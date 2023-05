Visselhöveder Stadtrat für weiteren Supermarkt

Von: Jens Wieters

Teilen

Rund 50 Zuschauer verfolgen die Vorstellung der Supermarktpläne. © Wieters

Mit großer Mehrheit hat der Visselhöveder Stadtrat für die Planungen eines Supermarkts zwischen Wiesen-, Worth- und Goethestraße gestimmt. Jetzt geht es in die Details.

Visselhövede – Der Visselhöveder Stadtrat hat am Dienstagabend vor rund 50 Zuschauern mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass Investor Friedhelm Klindworth aus Klein-Meckelsen weiter an seinen Plänen arbeiten kann, im Bereich zwischen Goethe-, Worth- und Wiesenstraße einen Edeka-Markt mit rund 1 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zu bauen. 19 Mandatsträger aus den Reihen der SPD, der CDU, der FDP sowie Uwe Joost (WiV) haben für die Klindworth-Idee gestimmt, die Grünen und Eckhard Langanke (WiV) haben den Daumen gesenkt, Henning Vollmer und Charly Carstens (beide CDU) haben sich enthalten.

„Dieses Votum hat zunächst aber keine weiteren Auswirkungen, sondern ist für die Familie Klindworth einfach wie ein Handschlag vonseiten des Stadtrats zu werten, dass wir Willens sind, ihre Pläne mitzutragen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen erreicht werden“, erläuterte Bürgermeister André Lüdemann dem Publikum.

Und eine dieser Vorgaben, die erfüllt werden müssen, ist die Führung des Verkehrs, den die Ansiedlung eines Marktes mit insgesamt 184 Parkplätzen inklusive einer Tiefgarage, neun Wohnungen von jeweils rund 60 Quadratmetern Größe und voraussichtlich drei Arztpraxen mit insgesamt 620 Quadratmetern im Obergeschoss nun mal so mit sich bringt.

Investor Friedhelm Klindworth (r.) und Berater Gerd Peters. © Wieters, Jens

Maik Dettmar vom Verkehrsplanungsbüro Zacharias aus Hannover hatte keinen leichten Stand bei den Zuschauern, als er die Zahlen der Fahrzeuge präsentierte, die laut Zählung an einem Werktag den Bereich der Goethestraße vom Kreisel bis zur Wiesenstraße passieren. Demnach sind dort aktuell rund 11 500 Autos in 24 Stunden unterwegs. Die Prognose besagt, dass es bis 2035 etwa 500 mehr werden. 4,5 Prozent der Fahrzeugbewegungen seien Schwerlastverkehr. „Durch den Markt werden es rund 2 400 Fahrzeuge mehr pro Tag“, so Dettmar, der Kritik aus den Reihen der Zuschauer dafür erntete, dass Radfahrer und Fußgänger nicht erfasst worden seien. Grundsätzlich seien aber alle Straßen und auch der Kreisel in dem Bereich in der Lage, zusätzliche Verkehrsströme aufzunehmen, erläuterte der Fachmann.

Werde der Markt realisiert, würden 40 Prozent der Fahrzeuge über die Worthstraße an- und abfahren und 60 Prozent über die Wiesenstraße. Um dort überhaupt eine Einfahrt zu ermöglichen, muss ein Einfamilienhaus weichen. Die Warenanlieferung des Edeka soll ebenfalls über die Wiesenstraße in ein überdachtes Areal des Gebäudes erfolgen. Das wiederum hat ebenfalls einige Anwohner auf die Palme gebracht. „Wir haben uns beim Bau des Combi damals schriftlich mit der Stadt geeinigt, dass der Anlieferverkehr für den Combi und Aldi nur über die Süderstraße erfolgen darf. Die Realität sieht anders aus und dann Lieferungen für einen weiteren Markt, dafür ist die Wiesenstraße nicht geeignet“, so Dirk Indorf.

Architekt Gerd Peters, der die Familie Klindworth gemeinsam mit Norbert Behrens, Chef der Rotenburger PGN, berät, glättete die Wogen, in dem er versprach, dass das „Verkehrskonzept von uns nochmal grundlegend überarbeitet wird“. Dazu gehöre, dass die Situation der Radfahrer verbessert, die Linksabbiegerproblematik gelöst und vor allem auch die Einwände der Anlieger berücksichtigt würden. „Wir werden uns jetzt schnellstmöglich dransetzen und intelligente Lösungen erarbeiten, die möglichst viele Kritiker zufriedenstellen“, berichtet Friedhelm Klindworth. „Vielleicht hatten wir uns über die Verkehrssituation im Vorfeld zu wenig Gedanken gemacht, das wird sich jetzt ändern.“

Die Mehrheit des Stadtrats stimmt für die Klindworth-Idee. © Wieters, Jens

Der Bauunternehmer wundert sich im Übrigen, dass vom Publikum in keiner Weise der Markt als solcher infrage gestellt worden sei, sondern es in der Bürgerrunde nur um den Verkehr gegangen sei. „Darum gehe ich auch mit einem guten Gefühl an die weiteren Planungen, weil eine weiterer Vollsortimentern in Visselhövede offenbar gewünscht wird.“

Auch dem Wunsch nach einer optischen Beibehaltung der Fassaden des Sökeland- und Karlstedt-Hauses wird Planer Behrens erfüllen: „Wir werden abreißen, aber so neu bauen, dass sich die Fassadenoptik wiederfindet.“

Friedhelm Klindworth stellt auch klar, dass die Bedingung der Stadt erfüllt werde, das Gelände des früheren NP-Markts an der Feldstraße von der Edeka zu erwerben, um dort kostengünstigen Wohnraum entstehen zu lassen. Für Bürgermeister Lüdemann ist die Beseitigung auch dieses Missstands „erst der Anfang eines positiven Umbaus des Stadtbilds“, deren detaillierte Ausgestaltung in den öffentlichen Sitzungen der politischen Gremien ausführlich diskutiert werde. „Während der Ratssitzung am 4. Juli treffen wir dann die finale Entscheidung für oder gegen einen weiteren Vollsortimenter.“

KOMMENTAR Nicht alles, was neu ist, ist schlecht! Visselhövedes Politiker haben zumindest vorerst die große Chance genutzt, die ihnen und allen anderen Einwohnern ein Investor bietet, der einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag im Zentrum der Stadt investieren will. Friedhelm Klindworth will nicht nur einen Edeka-Markt etablieren, sondern moderne und auch für Nachfolger der bisherigen Ärzte attraktive Praxen bauen, damit die medizinische Versorgung der Bevölkerung weiterhin gesichert ist. Sonst wird die nämlich irgendwann zu einem Problem. Klar, für den Verkehr in dem sensiblen Bereich am Kreisel muss eine schlaue Lösung her – für Autos und Lastwagen, aber auch für Radler und Fußgänger. Aber die kann nicht weiter schwer sein. So könnte zum Beispiel die Wiesenstraße zur Einbahnstraße in Richtung Süden werden. Schon wäre ein Linksabbiegerproblem gelöst. Grundsätzlich sieht es offenbar auch die Mehrheit des Rats so, dass ein weiterer Vollsortimenter gut für die Stadt ist. Nur Eckhard Langanke, der immer noch am Gutachten zweifelt, das seinen Mitbürgern eine hohe Kaufkraft attestiert, und die Grünen lehnen die Klindworth-Pläne ab. Dabei müssten gerade Letztere doch laut Hurra schreien, wenn die dort aktuell stehenden, maroden Häuser abgerissen und durch moderne, durch Wärmepumpen und Photovoltaik energietechnisch autarke Gebäude ersetzt werden. Und sie haben immer eine Nachnutzung des verwaisten NP-Markts gefordert, was jetzt realisiert werden kann. Warum also die rückwärts gewandte Biedermeierpolitik? Oder liegt ihre Ablehnung vielleicht darin begründet, dass es der Großkonzern Edeka ist, der an der Vissel einziehen will? Hätten die Grünen vielleicht dafür gestimmt, wenn es Allnatura gewesen wäre? Sie haben die Chance verpasst, ihre Gründe für das gemeinschaftliche Nein zu nennen. Und wenn sie die Edeka-Ansiedlung nur im Zusammenhang mit den Umbauplänen von Combi, Aldi und Netto sehen wollen, dann hätten sie es dem Publikum zumindest erläutern müssen. So wird ihre Politik ein Stück weit unglaubwürdig, denn nicht alles, was neu ist, ist schlecht! Jens Wieters