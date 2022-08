Visselhöveder Supermärkte wollen anbauen: Jeder Quadratmeter zählt

Von: Jens Wieters

Der südliche Bereich des Combimarkts wird um 546 Quadratmeter erweitert. Parkplätze fallen weg. © Wieters

Nicht nur, dass eine mögliche Edeka-Ansiedlung von der Visselhöveder Politik in dieser Woche forciert wurde, auch die bereits bestehenden Märkte Combi, Aldi und Netto möchten größer werden. Bei einem ist sogar ein kompletter Neubau im Gespräch.

Visselhövede – Der Combi-Supermarkt will seine Verkaufsfläche in Visselhövede im hinteren Bereich des bestehenden Marktes um rund 546 Quadratmeter erweitern. Der Aldi gleich nebenan plant ebenfalls eine Erweiterung um rund 200 Quadratmeter auf gut 1 000 und der Netto-Discounter an der Süderstraße will seinen Laden komplett abreißen, neu bauen und seine Waren dann auf 975 Quadratmetern anbieten.

Für alle drei Vorhaben haben sowohl zunächst der Bauausschuss als auch der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss den Vorbereitungen für die Änderungen des Bebauungsplans sowie im Fall Netto der Aufstellung eines Bebauungsplans mehrheitlich zugestimmt.

Kritik an den Netto-Plänen

Allerdings wurde im Bauausschuss vor allem Kritik an den Plänen der Edeka-Tochter Netto laut. „Es ist kaum zu verstehen, dass ein 15 oder 16 Jahre altes Gebäude komplett abgerissen werden soll, Das ist Verschwendung von Ressourcen“, schimpfte Monell Hagemann (Grüne). „Warum wird nicht erweitert wie beim Aldi, sondern komplett neugebaut?“ Hagemanns Parteifreund Hartmut Wallin ist strikt gegen einen Netto-Neubau: „Unser Einzelhandelsgutachten sagt ganz klar aus, dass wir jetzt schon ein Überangebot an Discountern haben.“

Der Aldi will unter anderem das Dach umbauen, um eine große Fotovoltaikanlage zu installieren. © Wieters

Bürgermeister André Lüdemann gab zu bedenken, dass sich auch die Lebensmittelkonzerne mit der Energielage beschäftigen würden und darum verständlicher Weise „ihre Märkte modern aufstellen wollen und sie mit Fotovoltaik und Co. ausstatten werden“.

„Alle gleich behandeln“

Jan Husmann (CDU) will alle Lebensmittelunternehmen „gleich behandeln“, Mathias Ullrich (SPD) befürchtet hingegen, dass der Edeka-Konzern die Innenstadt mit dem Netto und dem geplanten Vollsortimenter zwischen Wiesen- und Worthstraße „in die Zange“ nehme. „Wir müssen genau wissen, was Edeka will, damit es nicht zu einem Verdrängungswettbewerb kommt.“ Parteikollegin Imke Bischof will, dass Edeka nach „unseren Vorgaben“ baut. Tobias Mundt (CDU) befürchtet, dass Netto „weg geht, wenn wir nicht zustimmen“. Ob dann ein Marktgebäude leer stünde, würde den Konzern nicht interessieren.

Die Edeka-Tochter Netto plant einen Abriss des Bestandsgebäudes und einen Neubau an gleicher Stelle. © Wieters

Der Bauantrag sei überhaupt nötig, weil die Verkaufsfläche des Neubaus statt jetzt 781 dann 975 Quadratmeter betrage, erläuterte Bauamtsleiter Gerd Köhnken. „Damit überschreitet Netto die Grenze von 800 Quadratmetern, für die eine planungsrechtliche Absicherung über einen Bebauungsplan damals nicht notwendig gewesen ist.“ Geplant sei ein Pultdach, eine Glasfassade, eine Heizung per Wärmepumpe und Ladesäulen für Elektroautos.

Aldi-Dach soll neu

Auch der Aldi-Konzern richtet seinen Blick auf eine energetische Sanierung des Altgebäudes statt auf eine Sortimentserweiterung. So soll das Dach komplett erneuert werden, um dort eine leistungsfähige Fotovoltaikanlage zu platzieren, um „frei von fossilen Energieträgern zu werden“, wie Aldi schreibt.

Die Bünting-Gruppe aus Ostfriesland, die die Combi-Märkte betreibt, will im hinteren Bereich erweitern. Dort stehen bisher während des Mittwochswochenmarkts allerdings noch ein Blumenhändler und ein Anbieter mit geräucherten Forellen. „Für die müssen in der Marktzeit neue Plätze gefunden werden“, forderte Willi Reichert in der Bürgerfragestunde. Über diese Frage und über bauliche Details und die Gestaltung werde in den nächsten Verfahrensschritten diskutiert, betonte Bauamtsleiter Köhnken. Dann müsse auch die Frage geklärt werden, wo neue Parkplätze entstehen könnten, die bei der Erweiterung von Combi und Aldi wegfielen.