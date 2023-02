Visselhöveder Verwaltung behält Dorf-Kitas im Blick

Von: Jens Wieters

Teilen

Für die Betreuung in den Kindergärten wie hier als Beispiel in Jeddingen durch Nicole Kanapin muss auch die Stadt Visselhövede immer wieder Lösungen für Platzprobleme finden. © Wieters

Die Probleme der Jeddinger Kita durch den Verlust eines Raums werden im Verbund aller Kindertagesstätten gelöst. Und die meisten Eltern ziehen mit.

Visselhövede – Die Grüne Gruppe des Jeddinger Kindergartens muss ihren seit Jahren genutzten Jugendraum an der Turnhalle räumen. Nach Mitteilung der Landesschulbehörde wird der Weiterbetrieb des Kindergartens im Mehrzweckraum nicht mehr genehmigt. Aber wohin mit der Gruppe? Vielleicht ins Kita-Haupthaus gegenüber, damit die Kinder möglichst wohnortnah betreut werden können?

Das wollten einige Mütter während der Sitzung des Visselhöveder Schulausschusses wissen, bei der auch Kita-Themen behandelt werden.

Um es vorwegzunehmen: Alle Kinder kommen adäquat unter, einige wechseln in die Grundschule, andere in Jeddinger Kita-Gruppen, die dann aber voll sind. Darum werden eine Handvoll Eltern es in Kauf nehmen müssen, dass Geschwisterkinder in benachbarten Einrichtungen in Wittorf und Visselhövede betreut werden.

Uns sind die Hände gebunden, weil das Land die Vorgaben macht – wir hätten den Raum gerne weiter genutzt.

Denn einfach so mal einen Gruppenraum in Jeddingen anzubauen, funktioniert eben nicht. „Fasst man ein Bestandsgebäude baulich an, gilt es als Neubau und muss sämtliche Vorgaben des neuen Kindertagesstättengesetzes erfüllen“, klärte Ute Bolz, die Kindergarten-Koordinatorin der Stadt, die Eltern auf. Das bedeute, dass selbst bei nur einer weiteren halben Gruppe ein Bewegungsraum, komplett neue Sanitärräume, ein Besprechungszimmer und ein Mitarbeiterraum gebaut werden müssten. „Selbst wenn man das Geld dafür übrig hätte, ließe sich das nicht realisieren, weil dann der Spielbereich auf dem Außengelände viel zu klein wäre“, erläuterte Bolz. Denn für jedes Kind in der Einrichtung müssten zwölf Quadratmeter Freifläche zur Verfügung stehen. „Also ist diese Idee nicht durchführbar.“

Aber ganz so dunkle Wolken wie von einigen Eltern befürchtet, ziehen offenbar trotz des Rückzugs aus dem Jugendraum nicht über Jeddingen auf. „Es betrifft insgesamt sieben Kinder, für die Lösungen gesucht werden müssen. Aber wir sind mit den Eltern in einem intensiven Austausch, sodass manche ihr Kind mit nach Wittorf nehmen, weil das jüngere Geschwisterkind demnächst auch dort betreut wird“, so Bolz, die versprach, dass die Kita-Leitungen zwar alles Mögliche tun würden, um Plätze zu schaffen, aber „alle Wünsche können auch wir nicht erfüllen“.

Wir sind mit den Eltern in einem intensiven Austausch, sodass manche ihr Kind mit nach Wittorf nehmen, weil das jüngere Geschwisterkind demnächst auch dort betreut wird.

Bei diesen Anstrengungen und auch mit Blick auf den 2024 anstehenden Kita-Neubau im Visselhöveder Schützenholz verlöre die Verwaltung aber nicht die Dorf-Kindergärten aus den Augen, reagierte Mathias Haase von der Verwaltung auf Kritik der Mütter, die genau das befürchten und den Zustand der Sanitäranlagen angesprochen haben. „Das wird überall jetzt mehr zum Thema, und da werden wir nach und nach auch reagieren“, so Haase, der auch klarstellte, dass die neue Vissel-Kita „nicht Wittorf und Jeddingen ablösen“ solle.

Was auch rein platztechnisch nicht funktionieren würde, denn nach wie vor wird die alte Wittorfer Dorfschule als Kita genutzt. „Zum Glück haben wir dafür eine Genehmigung bekommen“, freut sich Haase. Grundsätzlich sei die Stadt aber in der glücklichen Lage, den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kindergarten- oder Krippenplatz zu erfüllen. „Aber gerade in der aktuellen Übergangszeit bis zum Neubau in Visselhövede werden hin und wieder Probleme auftauchen“, prophezeit Haase.

Bürgermeister André Lüdemann nannte die auslaufende Betriebsgenehmigung als Beispiel dafür, dass der Kommune „die Hände gebunden sind, weil das Land die Vorgaben macht. Wir hätten den Raum gerne weiter genutzt“. Grundsätzlich sei er mit der Kita-Situation aber zufrieden: „Da sind wir viel weiter, als einige andere Gemeinden“.