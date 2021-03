Pflastersteine statt Granulat

Visselhöveder Kreisel

+ © Wieters Steinsetzer Joachim Gerke des Visselhöveder Bauhofs muss wieder ran, weil die Straßenmeisterei ihr Veto gegen das Granulat am Kreiselrand eingelegt hat. © Wieters

Visselhövede – Eigentlich waren die Arbeiten am Visselhöveder Verkehrskreisel an der Kreuzung Rotenburger-, Bahnhof- und Goethestraße beendet, doch so ganz will die Straßenmeisterei nicht mitspielen, bei der von der Stadtverwaltung ausgearbeiteten Gestaltung. Und darum muss der Steinsetzer des städtischen Bauhofs, Joachim Gerke, doch noch mal ran.