Visselhöveder Verwaltung rüstet sich für Katastrophen

Von: Jens Wieters

Ordnungsamtsleiter Mathias Haase rät jedem Mitbürger, sich die Checkliste des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe anzuschaffen. © Wieters

Eine mögliche Energiekrise betrifft auch Kommunen. Die Visselhöveder Verwaltung bereitet sich auf Szenarien vor, die „wir alle vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten haben“, so Mathias Haase.

Visselhövede – „Nein“, sagt Visselhövedes Ordnungsamtsleiter Mathias Haase, „ich hoffe, dass alle diese Daten in einem Ordner auf meinem Computer weiter schlummern und die Unterlagen und auch das Telefon im Schrank bleiben und höchsten mal gecheckt werden muss, ob die Batterien noch gut sind.“ Er zeigt dabei auf den dicken Aktenordner mit der Aufschrift „Katastrophenschutz Visselhövede“ und auf das handliche Satellitentelefon auf seinem Schreibtisch.

Denn nicht nur angesichts einer drohenden Energiekrise wegen Gasmangels im bevorstehenden Winter bereitet sich die Verwaltung der Stadt auf Szenarien vor, die „wir alle vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten haben“. Haase meint damit nicht nur den Krieg in der Ukraine, sondern auch die sich häufenden Unwetterlagen, die Fluten, Waldbrände und in der baumreichen Vissel-Region vor allem enorme Sturmschäden nach sich ziehen. Zwar sei der Schutz der Bevölkerung zunächst einmal beim Landkreis angesiedelt, aber es könne nicht schaden, wenn jede Kommune sich selber entsprechend vorbereite.

„Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich kaum jemand in den Amtsstuben der Gemeinden um den Katastrophenschutz gekümmert. Erst seit der Flut im Ahrtal und spätestens seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist das Thema aber ein deutliches Stückchen näher an uns herangerückt“, so Haase.

Das beginne schon mit den Sirenen, die längst nicht mehr in allen Dörfern zu finden seien, weil der „Katastrophen-Probealarm Ende der 1990er-Jahre eingestellt worden ist und die Sirenen vom Bund den Gemeinden übergeben worden sind, die sie aktuell nur noch für Feuerwehreinsätze gebrauchen“. Ist ein Gerät kaputt gegangen, wurde es nicht mehr ersetzt. „Jetzt allerdings werden die noch vorhandenen Sirenen für wenig Geld technisch aufgerüstet und können von der Einsatzleitstelle in Zeven für eine Katastrophenalarmierung angesteuert werden.“ Obwohl ein heute 30-Jähriger mit dem speziellen an- und abschwellenden Heulton kaum noch etwas anzufangen wisse. „Da müssten die Menschen noch mal sensibilisiert werden“, meint Haase.

Wo keine Sirene heult, würden im Ernstfall Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz sein, die mit extra nachgerüsteten Lautsprechern die Bevölkerung warnten und sie auffordern würden, das Radio einzuschalten. „Auch die Warn-App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe funktioniert jetzt viel besser, als bei dem Probealarm vor einigen Jahren“, hat Haase einen weiteren Tipp.

Auf der Internetseite des Amtes könne man sich nicht nur die App herunterladen, sondern unter anderem auch eine Checkliste für richtiges Handeln in Notsituationen. „Denn wir können nicht in die Zukunft schauen und darum sollte sich jedermann einen gewissen Vorrat an haltbaren Lebensmitteln Wasser, Hygieneartikeln, Lampen mit Batterien oder auch Medikamenten anlegen. Und auch das gute, alte stromnetzunabhängige Kofferradio nicht vergessen.“ Natürlich solle das nicht heißen, dass jetzt alle Einwohner sofort Hamsterkäufe tätigen müssten, aber die Corona-Monate hätten gezeigt, wie knapp manchmal selbst gängige Gebrauchsartikel wie Klopapier oder Speiseöle geworden seien.

Während die Wasserversorgung im Falle eines Falles weitestgehend sichergestellt sei, könnte fehlender Strom schnell an der Vissel zu einem Problem werden. „Zum Glück haben wir ein großes Notaggregat, das zum Beispiel selbst ein Gebäude wie die Oberschule Auf der Loge mit Strom versorgen kann.“ In der dortigen Schulküche könnten im Notfall auch Getränke und kleine Speisen zubereitet werden.

Für den Notfall: Haases Satellitentelefon. © -

Bei einem mehrtägigen Stromausfall werde aber vor allem das Abwasser zu einem Knackpunkt. In der Kläranlage selber steht zwar ein Aggregat, das laut Hasse zwar sehr alt sei, aber immer noch gut funktioniere. „Nur die rund 50 Pumpen im gesamten Stadtgebiet sind von einem intakten Stromnetz abhängig.“ Blieben die stehen, stünde den Einwohnern das Abwasser in der Kloschüssel. Damit das nicht passiert, hat Haase einen Stapel von Adressen von Landwirten angelegt, die dann mit Güllewagen und Dieselpumpen anrücken. Aber dennoch werde in den kommenden Tagen im politischen Raum entschieden, weitere Stromaggregate für den Notfall anzuschaffen.

Die Stadt sei in der glücklichen Lage, dass einige öffentlichen Gebäude an die Fernwärme einer großen Biogasanlage angeschlossen seien, sodass „wir im absoluten Ernstfall im tiefsten Winter den Leuten Wärmeinseln in der großen Sporthalle oder in der Schule Auf der Loge bieten können“, informiert der Ordnungsamtsleiter, der aber auch die gasbeheizten Gebäude wie das Rathaus oder die Oberschule Lönsstraße nicht aus den Augen verlieren darf.

Damit die Kommunikation mit anderen Rettungskräften, der Einsatzleitstelle und natürlich auch dem Landkreis gesichert ist, verfügen Haase ebenso wie der Stadtbrandmeister Kai-Olaf Häring über Satellitentelefone, „denn ohne Strom läuft auch kein Handynetz“.

Es komme sehr häufig vor, dass Einwohner und Freunde gelangweilt abwinken würden, wenn er diesen Themenkomplex anspreche, sagt Haase. „Aber wenn alle meine Unterlagen und auch die Telefone für immer im Schrank liegen bleiben können, dann kann ich gut damit leben, dass die Leute sagen: Der Haase spinnt.“