Visselhöveder Kneipp-Verein hat wieder eine Zukunft

Bernhard Haug hat erneut den Vorsitz des Kneipp-Vereins übernommen und ist Mitglied des Führungsteams. © Woelki

Der Verein stand kurz vor dem Aus, aber jetzt hat ein Führungsteam um den Vorsitzenden Bernhard Haug die Visselhöveder Kneippianer wieder auf Kurs.

Visselhövede – Der neue Vorsitzende des Kneipp-Vereins Visselhövede ist ein alter Bekannter für die Kneippianer. Oder anders gesagt: Der Nachfolger ist zugleich auch der Vorgänger. In einer Zeit, in der der Kneipp-Verein überraschend in schwere See geraten war, hat Bernhard Haug jetzt erneut den Vorsitz übernommen.

„Ein Teamvorstand leitet künftig den Kneipp-Verein, der aktuell 132 Mitglieder zählt. Auf eine feste Ämterzuordnung verzichten wir künftig. Das hat den Vorteil, dass sich die Vorstandsarbeit auf mehrere Schultern gleichberechtigt verteilt“, berichtet Bernhard Haug.

Der Teamvorstand besteht aus Uwe Joost, Peter Golcveg und ihm. Haug hatte den rührigen Verein bereits von März 2005 bis Ende 2019 als Vorsitzender geleitet. Dann gab der Visselhöveder das Amt ab, um sich verstärkt seinen Aufgaben im Vorstand des Kneipp-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen zu widmen.

Allerdings hinterließ er ein Loch im Vorstand seines Heimatvereins, dass sich nicht so ohne Weiteres stopfen ließ, denn seit Januar 2020 stand die Organisation quasi ohne Vorsitzenden da. Uwe Joost hatte einige öffentliche Auftritte kommissarisch übernommen.

Frauengruppe zieht sich zurück

Mitte März 2020 rollte die Corona-Welle übers Land und damit kam das Vereinsleben bis zum vergangenen Jahr fast gänzlich zum Erliegen. „Im Oktober 2022 hatte sich dann abgezeichnet, dass einige Frauen aus dem Verein gewillt waren, als Teamvorstand Verantwortung zu übernehmen. Doch für einen Teamvorstand, der da bereits im Gespräch war, benötigt der Verein eine Satzungsänderung“, betont Bernhard Haug. Es sei aber nicht so wie geplant gekommen: „Anfang dieses Jahres hatten die Frauen aber ohne Angabe von Gründen überraschend auf die Übernahme von Vorstandsämtern verzichtet. Dem Verein drohte die Handlungsunfähigkeit und er stand kurz vor der Auflösung.“

In dieser schwierigen Situation hat der erfahrene Steuermann Bernhard Haug das Ruder noch einmal an sich genommen und sich bereit erklärt im Vorstand, der nun ein Team ist, mitzuarbeiten. Die Führungsriege ist damit wieder komplett.

„Die Satzung ist auch entsprechend geändert, und wir sind wieder handlungsfähig. Bei einem Teamvorstand lassen sich Aufgaben besser verteilen“, weiß Haug.

Die eigenverantwortliche Gesundheitsvorsorge der Menschen werde in Zukunft immer wichtiger, meint der Vorsitzende und erklärt: „Der Kneipp-Verein bietet generationsübergreifend ein vielfältiges Gesundheitssport-Angebot an. Und wir möchten dahin wirken, dass der Kneipp-Verein wieder als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Gesundheit in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.“