich gebracht, die in einer solchen Einrichtung die Möglichkeiten der engen Zusammenarbeit suchen. Sicher sind noch einige Punkte der Realisierung ungeklärt und es entstehen Kosten, die ein einzelner Kindergarten nicht verursachen würde, aber wir schaffen eine zukunftsweisende und für Visselhövede herausragende Einrichtung. Aktuell wird eine detaillierte Kostenschätzung erstellt.

Ihr größter Wunsch für die zweite Halbzeit?

Goebel: Hier gibt es nicht einen, sondern mehrere Wünsche. Da ist zum einen die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit allen Gremien. Des Weiteren etwas mehr Beschleunigung in den bürokratischen Genehmigungsverfahren und in den demokratischen Entscheidungsprozessen. Für Visselhövede wünsche ich mir, dass es uns gelingen möge, die Veränderungen, die der Demografische Wandel, ein verändertes Nachfrageverhalten und offene Nachfolgeregelungen mit sich bringen und zu Leerständen führen, zu minimieren und neue Perspektiven zu entwickeln. Es gilt aber auch, den Marktplatz zu beleben oder hier eine Gestaltungslösung zu finden. Die Aufrechterhaltung unseres sagenhaften Kulturangebotes und die Akzeptanz des Naherholungswertes der Visselseen sollten erhöht werden.

Werden Sie während der nächsten Kommunalwahl erneut kandidieren?

Goebel: Meine Arbeit als Bürgermeister macht mir sehr viel Freude. Ich stelle mich der Herausforderung gerne und warte jetzt noch ein Jahr ab, wie im nächsten Herbst die Stimmung ist. Dann sind es noch zwei Jahre bis zur Wahl, und dann werde ich mich verbindlich äußern.