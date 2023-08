Visselhöveder Kultur- und Heimatverein stellt neues Programm vor

Von: Jens Wieters

Teilen

Vereinsvorsitzende Christiane Wuttke und Sprecherin Antje Katzsch präsentieren das Programm für das zweite Halbjahr. © Wieters

Die Zuschauerzahl stimmt, die Kasse ist voll, nur eines fehlt: jüngere Mitglieder. „Aber wir arbeiten daran“, sagt Christiane Wuttke, Vorsitzende des Visselhöveder Kultur- und Heimatvereins. Sie stellt jetzt das neue Programm vor.

Visselhövede – Mit einem pickepackevollen Programm startet der Visselhöveder Kultur- und Heimatverein Visselhövede in das zweite Veranstaltungshalbjahr. Wieder war die Vorsitzende Christiane Wuttke mit ihrem Mann Klaus-Dieter zuvor unterwegs, um sich die verschiedensten Interpreten anzuhören und herauszufiltern, was den hohen Ansprüchen des Visselhöveder Publikums genügt. „Denn Bewerber haben wir viele, aber es muss auch passen.“ Aber die richtige Auswahl zu treffen, gelingt ihr fast immer.

Das belegen die Zuschauerzahlen, denn viele der Veranstaltungen, die fast alle im Heimathaus an der Burgstraße stattfinden, sind ausverkauft. „Dabei ist es immer wieder erstaunlich, dass unser Publikum teilweise weite Wege aus dem Heidekreis wie aus Bad Fallingbostel oder auch Walsrode in Kauf nimmt“, freut sich Wuttke, dass das Engagement des Organisationsteams so gewürdigt wird. „Vielleicht liegt es auch den zivilen Preisen für Getränke, die die Leute nicht gewohnt sind. Oder auch am Ambiente, denn in lauen Sommernächten bleiben die Zuschauer noch ein bisschen länger und genießen die Atmosphäre im Vissel-Hof bei einem Glas Wein.“

Das Programm des zweiten Halbjahres Hier das Programm des zweiten Veranstaltungshalbjahrs des Kultur- und Heimatvereins:

• Trio Holmes &Watson am Samstag, 23. September, ab 20 Uhr Heimathaus.

• Apfelmarkt in Visselhövede am Sonntag, 1. Oktober, 13 bis 18 Uhr Marktpassage (Bente).

• Bücherflohmarkt zum Apfelmarkt, Sonntag, 1. Oktober, 13 bis 18 Uhr im Heimathaus.

• Jugendtheater Wellenbreker am Sonntag, 8. Oktober, ab 20 Uhr im Heimathaus.

• Lesung mit Peter Urban am Sonntag, 15 Oktober, ab 18 Uhr im Heimathaus.

• Weidenflechten mit Maik Zielke am Samstag, 21. Oktober, ab 16 Uhr im Heimathaus.

• St. Stephen Brass Band Hamburg am Sonntag, 12. November, ab 16 Uhr in der St.-Johannis-Kirche.

• 30. kunsthandwerkliche Ausstellung am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, 11 bis 17 Uhr im Heimathaus mit Musik von den Jan Fritsch und Reinhard Röhrs (Samstag) und dem Posaunenchor und dem Ensemble Saitensprung (Sonntag).



Aber auch die Künstler werden fast rund um die Uhr verwöhnt. „Wer einmal hier war, der kommt gerne wieder“, so Wuttke und erinnert an den Starpianisten und -dirigenten Justus Frantz, der als schwierig gilt, beim Visselhöveder Kultur- und Heimatverein aber regelmäßig anfragt, wann er denn wieder auftreten darf. „Liegt es an unserem selbst gebackenen Kuchen, am Abholservice, an der Unterbringung, wenn die Künstler von weiter weg anreisen? Vielleicht an allem, auf jeden Fall brauchen wir nicht befürchten, dass unser Programmflyer mal nicht gefüllt wird.“ Der wird übrigens aktuell per Post an die Vereinsmitglieder verschickt, demnächst in vielen Geschäften der Stadt ausgelegt und ist natürlich im Internet unter khv-visselhoevede.de zu finden.

Bei den Veranstaltungen geht der Verein jetzt ein paar neue Wege. „So hübschen wir den Eingang des Heimathauses und auch den großen Raum nicht nur mit ein paar größeren Werbebannern auf, sondern schaffen uns einen Beamer an, um vor den Auftritten das Publikum mit Bildern und Musik zu unterhalten.“

Alles kleine Dinge, um den Verein auch für jüngere Kulturinteressierte attraktiver zu machen, denn „unser Altersdurchschnitt ist doch recht hoch“, seufzt Wuttke ein wenig. Zwar sei die Mitgliederstärke nach der Pandemie stabil geblieben und liege bei 215, aber es „wäre schön, wenn wir jünger werden würden“.

Eine Maßnahme zur Mitgliederwerbung steht bereits zum Apfelmarkt am 1. Oktober an. „Dort sind wir wieder mit einem Stand und flotter Musik und Getränken vertreten.“ Dann würde sich Christiane Wuttke über mehr Zuspruch direkt aus Visselhövede und den umliegenden Dörfern freuen, denn weit mehr als 50 Prozent unserer Mitglieder kommen nicht von hier, sondern eher aus dem Heidekreis, wo offenbar diese Art von Kultur nicht angeboten wird.“

Leisten kann sich der Verein solche Aktionen auf jeden Fall, denn „finanziell geht es uns auch dank der Zuschauereinnahmen und einiger Sponsoren sehr gut“. Und das, obwohl in einem Wirtschaftsjahr rund 12 000 bis 14 000 Euro an Gagen und Co. gezahlt werden. Darum bleibt Geld für moderne Dinge übrig.