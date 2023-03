Visselhövedes Bügermeister ist immer „vor der Welle“

Von: Jens Wieters

Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann ist jetzt ein Jahr im Amt und würde „immer wieder kandidieren“. An seinen Arbeitsplatz ist er nicht nur dank eines Laufbands „ständig unterwegs“. © Wieters

Ein Jahr ist Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann jetzt im Amt. Im Interview nimmt er Stellung zu den drängendsten Fragen der Stadt und zu seinem Job.

Ein Jahr Bürgermeister, wie fühlt sich das eigentlich an?

Es fühlt sich für mich sehr richtig und sehr gut an. Klar, es ist eine Arbeitswoche, die schon fast regelmäßig 50 bis 60 Stunden umfasst. Das geht natürlich nicht ohne die Unterstützung der Familie. Wir hatten das Arbeitspensum aber vor der Kandidatur bereits intensiv diskutiert, so war es klar, was auf uns zukommt. Da muss ich besonders meiner Frau danken.

Jetzt können Sie schon eine erste Bilanz ziehen: Ist es ein Nachteil für das Amt, nicht aus der Verwaltung zu kommen?

Nein. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Es setzt aber voraus, dass man als Einsteiger aus der freien Wirtschaft ein funktionierendes und loyales Team mit den entsprechenden Verwaltungswissen hinter sich weiß. Beides ist in Visselhövede gegeben. Ich lerne aber jeden Tag Verwaltungsrecht immer noch dazu.

Also befruchtet man sich gegenseitig?

Meine Erfahrung aus dem ersten Amtsjahr ist, dass beide Seiten ihre Stärken einbringen können. Ein Grund für meine Kandidatur war ja auch das Gefühl zu haben, dass Menschen, die nur die Verwaltung kennen, die Probleme der übrigen Bevölkerung nicht immer nachvollziehen können. Dies musste ich in vielen Fällen aber schnell revidieren. Die überwiegende Mehrheit der Verwaltungsangestellten ist sich den Problematiken durchaus bewusst und erlebt sie ja auch selbst. Die Frustration über die überbordende Bürokratie ist auch in den Rathäusern vorhanden. Motivation weicht oft dem Frust. Aber die Verwaltung muss natürlich gesetzeskonform handeln.

Geht es Ihnen darum nicht oft auf die Nerven, dass manche Dinge bei Maßnahmen einer Stadtverwaltung einfach deutlich länger dauern als in der freien Wirtschaft?

Ja und Nein. Maßnahmen, die wir als Verwaltung vor Ort umsetzen dürfen, ohne andere Behörden mit einzubeziehen, passieren auch recht schnell, wie zum Beispiel Photovoltaik auf der Kläranlage und auf dem Hallenbad. Da müssen wir niemanden fragen. Das Leben in einer demokratischen Gesellschaft bringt es aber auch mit sich, dass Vorhaben zuerst vorgestellt, diskutiert und dann, wenn sich eine Mehrheit dafür gefunden hat, auch umgesetzt werden. Das ist manchmal Demokratie im Schneckentempo. Auch wenn es in unserem Stadtrat im Verhältnis recht zügig funktioniert und Ideen oft mit einer einstimmigen Mehrheit umgesetzt werden. Für Verzögerungen sorgen eher die übergeordneten Behörden. Dies ist bei Vorhaben in der freien Wirtschaft aber oft auch genauso. Der Landwirt, der jetzt eine Freiflächen-Photovoltaikanlage plant, hat es mit 30 verschiedenen Behörden zu tun.

Fühlen Sie sich manchmal vom Land alleingelassen? Gerade mit Blick auf die Verteilung der Flüchtlinge oder auf die verbindliche Ganztagsschule?

Es kein Geheimnis das alle beteiligten Behörden, egal ob Bund, Land oder Kommune in der Flüchtlingskrise gefordert und oft auch überfordert waren. Das Grundproblem gerade bei der Ganztagsschulsituation sehe ich eben darin, dass die damals gemachten Wahlkampfversprechen weder personell noch finanziell zu Ende gedacht wurden.

Inwiefern?

Das Gesetz haben ja nicht die Kommunen gemacht, sondern das Land. Der Anspruch in Niedersachsen besteht ja ab 2026. Jetzt merkt man, das geht so gar nicht. Hat aber auch keine Lösungsvorschläge, sondern überlässt das Problem den Kommunen vor Ort. Wir fragen ständig nach neuen Erkenntnissen. Die Antwort ist seit Monaten immer gleich: Es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Von daher fühlt man sich da schon im Stich gelassen. Wir müssen in naher Zukunft darüber entscheiden, wie wir die Schullandschaft in Visselhövede gestalten wollen. Da wir keine klaren Aussagen bekommen, ist eine seriöse Planung nicht möglich. Das brauchen wir aber, um über das weitere Vorgehen rund um den Grundschulstandort Jeddingen entscheiden zu können. Also müssen wir selber Lösungen suchen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Ihren Auftraggebern, dem Rat?

Ich kann das natürlich nur aus meiner Sicht beantworten, ich würde aber sagen gut bis sehr gut. Auch die Zusammenarbeit mit dem Rat nehme ich als durchweg positiv wahr. Das heißt nicht, dass man immer dieselbe Meinung oder Einschätzung zu bestimmten Fragestellungen hat. Es ist aber fast immer so, dass am Ende die Beschlüsse immer mit großer Mehrheit, zu 90 Prozent sogar einstimmig gefasst werden.

Nennen Sie bitte ein paar Schwerpunkte Ihrer Arbeit des vergangenen Jahres und die, die in diesem Jahr und 2024 auf Sie zukommen.

Die ersten Wochen und Monate waren natürlich von Einarbeitung und Lernen neuen Wissens über Verwaltungsabläufe, Prozesse, Gesetze und Co. geprägt. Ich habe viel dazugelernt und tue das immer noch jeden Tag. Auch durch das Kennenlernen verschiedener Vereine, auch durch die Flüchtlings- und Energiekrise.

Sie sind oft an den Schreibtisch gefesselt. Leide die öffentliche Wahrnehmung eines Bürgermeisters darunter?

Amtsinhaber und Vorgänger werden oft miteinander verglichen. Ich bin aber nicht so oft mit dem Fahrrad unterwegs, sondern nur im Sommer und dann komme ich aus Richtung Buchholz, wo mich kaum jemand sieht. Ich bin also weniger auf der Straße, sondern sehr oft im Haus der Bildung. Aber aktuell ist das Amt sehr arbeitsintensiv und schreibtischgebunden.

Stichwort Innenstadtentwicklung. Wo führt der Weg hin?

Wir haben viel im Rahmen des Programms Perspektive Innenstadt getan. Als Kommune können wir nur die Rahmenbedingungen schaffen, um das Umfeld positiv zu beeinflussen. Wenn jemand aus Altersgründen sein Geschäft aufgibt, haben wir wenig Möglichkeiten. Wenn es nämlich ein lohnendes Geschäft wäre, würde sich auch ein Nachfolger finden. Wir sind natürlich alle gefragt und sollten unser Einkaufsverhalten überdenken. Sehe ich die Geschäfte in der Innenstadt nur als Folklore, oder nehme ich wahr, dass Menschen davon leben müssen? Die Zukunft der Innenstadt hängt auch von den Entscheidungen der Bürger ab, wo sie einkaufen gehen. Aber es gibt auch neue Ideen, die Online- und Einzelhandel verknüpfen. Das Alte wird man aber nicht wiederherstellen können.

Welche Rolle spielt ein zweiter Vollsortimenter, also der Edeka-Markt, bei dieser Thematik?

Da gibt es die Befürchtung, dass dieses Vorhaben für weitere Leerstände sorgen könnte. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Was ist denn in drei oder fünf Jahren mit der Arztpraxis dort oder mit dem Haus Karlstedt? Da wird es zu 100 Prozent Leerstand geben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Situation durch ein weiteres Einkaufserlebnis aufzuhalten. Man muss natürlich auch das Gesamtkonzept sehen.

Bedeutet?

Vielleicht passt dort auch ein medizinisches Versorgungszentrum ganz gut hinein. Noch sind wir in der glücklichen Lage, viele Hausärzte vor Ort zu haben. Aber die gehen auch bald in den Ruhestand, und wenn wir jungen Ärzten ein attraktives Umfeld bieten können, wäre das doch ideal. Auch dahingehend gibt es bereits Gespräche mit Medizinern. Die Aufgabe eines Bürgermeisters ist es halt, auch weiter in die Zukunft zu schauen.

Apropos Zukunft: Eines Ihrer Versprechen während des Wahlkampfs war, dass Visselhövede mittelfristig klimaneutral sein wird. Gilt das noch?

Das war ein formuliertes Ziel – und ja, natürlich gilt das noch. Durch die krisenbedingten und politischen Verwerfungen im Energiesektor ist das Ziel sogar früher als geplant zu erreichen. Es kommt immer ein bisschen auf die Gesetzgebung an, die wir nicht beeinflussen können. Es ist immer dieselbe Kette: Brüssel, Berlin, Hannover, Landkreis Rotenburg. Was gehen die mit? Visselhövede hat die Riesenchance, was die Geothermie betrifft. Die Frage ist, wie man das konkret nutzbar macht. Es laufen aber hier bereits Gespräche mit Partnern. Denn es kann sich nicht jeder eine Wärmepumpe für 40 000 leisten. Der könnte sich aber die Wärme ins Haus liefern lassen.

Viele städtische Maßnahmen kosten sehr viel Geld. Was ist mit dem Ratsbeschluss 2043 schuldenfrei zu sein?

Derzeit sind die Haushaltsplanungen so, dass wir mit Zins und Tilgung 2043 als Kommune schuldenfrei sind. Da auf die Kommunen aber noch enorme Anforderungen hinzukommen, halte ich das aus heutiger Sicht aber nicht für realistisch. 20 Jahre sind eine lange Zeit. Eine seriöse Aussage lässt sich hierzu gar nicht treffen. Trotzdem sind wir als Stadt gut beraten, den grundsätzlichen Willen zu haben, nachfolgenden Generation eine schuldenfreie Kommune zu übergeben. Es hängt natürlich viel von der wirtschaftlichen Situation ab.

Wenn Sie die Uhr ein gutes Jahr zurückdrehen könnten, würden Sie abermals als Bürgermeister kandidieren?

Auf jeden Fall. Trotz der schwierigen Ausgangslage mit nicht ganz so einfachen Themen macht mir die Arbeit unheimlich viel Spaß. Wir haben hier ein tolles Team, das sehr vorausschauend ist.

Was sagen Sie den Visselhövedern in Krisenzeiten?

Dass sie genau das Richtige tun, weil sie an ihren Tugenden festhalten. Ich sehe und spüre, wie die Menschen in Visselhövede sich intensiv über das Geschehen auf der Welt Gedanken machen. Wir gehen hier in Visselhövede aber sehr gut damit um. Trotzdem geht das Leben weiter, die Vereine sind aktiv, wir erleben Kunst und Kultur. Als Kommune wollen wir immer vor der Welle sein, gleich wie sie auch aussieht und welche Einflüsse von außen kommen. Wir sind auf fast alles vorbereitet, das klappt aber nur, weil wir dörfliche Strukturen haben.