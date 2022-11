Visselhöveder Martinsmarkt wieder ein Volltreffer

Von: Jens Wieters

Die Gewinner des Martinsschatzes mit Vertretern des Gewerbevereins. © Wieters

Der etwas kleiner als gewohnt konzipierte Visselhöveder Martinsmarkt lockte viele Kunden der Geschäfte und auch Schatzsucher an.

Visselhövede – Zunächst begann alles ein wenig verhalten, aber spätestens zur Kaffeezeit war der neue, etwas verkleinerte Visselhöveder Martinsmarkt wieder das, was er bereits seit fast zwei Jahrzehnten ist: Ein echter Publikumsmagnet bei wie immer bestem Wetter.

Tausende flanierten auf der für den Straßenverkehr gesperrten Goethestraße zwischen Kreisel und Kirche, um mal hier ein Schwätzchen zu halten, dort ein Getränk zu genießen und sich in den Fachgeschäften umzusehen, um auch die Kassen der Einzelhändler klingeln zu lassen.

Der Marktplatz am Rathaus und auch die Große Straße blieben dieses Mal außen vor, um „das Geschehen mehr zu konzentrieren“, wie Henning Grünhagen, Chef des veranstaltenden Gewerbevereins bereits im Vorfeld angekündigt hatte. Denn aufgrund der Corona-Pause und der aktuell angespannten Situation in vielen Portemonnaies wussten die Veranstalter vorher natürlich nicht, wie der Markt angenommen wird.

Die Flaniermeile Goethestraße war vier Stunden lang dicht bevölkert. © -

Um Strom zu sparen, wurde das Marktende um eine Stunde auf 17 Uhr verkürzt. „Aber dennoch haben die Leute einfach Spaß daran, wieder loszugehen“, so Grünhagen. Und einige gingen zum Schluss auch mit einem breiten Grinsen nach Hause, denn vor der Kirche wurde der Martinsschatz an drei Gewinner verlost. Die Schatztruhe war von Geschäftsinhabern mit Geschenken und Gutscheinen gefüllt worden. Gewonnen haben den Schatz Werner Randt, Holger Schinzel und Margarete Röhrs (alle aus Visselhövede). Und auch die erste Ziehung der Glückskugelaktion des Gewerbevereins fand am Sonntag statt. Den Hauptgewinn, ein Einkaufsgutschein in Höhe von 250 Euro, gewann Heike Börker. Über einen 100-Euro-Gutschein darf sich Catrin Herbst freuen. Bis Weihnachten gibt es beim Einkauf in den Fachgeschäften die Glückskugeln, die während einiger Verlosungen in den kommenden Wochen attraktive Einkaufsgutscheine versprechen. Die Glücksfee in diesem Jahr ist Fiona Keck.