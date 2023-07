Visselhöveder Stadtrat stimmt für Fortsetzung der Edeka-Pläne

Von: Jens Wieters

So könnten irgendwann mal die Edeka-Fahnen an der Goethestraße wehen.

Der Visselhöveder Stadtrat hat der weiteren Planung eines Edeka-Markts zugestimmt. Grünes Licht gab es auch für Vorhaben von Combi, Aldi und Netto.

Visselhövede – Mit großer Mehrheit hat der Visselhöveder Stadtrat am Dienstagabend dem weiteren Verfahren für die Ansiedlung eines Edeka-Vollsortimenters mit zusätzlichen Wohn- und Praxisräumen im Bereich zwischen der Goethe-, Worth- und Wiesenstraße (Karlstedt und Kik-Markt) zugestimmt. Lediglich die beiden anwesenden Grünen Heiner Gerken und Monell Hagemann sowie Eckhard Langanke (WiV) und Henning Vollmer (CDU) stimmten gegen die Pläne des Investors Friedhelm Klindworth aus Klein-Meckelsen, dessen Familie bereits Eigentümerin großer Teile des Areals ist.

Durch diese Entscheidung kann Klindworth seinen Planungsbüros grünes Licht für das weitere Vorgehen geben und auch den noch nötigen Grunderwerb vorantreiben.

Besonders die Frage der verkehrlichen Anbindung des Bauvorhabens an die örtlichen Gegebenheiten hatte in den vergangenen Wochen einige Kritiker auf den Plan gerufen. Dieses Problem war am Dienstag aber kein Thema, weil, wie Bauamtsleiter Gerd Köhnken zum wiederholten Male betonte, Politik und Verwaltung „erst ganz am Anfang“ der nötigen Änderung des Bebauungsplans stünden. „Das begonnene Verkehrsgutachten muss natürlich noch endgültig fertig- und vorgestellt werden.“

Dass es sich die Politiker nicht leicht gemacht haben mit ihrer Entscheidung, war am Dienstag vor rund 30 Zuhörern im Heimathaus deutlich zu spüren. „Aber ich sehe keinen Verdrängungswettbewerb, sondern durch den Edeka eine Erweiterung unseres Angebots und das ist eine große Bereicherung und Attraktivitätssteigerung für Visselhövede“, so Michael Senkbeil (CDU). Mit einem weiteren Vollsortimenter hole man sich Kaufkraft von Einwohnern zurück, die ihr Geld jetzt in Neuenkirchen, Kirchlinteln oder Bothel ausgeben würden.

Dagmar Kühnast (SPD) betonte ebenfalls die „intensive Auseinandersetzung“ ihrer Fraktion mit den Erweiterungsplänen aller Discounter und Supermärkte (siehe Kasten) in der Stadt. „Es ist ein großartiges Angebot des Investors, nicht nur den Bereich zwischen Wiesen- und Worthstraße aufzuwerten, sondern auch den leer stehenden NP-Markt an der Feldstraße durch Wohnbebauung zu ersetzen.“ Letztlich würden die Verbraucher entscheiden, wo sie einkaufen gingen, aber jedes Unternehmen solle seine Chance bekommen. „Viele Visselhöveder versorgen sich in anderen Gemeinden, und mit einem zweiten Vollsortimenter holen wir sie zurück. Außerdem haben wir den Hebel in der Hand, um bauliche Details zu klären“, so Kühnast.

Combi, Aldi und Netto dürfen erweitern und neu bauen – Kritik von den Grünen Neben der Zustimmung zum weiteren Bauleitplanverfahren für den Edeka-Markt sowie Arztpraxen und Wohnungen zwischen Wiesen- und Worthstraße hat der Stadtrat auch den Erweiterungsplänen der anderen Supermärkte und Discounter zugestimmt. So will der Combi seine Verkaufsfläche um etwa 231 Quadratmeter zur Seite erweitern. Dann bleiben auch die benötigten Parkplätze fast alle erhalten. „Auch wir stimmen zu, weil der Combi der Stadt eine Perspektive bietet. Nur ein vernünftiges Energiekonzept muss her“, so Heiner Gerken (Grüne). Die Aldi-Pläne, ebenfalls den Discounter völlig neu aufzustellen und das Gebäude energetisch zu modernisieren, passierte ebenfalls einstimmig den Rat. Kritik an den Neubauplänen des Netto-Discounters an der Süderstraße gab es von den Grünen, weil es „nicht angehen kann, dass ein nicht mal 20 Jahre altes Gebäude abgerissen wird“, so Heiner Gerken. Das ganze Gelände sehe schon jetzt einer Betonwüste ähnlich und „wir trauen Netto nichts anderes zu“. Im Übrigen gebe es auch keinen Bedarf für einen Neubau. Dennoch gab der Stadtrat auch für diese Pläne seine Zustimmung. Die umfasst auch den Bau eines Fachhandelsmarkts gleich daneben. Bekanntlich will der Getränkemarkt „Hol ab“ links von dem Gelände von der Süderstraße aus gesehen ebenfalls neu bauen.

Eckhard Langanke (WiV) betonte erneut, dass er die Zahlen des Gutachtens anzweifelt, die für die Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters neben dem Combi-Markt als Grundlage zurate gezogen werden: „So viel Kaufkraft wie dort intransparent dokumentiert ist, haben wir nicht. Dafür haben wir viel zu wenig Einwohner.“

Auch Heiner Gerken (Grüne) sprach von einem „reinen Verdrängungswettbewerb der Edeka“, die sich auch nicht scheue, eigene Gebäude wie den NP-Markt über Jahre leer stehen zu lassen. „Der Bau eines Edeka-Markts hat negative Auswirkungen auf andere Geschäfte in unserer Stadt und auf den Verkehr sowieso. Unsere Ablehnung richtet sich nicht gegen die Familie Klindworth, die dort gerne investieren soll, aber eben ohne Edeka.“

Henning Vollmer unterstrich, dass ein Edeka das Stadtbild in dem Bereich entscheidend verändere, dass Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer am Nadelöhr Kreisel Probleme bekämen und dass niemand in Visselhövede einen zweiten Sortimenter brauche: „Wir werden nicht verhungern“, so der Jeddinger, der eher den Combi in der Pflicht sieht, angesichts der Diskussion „zu zeigen, was er kann.“

Mathias Ullrich (SPD) ließ diese Kritik nicht gelten: „Wir sollten uns nicht von blanken Annahmen ohne belastbaren Hintergrund leiten lassen und können als Diskussionsgrundlage nun mal nur die Daten des Gutachtens nehmen. Aber wir sind erst am Anfang des Verfahrens und können das Projekt jederzeit stoppen, falls uns etwas nicht passt.“ Besonders das Verkehrsgutachten müsse natürlich Hand und Fuß haben, so Ullrich, der „darauf besonders achten“ will.