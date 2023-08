Visselhöveder Politiker gegen erneute Suche nach Gas

Von: Jens Wieters

Im Heidekreis sind diese Protestsymbole oft zu sehen, sicherlich bald auch im Bereich Bleckwedel. © -

Der Konzern Vermilion will bei Bleckwedel nach Gas suchen und zur Not Flächen von Landwirten enteignen lassen. Die Visselhöveder Politik will diese Pläne durchkreuzen.

Visselhövede/Bleckwedel – Dass der Konzern Vermilion jetzt quasi über ein Enteignungsverfahren durch das Landesamtbergamt erreichen will, dass er im Bereich Bleckwedel nach Erdgas suchen darf, hat auch die Visselhöveder Politiker aufgeschreckt.

„Wir wollen vor allem wissen, wie sich das Land Niedersachsen bei diesem Thema positioniert“, sagt Eckhard Langanke, Vorsitzender der WiV-Stadtratsfraktion. Darum habe er einen entsprechenden Antrag im Visselhöveder Rathaus eingereicht, damit sich die Verwaltung um eine Stellungnahme aus Hannover bemühen könne.

Langanke erinnert in diesem Zusammenhang auch an die 2019 vom Rat mit großer Mehrheit verabschiedeten Resolution, in der eine weitere Förderung oder Suche nach Erdgas im Stadtgebiet abgelehnt werde. „Wir haben hier 20 und zum Teil 30 Jahre lang mit der Gasproduktion und mit den in ihrem Zusammenhang stehenden Umständen leben müssen. Jetzt reicht es.“ Angesichts der Endlichkeit und der politisch gewollten Abkehr von fossilen Brennstoffen müsse man sich die Frage stellen, ob eine neue Suche nach Gas noch zeitgemäß sei. „Aber es geht den Konzernen rein ums Geldverdienen, was sie ja auch ganz offen zugeben“, kritisiert Langanke, der auch darauf hinweist, dass der vorgesehene Platz in der Bleckwedeler Feldmark nur „einen Steinwurf“ von einem FFH-Gebiet im Landkreis Verden entfernt sei.

Auch die Gruppe CDU/FDP bezieht sich in ihrer Stellungnahme auf die 2019 verabschiedete Resolution, „an der wir nach wie vor festhalten werden“, auch wenn die rechtliche Handhabe der Kommune sehr begrenzt sei, so Sprecher Henning Cordes. Dass Vermilion nach den gescheiterten Versuchen, bei den Flächeneigentümern in Bleckwedel Grundstücke zu pachten, nun „diese Karte zieht, ist schon mehr als frech“, betont der FDP-Mann.

Die Visselhöveder Grünen sehen die Pläne Vermilions, die „letzten kleinen Gasreserven zu fördern“ als „völlig das falsche Signal und den komplett falschen Weg“ an, um wie geplant in Niedersachsen 2040 klimaneutral zu werden. „Unsere Region ist schon genug gebeutelt durch die Gasförderung. Da gibt es eher noch Altlasten aufzuarbeiten, bevor neue Löcher gebohrt werden“, so Heiner Gerken. Deswegen habe der Stadtrat 2019 zurecht die Resolution verabschiedet, keine neuen Förderstätten zuzulassen. „Da stehen wir als Visselhöveder Grüne voll dahinter!“ Seine Partei stehe für einen Umbau auf erneuerbare Energien und sehe ein großes Potenzial zum Energiesparen. Den betroffenen Landwirten gelte die Solidarität und Anerkennung für ihren Mut und ihre Entschlossenheit. „Wir werden euch weiter im Dialog unterstützen“, kündigt Gerken an.

Auch die Sozialdemokraten haben sich mit der Thematik beschäftigt und „werden bereits am kommenden Samstag“ ihren Parteivorsitzenden Lars Klingbeil damit konfrontieren. „Denn der Weg bei dieser Problematik geht nur über Berlin“, so Dominik Oldenburg, der stellvertretende Visselhöveder Ortsvereinsvorsitzende. Die SPD vor Ort würde die Bohrpläne entschieden ablehnen, was „wir durch unsere Resolution ja auch bekräftigt haben“, so der Buchholzer. Er weiß aber auch, dass darüber zu diskutieren sei, ob Gas, das in den USA durch Fracking gefördert und über die Weltmeere geschippert werden müsse, um hier als LNG im Winter für warme Wohnzimmer zu sorgen, die richtige Lösung für das deutsche Energieproblem sei. „Es gibt immer zwei Seiten und wir werden uns in Deutschland in den kommenden Jahren im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen müssen.“ Aber mit Blick auf die Vermilion-Pläne funke die Visselhöveder Politik auf einer Wellenlänge.

Hans-Heinrich von Hofe vom Bündnis gegen Gasbohren aus dem Heidekreis, der die von der möglichen Enteignung betroffenen Landwirte unterstützt, hat mittlerweile auch Kontakt zu Klingbeil aufgenommen. Der hat ihm versprochen, dass „das Thema Bergrecht in unserer Fraktion behandelt und über Änderungsvorschläge diskutiert“ werde. Und auch der Fraktionssprecher der Grünen im Landtag, Detlev Schulz-Hendel, habe von Hofe mitgeteilt, Kontakt zum Umweltministerium aufgenommen zu haben, um eine fachliche, inhaltliche Einschätzung zu bekommen. Was sich sagen lasse, sei, dass die Nachricht einer Enteignung alles andere als erfreulich sei, so Schulz-Hendel.