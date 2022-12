Aus Visselhövede in die weite Welt

Von: Angela Kirchfeld

Die gebürtige Visselhövederin Carina Meyer und der Berliner Moritz Hofer in Kolumbien. © Hofer/Kirchfeld (1)

Die Visselhövederin Carina Meyer ist mit ihrem Freund Moritz Hofer als Weltenbummlerin unterwegs. Über die Karibik, Kolumbien und Peru ging es weiter nach Mittelamerika und in die USA.

Visselhövede – Während in Deutschland Minusgrade herrschen, haben Carina Meyer und Moritz Hofer locker 30 Grad erlebt. Die gebürtige Visselhövederin und der Berliner befinden sich gerade auf einer Weltreise, die sie bisher von der Karibik über Süd- und Mittelamerika in die USA geführt hat.

Für den Trip haben sie ihre Möbel verkauft, ihre Traumwohnung in Hannover aufgelöst und ihre Top-Jobs gekündigt. Moritz Hofer hatte sein Masterstudium in Geowissenschaft 2019 beendet, dann an der Universität in Braunschweig als Wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Carina Meyer hatte ihre Ausbildung zur Tourismuskauffrau im Juni 2018 beendet und war bis zu ihrer Abreise als Teamassistentin in der Zentrale einer Drogeriekette tätig. „Alles, was wir noch besitzen, lagert bei meiner Mutter“, so Meyer via Skype. Und die Mutti ist die Visselhövederin Steffi Zager, die natürlich gerade zu Weihnachten einmal öfter zur Internettelefonie greift.

Ungewöhnliche Gesteinsformationen haben die Weltenbummler in der kolumbianischen Tatacoa entdeckt. © -

Seit dem 30. Juni sind sie nun unterwegs. „Die Idee für die Weltreise hatte Moritz“, berichtet die 25-Jährige. Kennen und lieben gelernt hat sich das Paar in einer Gastronomie in Hannover, wo beide gejobbt haben. „Wir sind schon immer gerne verreist und waren unter anderem in Bangladesch und Vietnam“, informiert Hofer. Trotz Corona konnten beide weiterarbeiten und so Geld für die Reise zur Seite legen. Um eineinhalb Jahre befreit reisen zu können, wurde auch eine Krankenversicherung abgeschlossen. Aber das Paar hat sich nicht exakt festgelegt, wie lange sie unterwegs sein wollen. „Wir haben ein tägliches Budget von 80 Euro pro Tag eingeplant. Klar, einige Länder sind teurer als andere“, so der 28-Jährige.

Bei Mutter Steffi Zager meldet sich Carina Meyer regelmäßig. In Visselhövede sind auch die restlichen Habseligkeiten der beiden Weltenbummler eingelagert. © -

Ende Juni hatte sie der Flieger auf die Insel Curacao in der Karibik gebracht. „Dann ging es weiter nach Kolumbien, wo wir einen Monat verbracht haben. Anschließend mit dem Bus nach Ecuador und nach einem Monat für sechs Wochen nach Peru. „Die Busse sind vergleichbar mit den Flix-Bussen in Deutschland, nur viel bequemer“, erinnert sich Carina Meyer lachend. Zu den Top-Erlebnissen ihrer bisherigen Reise zählt das Amazonas-Gebiet. „Dort haben wir mit einem Guide abgeschnitten vom Rest der Welt im Dschungel gecampt und alle wilden Tiere des Amazonas gesehen.“ Aber auch die 75 Kilometer lange Wandertour zum Machu Picchu war für das junge Paar ein anstrengendes, aber magisches Erlebnis. „Zurück ging es zum Glück mit dem Zug!“ Danach haben die Weltenbummler zehn Tage an einem „traumhaft schönen Strand“ in Nicaragua verbracht, um sich zu erholen und surfen zu lernen.

Auch auf Sand lässt es sich surfen. Die beiden in der Huacachina-Wüste. © -

Und was nimmt man alles mit auf eine Weltreise? „Mir reichen Klamotten für eine Woche, und das ist meist noch zu viel, denn man kann überall in den Hostels waschen lassen“, so Hofer. Seine Freundin hat eine Hose mehr im Gepäck sowie zusätzlich zwei Kleider. „Irgendwann musste das alte T-Shirt weg und ich habe mir etwas Neues gekauft“, sagt die Touristikkauffrau. Auch in Peru wurde investiert: in Handschuhe und Mütze gegen die Kälte. Jeder von ihnen reist mit einem 50-Liter-Rucksack sowie Handgepäck für Tagesausflüge. Der Laptop darf nie fehlen, um mit der Heimat in Kontakt zu bleiben und über die Reise zu berichten. Eine feste Reiseroute haben sie nicht im Kopf, nur die Kontinente stehen fest. So geht es für drei Tage nach New York, dann nach Asien. „Es ist alles offen. Nichts muss, alles kann“, lautet die Devise. Tolle Tipps bekommen sie unterwegs von anderen Backpackern. „Das ist oft besser als jeder Reiseführer.“

Bunte Gratwanderung in den südamerikanischen Anden. © -

Zur Vorsicht sind sie gegen alles Mögliche und Unmögliche geimpft. „Wir haben keine Pläne für die Zukunft, doch wir kehren auf jeden Fall nach Deutschland zurück. Wir haben zwar schon viele Länder gesehen, aber noch keins gefunden, wo wir uns vorstellen könnten, dort für immer zu leben.“ Sie wissen: „Weihnachten wird für uns halt auch etwas anders.“ Und auch Heimweh schleicht sich manchmal bei Carina Meyer ein: „Ab und an vermisst man seine Familie und seine Freunde.“ „Und ein schönes Bett und eine warme Dusche“, fügt Moritz Hofer hinzu. Aber: „Die Reiselust ist ungestillt. Es gibt noch genug Motivation und Lust“, sind sich beide einig.

Wer ihre Reise verfolgen will, kann das über das Instagram-Reiseprofil von Carina Meyer tun. Dort laden sie regelmäßig Eindrücke von der Reise hoch, berichten über die Erlebnisse und geben Hinweise zu den Kosten.