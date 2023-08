Visselhöveder Weihnachtsmarkt soll so „wie früher“ sein

Von: Jens Wieters

Planen einen Weihnachtsmarkt wie er früher einmal war (v.l.): Christiane Wuttke, Barbara Schliep, Susanne Armbrust, Steffi Zager, Ralf Goebel, Rita Gerke und Tina Gräf. © Wieters

Vier Frauen wollen einen Visselhöveder Weihnachtsmarkt organisieren, wie er früher einmal war. Die Lions und die Bürgerstiftung unterstützen dabei.

Visselhövede – Passanten schütteln ungläubig den Kopf, als ihnen Barbara Schliep mit einer Weihnachtsmannmütze an der Großen Straße in Visselhövede entgegenkommt, schließlich ist noch August und das Fest der Feste noch vier Monate hin. Aber vielleicht werden sich genau diese Passanten freuen, wenn am zweiten Adventswochenende, 9. und 10. Dezember, alles so klappt, wie es sich Schliep und ihre Mitstreiter vorstellen. „Und darum müssen wir bereits jetzt unsere Planungen intensivieren.“

Denn der Kultur- und Heimatverein, der Christiane Wuttke und Barbara Schliep geschickt hat, die Kirchengemeinde mit Tina Gräf und Café-Betreiberin Steffi Zager wollen gemeinsam einen Weihnachtsmarkt organisieren, „so wie er früher einmal war“.

Im Mittelpunkt stehen dann nicht nur die drei Standorte Heimathaus, Visselquelle und „Tante Steffi“, sondern auch die Wege dorthin sollen an beiden Tagen auf das dann bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. „Und dazu sammeln wir jetzt gerade eine Menge Ideen und hoffen auch auf entsprechende Angebote von Kindergärten oder Schulen, Vereinen oder sonstigen Institutionen, die sich einbringen wollen in die weihnachtliche Atmosphäre. Ein Anruf genügt“, betont Steffi Zager.

Kein Schnickschnack und keine T-Shirts

Reisende Händler mit viel Weihnachtsschnickschnack aus asiatischer Produktion und T-Shirt-Verkäufer bräuchten sich allerdings nicht zu melden, denn „unser Konzept sieht klar vor, dass wir einen heimeligen Markt veranstalten wollen, bei dem nicht der Kommerz im Vordergrund steht“, betont Tina Gräf.

Darum setzen die vier Frauen auf die Kreativität ihrer Mitbürger, die vielleicht den Weg zwischen den Standorten für die Besucher mit Liedervorträgen, einfachen Theaterstücken, einen Wunschbaum oder auch nur mit einem Feuerkorb kurzweiliger erleben lassen.

Einen Höhepunkt haben die Organisatorinnen fast schon in trockenen Tüchern: „Eine zweispännige Kutsche soll an beiden Tagen die Standorte mit den Haltestellen davor ansteuern. Auf der können dann Kinder mitfahren oder unsere Gäste, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind“, informiert Christiane Wuttke. Derzeit würden dahingehend die Gespräche bereits intensiver geführt.

Von ihrem Konzept haben die vier bereits die örtliche Bürgerstiftung und auch den Lions Club überzeugt. „Gerade bei der Idee, einen Weihnachtsmarkt wie es ihn früher einmal gab zu veranstalten, kommen bei mir schöne Kindheitserinnerungen hoch“, sagt Susanne Armbrust vom Kuratorium der Bürgerstiftung. Dort will man jetzt zügig überlegen, wie man die Planungen unterstützen kann.

Rundkurs per Kutsche

Und auch die Lions sind bereits Feuer und Flamme. „Klar, da sind wir sicher irgendwie im Boot. Wenn es um die Stadt und ihre Dörfer geht, sind wir immer dabei“, so die amtierende Präsidentin Rita Gerke. Auch der Club überlegt jetzt, den Markt zu unterstützen. „Vielleicht mit einer Finanzspritze oder mit unserem bereits von vielen lieb gewonnenen Prosecco-Erdbeer-Häuschen von den Vissel-Freitagen, an der können wir natürlich Glühwein ausschenken“, hat Lions-Mitglied Ralf Goebel schon spontan ein paar Ideen.

Und davon sollen in den kommenden Wochen noch mehr reifen, die den städtischen Weihnachtsmarkt nach vielen eher trostlosen Jahren wieder zu einem Höhepunkt im städtischen Veranstaltungskalender werden lassen sollen. „Wir sind zwar erst am Anfang, aber er soll von Jahr zu Jahr wachsen“, betont Steffi Zager.

Ideen und Mitmacher sind willkommen

Die wird während der beiden Tage von 12 bis 18 Uhr nicht nur ihr Café geöffnet haben, sondern vor der Tür wird wohl eine Märchenerzählerin Platz nehmen, der Nikolaus kommt und es gibt viele Aktionen für Kinder. Im Heimathaus läuft parallel dazu der Kunsthandwerkermarkt des Kultur- und Heimatvereins, der zum 30. Mal veranstaltet wird. „Darum haben wir an beiden Tagen auch Musik unterschiedlicher Interpreten dabei“, werben Schliep und Wuttke schon jetzt für einen Besuch. Die Kirchengemeinde plant ihr „himmlisches Vergnügen dann für den Sonntag, 10. Dezember, rund um die Visselquelle. „Los geht es nach dem Gottesdienst in der St.-Johannis-Kirche“, betont Tina Gräf, die wieder mit vielen Ständen rund um die Visselquelle rechnet.