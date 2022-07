Visselhöveder Lennart Dreyer entwickelt Trainingsgerät für Gleitschirmflieger

Von: Angela Kirchfeld

Lennart Dreyer erläutert Pilotin Oris Pogany das System, das einen Ernstfall simuliert. © Kirchfeld

Ganz schnell können Gleitschirmflieger in eine Situation kommen, die sie aufgrund der körperlichen Belastungen durch die Fliehkraft nicht mehr beherrschen. Der Visselhöveder Lennart Dreyer hat ein Trainingsgerät entwickelt, um dennoch sicher zu landen.

Visselhövede – Die sogenannte Steilspirale ist ein Abstiegsmanöver, das untrainierte Gleitschirmpiloten in Situationen bringen kann, der sie nicht gewachsen sind. Schlimmstenfalls kann es durch die hohen Belastungen zur Bewusstlosigkeit des Piloten kommen, während sich der Gleitschirm unkontrolliert Richtung Boden dreht. Um das zu verhindern, hat der angehende Gleitschirm-Fluglehrer Lennart Dreyer aus Visselhövede gemeinsam mit einem Österreicher ein mobiles Trainingsgerät entwickelt, an dem Gleitschirmpiloten lernen können, die auf sie einwirkenden G-Kräfte zu kontrollieren.

G-Kräfte werden Belastungen genannt, die aufgrund starker Änderung von Größe oder Richtung der Geschwindigkeit auf den menschlichen Körper einwirken.

Erstmals wurde dieses in Deutschland einzigartige Gerät auf dem Visselhöveder Sonnentau-Gelände für ein Training aufgebaut. „Das normale Trainingsgerät nimmt einen Raum von rund 20 mal 20 Metern ein und ist fest installiert. Unsere Anlage ist einmalig, da sie mobil ist und weiterentwickelt wurde“, erklärte Lennart Dreyer, für den die Sicherheit beim Fliegen natürlich an erster Stelle steht. Der 35-jährige Veranstaltungstechniker hatte die Coronazeit genutzt, um seine Idee eines mobilen Simulators zu realisieren. „Das Schwierigste war, die Genehmigungen und Zulassungen, unter anderem für die Statik, zu erhalten“, verdeutlichte der Visselhöveder. Von der Planung bis zur Zulassung dauerte es zwei Jahre.

„Als Beispiel: Beim Flug in einem Karussell wirken Kräfte von kurzzeitig 3 G bis 4 G auf den menschlichen Körper. Hier am Gerät werden bis zu 7 G über eine wesentlich längere Zeit simuliert.“

Um bei der Steilspirale, bei der die Gleitschirmpiloten in kurzer Zeit schnell an Höhe verlieren, die Kontrolle zu behalten, werden die auf den Körper wirkenden Kräfte mit dem neuen Gerät simuliert. Dabei sitzt der Pilot wie bei einem echten Flug in seinem persönlichen Gurtzeug.

„Wir haben die Geschwindigkeit der Rotation selbst in der Hand. Wir steuern selbst und sehen, wie die Maschine reagiert“, so Orsi Pogany. Sie war eine der zehn begeisterten Teilnehmer und zum G-Force-Training aus Hannover angereist. Andere Teilnehmer kamen unter anderem aus Uelzen, Bremen und Berlin in die Visselstadt und freuten sich: „So muss keiner von uns extra nach Bayern reisen.“

Bis auf 7G kann Dreyer das Trainingsgerät einstellen. © -

Teilnehmerin Sabine Hauswald aus Buxtehude schaffte sogar 7 G. „Es ist gut zu wissen, dass es funktioniert. Vorwärts war noch in Ordnung für mich, nur rückwärts hat es mich dann doch umgehauen“, gestand die 57-Jährige nach ihrem Flug noch etwas blass. Sie ist auch Mitglied im Hainhorster Gleitsegelclub „Die Thermikmöven“. Das ist der Verein, bei dem auch Lennart Dreyer seit 2018 aktiv ist und aktuell eine Ausbildung zum Gleitschirm-Fuglehrer macht. Er hat viel Idealismus in sein Projekt gesteckt und gründete dafür die Firma „dynacore Paragliding & Support“.

Mit den Piloten steht er bei der Simulation stets in Funkkontakt. „Beim hohen G-Belastungen wird das Gehirn nicht mehr richtig durchblutet und der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt. „Um zu testen, ob der Teilnehmer noch fit ist, stelle ich ihm zwischendurch auch einfache Rechenaufgaben.“

Durch Pressatmung und Muskelanspannung können die Piloten lernen, mit den auf sie einwirkenden Kräften umzugehen. Das in Deutschland einzigartige Gerät ist heiß begehrt. „Bereits im August ist ein Seminar in Eldingen in der Planung und im September geht es für drei Tage nach Wetzlar, bei Frankfurt“, erzählt Lennart Dreyer erfreut, dass auch anderen Vereinen und Piloten die Sicherheit beim Gleitschirmfliegen am Herzen liegt.