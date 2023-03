Visselhöveder Hegering sucht Helfer für Rehkitzrettung

Von: Jens Wieters

Jörn Flammann (l.) und Marc Schunert (r.) vom Landwirtschaftlichen Verein Visselhövede mit den Piloten Wolfgang Hühner (2.v.l.) und Mailo Timmermann. © Hegering

In Visselhövede wird erstmals eine Drohne eingesetzt, um Rehkitze vor dem Tod durch Mähwerke zu retten. Dafür werden noch Helfer gesucht.

Visselhövede – 40 Fragen müssen in nur 45 Minuten beantwortet werden. Und davon müssen mindestens 75 Prozent richtig sein. „Um Pilot einer Drohne zu werden, muss man schon mal ein bisschen pauken“, sagt der Visselhöveder Wolfgang Hühner. Aber das macht er in diesen Wochen „auch richtig gerne“, denn es dient ja einem guten Zweck – sprich der Rettung von jungen Rehkitzen. Und damit das gut klappt, werden noch weitere Rehretter gesucht.

Denn wie in anderen Region schon länger im Einsatz, verfügt nun auch der Visselhöveder Hegering über eine Drohne, um die Kitze per Wärmebildtechnik aufzuspüren, bevor die Mähwerke der Landwirte ihnen zu nahe kommen. „Auch das dazugehörige Equipment wie die Körbe, die über die Kitze gestülpt werden, die Fahnen zum Markieren des Ortes und das Tablet zur Steuerung der Drohne ist bereits vorhanden“, informiert Hegering-Leiter Hans-Jürgen Ohlhoff. Die Finanzierung des etwa 8 000 Euro teuren Fluggeräts wurde je zur Hälfte durch den Landwirtschaftlichen Verein Visselhövede und durch eine Förderung der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung sichergestellt.

Anmeldungen per Telefon Das Überfliegen der Flächen per Drohne, um die Kitze zu retten, ist für die Landwirte und Jagdpächter grundsätzlich kostenlos. Die ehrenamtlich tätigen Piloten und Helfer freuen sich jedoch über kleine Spenden zur Finanzierung ihrer Fahrtkosten. Flächenbesitzer, die den Einsatz der Drohne wünschen, und vor allem auch Helfer, die die Piloten unterstützen wollen, sollten sich schnellstmöglich melden bei Wolfgang Hühner (Telefon 0174 / 6126146) oder bei Mailo Timmermann (0151 / 57310164). Auch per Mail ist natürlich ein Kontakt möglich: kitz-vissel@gmx.de.

Neben Wolfgang Hühner macht auch Mailo Timmermann aus Wittorf den Drohenführerschein. Für beide werden die Nächte in den Monaten Mai bis Juni sehr kurz sein. „Denn wir müssen noch weit vor Sonnenaufgang auf den Wiesen unterwegs sein, damit die Wärmebildkamera der Drohne die Jungtiere auch gut erfassen kann. Wärmt die Sonne den Boden, wird das Bild verfälscht“, berichtet Hühner, der im Wechsel mit Timmermann täglich zwischen 4 und 4.30 Uhr für rund zwei Stunden unterwegs sein wird. Bei den beiden Piloten wird die Kitzrettung künftig zusammenlaufen. Das heißt, sie planen das Einsatzgebiet der Drohne.

Um das Fliegen über den Grünlandflächen perfekt vorzubereitem, brauchen die beiden natürlich die Hilfe der Landwirte. Die Koordinaten der Bereiche müssen nämlich in das Computerprogramm der Drohne eingegeben werden. „Wir bitten deshalb darum, die in Frage kommenden Flächen in den Revieren umgehend direkt bei den beiden Piloten zu melden“, so Ohlhoff. Das sollte auch nicht erst kurz vor der Mahd, sondern in den nächsten zwei bis drei Wochen geschehen.

Die Flächen würden in einer Onlineplattform gespeichert. Daher sei es wichtig, dass die Flächen einzelner Landwirte mit eindeutigen Bezeichnungen gemeldet würden. Denn nur so können die Piloten zu jeder Zeit wissen, um welche Fläche es sich handelt.

Frühes Aufstehen ist Bedingung

In der Praxis sieht der Drohneneinsatz so aus, dass ein Tisch als Start- und Landeplatz am Wiesenrand aufgebaut wird. Dann fliegt die Drohne den Kurs ab, den Hühner und Timmermann vorher programmiert haben. „Das kann in immer wieder in Längsrichtung sein oder in Quadraten“, so Hühner, der aber darauf achten muss, dass sich das Fluggerät nicht weiter als fünf Kilometer entfernt, um für den Piloten im Ernstfall auch noch steuerbar zu sein. „Aber sie meldet sich auch, wenn das Ende des Sendebereichs fast erreicht ist.“ Entdeckt der Pilot eine Wärmequelle auf dem Bildschirm, dirigiert er einen Helfer dorthin, wo die Drohne über dem rot leuchtenden Objekt in der Luft stehen bleibt. Ist es ein Kitz, bekommt das Tier einen Drahtkorb übergestülpt und die Stelle wird mit Fahnen markiert, sodass der Landwirt weiß, dass er mit seinem Mähwerken diesen Bereich aussparen muss. „Heute wird fast nur noch Silage gemacht, sodass zwischen Mahd und Abfahren des Grünschnitts nur ein paar Stunden vergehen. Das überstehen die Kitze auch ohne Ricke“, sagt Ohlhoff, der damit rechnet, dass 40 bis 80 Kitze in dieser Saison durch den Drohneneinsatz gerettet werden können.

Der Hegering sucht darum dringend ein paar tierliebe Helfer, die nicht Jäger sein müssen, sondern einfach nur Freude daran haben, morgens früh aufzustehen, um jungen Rehen ein Weiterleben zu ermöglichen. „Ein Team stellt die Körbe über die Kitze, die sich nicht bewegen. Das andere Team sammelt die Körbe nach dem Mähen wieder ein und lässt die Kitze frei“, sagt Ohlhoff.