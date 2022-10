Visselhöveder Klärschlamm macht Probleme

Von: Jens Wieters

Bis das Abwasser die Kläranlage wieder sauber verlässt, sind eine ganze Reihe von biologischen und mechanischen Prozessen nötig. © Wieters

Drei große Becken voller Schilf hat die Stadt Visselhövede. Die Pflanzen sollen Klärschlamm entwässern und in Erde umwandeln. Das funktioniert aber nur sehr begrenzt, sodass eine maschinelle Entwässerung nötig ist.

Visselhövede – Vor mittlerweile 22 Jahren hatte der Visselhöveder Rat den damals in der Region einmaligen Beschluss gefasst, den recht flüssigen Klärschlamm aus der Anlage am Waldweg mithilfe von Schilfpflanzen in großen Becken in relativ trockene Erde umzuwandeln. Beim Betrieb kam aber die Firma Ecoplant rasch zu dem Schluss, dass die beiden Becken nicht ausreichen und ein drittes Becken her muss, um den Mengen an Klärschlamm zu bewältigen.

Aber während die Anlagen in anderen Orten, die das Verfahren Jahre später ebenfalls installiert hatten, einwandfrei funktioniert haben und immer noch laufen, wollte das Visselhöveder Schilf nicht so richtig wachsen. Immer wieder gab und gibt es Probleme. In den vergangenen Jahren wurde der Schlamm, der bis 97 Prozent Wasser enthält, darum für teures Geld in Anlagen in Hamburg verbrannt.

„Wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass die drei Schilfbecken einfach nicht ausreichen“, so Rudi Reichert vom städtischen Bauamt während der Sitzung des Umweltausschusses am Montag. So sind Reichert und die vier Vollzeit- und ein Teilzeitmitarbeiter in den vergangen Monaten zweigleisig gefahren. „Wir haben zuletzt durch eine Fachfirma 1 080 Kubikmeter Klärschlamm maschinell entwässern und entsorgen lassen und weitere 1000 werden noch bis zum Jahresende folgen“, berichtete Reichert. Rund 40 000 Euro kosten die 2 000 Kubikmeter Schlamm, dem in der überdimensionalen Wäscheschleuder rund 25 Prozent Wasser entzogen werden.

„Dadurch, dass wir beide Verfahren parallel laufen lassen, haben wir die Situation ganz gut im Griff und das zweite Becken der Klärschlammvererdungsanlage kann sich erholen, das wir einfach viel zu voll gemacht haben in all den Jahren“, erläuterte Reichert. Der ist der Meinung, dass für eine vollständige Vererdung des Schlamms mindestens zwei weitere Becken nötig sind.

Aber ob die Politik dafür erneut viel Geld in die Hand nehmen will, steht noch in den Sternen, denn Hartmut Wallin (Grüne) forderte in einem Antrag gar, dass das derzeitige Konzept der Klärschlammbehandlung in der Vererdungsanlage aufgegeben wird und dass die bestehenden Werkliefer- und Betreibervertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt werden.

Die Schilfpflanzen im dritten Vereerdungsbeet erholen sich langsam. Vorher wurden sie mit Klärschlamm quasi „totgefüttert“. © -

„Es kann nicht sein, dass wir immer mehr organische Masse wie Stroh in den Becken mischen, um den Schlamm überhaupt transportfähig zu machen. Wir sollten uns bis zur Kündigung Gedanken machen, wie man den Schlamm alternativ entwässern kann.“ Zumindest müssten die Vererdungsbeete vor Regenwasser geschützt werden, damit nicht noch mehr Wasser als ohnehin aufwendig entsorgt werden müsse. „Mit der Vererdungsanlage hat man gehofft, die Schadstoffe des Schlamms unter die Grenze für die Verteilung auf landwirtschaftliche Flächen zu bringen. Das ist aber nie gelungen“, so Wallin.

Allerdings kann es mit der Kündigung nicht so einfach klappen, wie der Schwitscher vom Bauamt aufgeklärt wurde. „Es gibt eine bestehende Vertraglage, die erst am 31. August 2031 ausläuft. Dieser Vertrag ergänzt den ursprünglichen Werkliefervertrag aus 2000 und regelt die Leistungen für die Erweiterung der Klärschlammvererdungsanlage um ein Beet sowie um die Nachlagerfläche. Wesentlicher Bestandteil des Vertrags ist die Regelung zur Finanzierung der Erweiterungsbauten über einen Zeitraum von 25 Jahren“, erläuterte Bauamtsleiter Gerd Köhnken.

Wallins Antrag kam nicht zur Abstimmung, der Grüne will zunächst die Verträge genauer studieren und dann weitere Planungen anstellen. Bis dahin bleibt nur die von Rudi Reichert vorgeschlagene zweigleisige Behandlung des Klärschlamms und die Entsorgung im Ofen. „Aber wir sind auf allen Kanälen in Gesprächen, weil sich aktuell viele Unternehmen Gedanken machen, wie man Klärschlamm effektiver entsorgen und zum Teil auch nutzen kann“, verriet der Fachmann.

Denn um auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht zu werden, dafür ist der Weg für den Visselhöveder Klärschlamm noch sehr weit. „Denn der beinhaltet einen doppelt so hohen Kupferanteil als dafür erlaubt“, so Reichert. Woher das Kupfer komme, lasse sich aktuell nicht erklären.