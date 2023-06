Visselhöveder Landschaftswart: Baden für Meyer

Von: Jens Wieters

Teilen

Bürgermeister André Lüdemann (r.) verabschiedet Herbert Meyer nach acht Jahren als Landschaftswart. © Wieters

Nach acht Jahren als Visselhöveder Landschaftswart wurde Herbert Meyer verabschiedet. Nachfolger soll Rainer Baden werden.

Visselhövede – „Du hast immer Lösungen gefunden und dein Credo war stets: Erst miteinander reden statt tätig zu werden. Dafür gebührt dir großer Dank.“ Stellvertretend für sicherlich alle Ortsbürgermeister im Kirchspiel Visselhövede dankte der Wittorfer Heiner Gerken (Grüne) während der Sitzung des Landwirtschafts-, Klima- und Umweltausschusses dem scheidenden Landschaftswart Herbert Meyer.

Acht Jahre lang war der Ottinger der Problemlöser, falls es mal zu Zwistigkeiten im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes gekommen war. „Es gab in der Zeit zum Glück keine wirklichen Auseinandersetzungen, sondern wir haben uns mit den Parteien immer zusammengesetzt und eine Einigung erzielt“, so Meyer, der während der Sitzung von Bürgermeister André Lüdemann einen Präsentkorb und von allen Anwesenden viel Applaus für seine ehrenamtliche Arbeit bekommen hat.

Die Stelle bleibt aber nicht vakant, sondern soll, so der Wille des Ausschusses, durch den Visselhöveder Rainer Baden besetzt werden. Das Prozedere sieht aber vor, dass Landschaftswarte zwar von den Kommunen vorgeschlagen werden, aber die Entscheidung bei den Kreistagspolitikern liegt. Allerdings ist es in den meisten Fällen reine Formsache, dass die Vorschläge durchgewunken werden.

Rainer Baden soll neuer Landschaftswart werden. © -

Mit Baden würde ein echter Fachmann den Posten bekleiden, denn nach einer Ausbildung bei der Unternehmensgruppe Hoyer und zwölf Jahren bei der Bundeswehr, hatte der heute 67-Jährige als Auszubildender in der Verwaltung des Landkreises Rotenburg seine berufliche Karriere fortgesetzt. Die führte ihn unter anderem auch in das Amt für Naturschutz und Landschaftspflege. „Da liegt es also nahe, das Amt des Landschaftswarts zu übernehmen, als ich erfahren habe, dass Herbert Meyer aufhören will und jemand gesucht wird“.

Zum Schutz der Natur Nach dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz können Landkreise eine Landschaftswacht bilden. Ihre Aufgabe ist die Überwachung von geschützten Teilen von Natur und Landschaft sowie Sorge für den Artenschutz. Im Landkreis Rotenburg gibt es bereits drei Landschaftswarte, die für die Naturschutzgebiete zuständig sind. Anfang 2015 wurden zusätzlich 13 Landschaftswarte als ehrenamtliche Mitarbeiter auf der Ebene der Städte, Samt- und Einheitsgemeinden bestellt. Sie sind seit dem auch Ansprechpartner für die Bevölkerung in Naturschutzangelegenheiten. Ihre Amtszeit dauert vier Jahre.

Der Jäger, der auch Mitglied des Visselhöveder Hegerings ist, bezeichnet sich selbst als „Mann des Ausgleichs, der immer auf der Suche nach Kompromissen“ sei, wenn es doch mal zu Unstimmigkeiten zwischen zum Beispiel Landwirten und Naturschützern kommen sollte. „Man muss immer beide Seiten hören und dann versuchen, zu vermitteln.“

Er weiß zwar noch nicht, was genau an Arbeit auf ihn zukommt, falls der Visselhöveder Vorschlag auch in der Kreisstadt Anklang findet, „aber der Erhalt der Wegeseitenränder und der nötige Abstand zu Fließgewässern beim Bewirtschaften von Ackerflächen liegen mir doch sehr am Herzen“, berichtet Baden, der „aber auf keinen Fall den Polizisten spielen“ will.