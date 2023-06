Visselhöveder Kulturverein „EigenArt“ startet durch

Von: Jens Wieters

„EigenArt“-Vorsitzender Andreas Netter (l.)und sein Vorgänger Ralf Struck sind stolz auf die örtliche Kulturszene. © jw

Der Verein „EigenArt“-Kultur hat jetzt die Schallmauer von 100 Mitgliedern geknackt. Aber nicht nur deswegen hat Vorsitzender Andreas Netter gute Laune, sondern auch das Programm des zweiten Halbjahres steht so gut wie fest und in der Vereinskasse sieht es gut aus.

Visselhövede – „Eines muss man ganz klar sagen: Die Leute erfahren von unseren Veranstaltungen zu einem sehr großen Teil aus der Zeitung.“ Dieses Lob an die regionalen Medien, auf Papier oder auf dem Bildschirm, will Andreas Netter, der Vorsitzende des Visselhöveder Kulturvereins „EigenArt“ unbedingt loswerden bei der Halbjahresbilanz des Vereins. „Wir haben nämlich bei den vergangenen Abenden eine Umfrage beim Publikum gestartet, und es wurde deutlich, dass die Zeitung mit weitem Abstand das Info-Medium Nummer eins ist für unser vielköpfiges Publikum.“

Nicht nur deswegen blicken Netter und sein Vorgänger Ralf Struck voller Optimismus in die Zukunft: „Denn erstmals ist es uns gelungen, die 100er-Marke an Mitgliedern zu knacken. Wir haben jetzt exakt 102.“ Und die und die anderen Gäste, die längst nicht nur aus Visselhövede und umzu stammen, sondern auch aus den Nachbarlandkreisen Verden und Heidekreis anreisen, dürfen sich auf ein kunterbuntes Programm für das zweite Halbjahr freuen, das demnächst auf der Website des Vereins und natürlich in unserer Zeitung veröffentlicht wird.

Blues-Session wird neu aufgelegt

Künstlernot haben die Veranstalter überhaupt nicht, „ganz im Gegenteil“, sagt Andreas Netter. „Die Musiker haben wieder richtig Bock.“ Dieses Gefühl auf etwas Neues müsse sich nach den Corona-Jahren auch wieder auf das Publikum übertragen, das noch ein wenig verhaltener als sonst die Veranstaltungen besuche, die überwiegend im Heimathaus stattfänden. Erster richtiger Knaller soll die Blues-Session mit der Band Pee Dee River werden, die nach einigen Jahren Pause wieder stattfinden wird. „Dann ist natürlich jeder, der Lust auf Blues hat, zum Mitmachen eingeladen.“

Neben dem Heimathaus, dass sich „EigenArt“ mit dem örtlichen Kultur- und Heimatverein teilt, wollen Netter und Co. aber auch an anderen Orten präsent sein. „So im Haus der Bildung beim Open-Air-Kino oder auch in der St.-Johannis-Kirche.

Mittlerweile wird das Catering während der Veranstaltungen immer öfter von Menschen aus der Wohngruppe der Rotenburger Werke übernommen, was „wirklich prima klappt und uns ein wenig entlastet“, dankt Andreas Netter.

Reger Austausch mit anderen Kulturvereinen

Finanziell ist bei dem Verein aktuell auch alles im Lot, sodass die Spenden, die beim vergangenen Vortragsabend von Ralf Struck, der über seine Reise an den Fuß des Mount Everest in Nepal berichtet hatte, komplett an dortiges Schultaschenprojekt fließen wird. „Erst haben wir nur mit der Hälfte der Spenden kalkuliert, aber so passt es besser“, so Struck, der um weitere Spenden bittet, über die sich jeder im Internet unter www.hamromaya-nepal.de informieren kann.

Überhaupt will „EigenArt“ neben den üblichen Musikabenden auch wieder vermehrt Vorträge ins Programm aufnehmen, „und 2024 haben wir einen großen Comedy-Abend auf dem Plan“, verspricht Netter, der sich regelmäßig mit den anderen Kulturvereinen im Austausch befindet. „Wir müssen die Querverbindungen zum Kultur- und Heimatverein, zum neuen Verein ,VisselArt‘ und auch zum ,Art-Outlet‘ in der ehemaligen Kaserne nutzen, um Visselhövede weiter als Kulturhauptstadt des Landkreises voranzubringen.“