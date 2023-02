Visselhöveder Schiedsfrauen suchen nach Kompromissen

Von: Jens Wieters

Teilen

Bürgermeister André Lüdemann (v.l.), die amtierende Schiedsfrau Karin Wallin, die ausgeschiedene Schiedsfrau Renate Lüdemann und die stellvertretende Amtsgerichtsdirektorin Clementine von Hahn. © Wieters

Visselhövedes Schiedsfrau Renate Lüdemann hört nach 20 Jahren auf. Jetzt hat nur noch Karin Wallin das Amt inne und sucht Mitstreiter.

Visselhövede – Seit 20 Jahren ist Renate Lüdemann aus Nindorf gefragt, wenn ein Nachbar dem anderen nicht aufs Fell gucken kann, weil dessen Hund zu laut bellt oder die Äste seines Kirschbaums zu weit auf das fremde Grundstück ragen. Immer dann schreitet die pensionierte Lehrerin ein, um als Schiedsfrau die Wogen zu glätten, zu vermitteln und ein kostspieliges Verfahren vor den ohnehin überlasteten Amtsgerichten zu verhindern.

Aber jetzt macht Lüdemann Schluss mit dem ehrenamtlichen Job, den sie genau wie ihre Kollegin Karin Wallin „als Beitrag für das Allgemeinwohl“ betrachtet, weil die Schiedsleute davon sicher nicht reich werden. In der Stadt wird darum nach einem Nachfolger für Lüdemann gesucht.

„In rund 50 Prozent der Fälle sind wir mit unseren Schlichtungsgesprächen erfolgreich“, klären Wallin, die ebenfalls schon zehn Jahre dabei ist und mindestens „noch fünf Jahre dranhängt“, und Lüdemann auf. Die andere Hälfte der Streitigkeiten enden dann doch vor Gericht, weil mindestens eine Seite nicht nachgeben will und auch keinen Kompromiss zulässt. „Dann verdienen nur die Anwälte“, sagen die beiden Schiedsfrauen, die von „Amts wegen den Gerichtsverfahren vorgeschaltet sind“, wie Clementine von Hahn, die stellvertretende Direktorin des Rotenburger Amtsgerichts, informiert.

Denn einfach so könne niemand die hauptberuflichen Richter anrufen, wenn der Pfau des Nachbarn frühmorgens zu laut rufe und auf der anderen Seite zur besten Mittagsruhezeit Rasen gemäht werde. „Es ist obligatorisch, dass die Amtsgerichte die Streitenden zunächst an die Schiedsleute in den Kommunen verweisen“, so von Hahn.

Wenn Lüdemann und Wallin angerufen werden, dann hören sie sich natürlich zunächst beide Seiten an, um sich ein Bild von der Streiterei zu machen. Darum ist es auch Grundvoraussetzung für den Job einer Schiedsperson, dass man eine gewisse Reife und damit auch ein entsprechendes Alter mitbringt, den Gegenüber respektiert, sich in seine Lage versetzen kann und über eine gehörige Portion gesunden Menschverstand verfügt.

Man nimmt bei den Fällen auch immer etwas mit für das eigene Leben. Denn kleine und große Konflikte gibt es immer und überall.

„Wir laden die Streithähne dann zu einem Schlichtungstermin, der meistens im Heimathaus stattfindet“, so Wallin. Zwei Wochen gehen bis dahin ins Land, und weil es dann doch ein bisschen ernst wird, raufen sich mache Kontrahenten vorher noch zusammen und einigen sich auf einen Kompromiss.

„Denn das formelle Gespräch endet mit einem Schriftstück, das von beiden Parteien unterschrieben werden muss und 30 Jahre gültig ist“, erklärt Lüdemann. Es komme dann und wann auch mal vor, dass sich schon nach wenigen Tagen jemand nicht an die Abmachung halte. „Dann bin ich hingefahren und habe resolut darauf gedrängt, das Verhandlungsergebnis zu akzeptieren. In fast allen Fällen hat das geklappt.“

Auch wenn ihre Kollegin jetzt das Schiedsamt an den Nagel hängt, hat Karin Wallin nach wie vor Spaß daran. „Man nimmt bei den Fällen immer etwas mit für das eigene Leben. Denn kleine und große Konflikte gibt es immer und überall. Diese zu lösen, gibt mir viel.“

Großer Aufwand müsse für den Posten nicht betrieben werden. In etwa zwei bis fünf Streitigkeiten müssen im Kirchspiel Visselhövede auf diese Weise pro Jahr beendet werden. „Das hält sich also im Rahmen“, so Wallin, die natürlich bereit ist, Lüdemanns Nachfolger oder Nachfolgerin intensiv vorzubereiten. „Wir haben viele Schiedsgespräche auch gemeinsam geführt, um vielleicht noch eine andere Sichtweise mit einzubringen.“

Wer also Lust hat, sich über das Amt einer Schiedsperson in der Region Visselhövede zu informieren, der kann sich bei Wallin unter der Telefonnummer 04262 / 2205 oder bei der Stadtverwaltung unter 04262 / 301102 melden. Und wenn man lange genug dabei ist, gibt es eine Urkunde vom Bürgermeister, wie sie jetzt André Lüdemann Karin Wallin und Renate Lüdemann überreicht hat.