Visselhöveder Grundschüler schaffen zu 85 Prozent das Bronze-Abzeichen

Visselhövede/Jeddingen - Von Jens Wieters. Nach dem heißen Supersommer schlägt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Alarm: In den ersten sieben Monaten des Jahres sind in Deutschland 279 Menschen ertrunken – oft in Badeseen. Als Grund führt die DLRG unter anderem an, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Das ist im Stadtgebiet Visselhövede ganz anders: Beim Verlassen der Grundschulen haben im Schnitt gut 85 Prozent der Kinder ihren Freischwimmerschein in der Tasche.

„Das liegt vor allem daran, dass wir seit Jahren schon auf einen kontinuierlichen Schwimmunterricht setzen“, sagt Catrin Puschmann, kommissarische Leiterin der Kastaniengrundschule. Die dritten und vierten Klassen besuchen einmal in der Woche das Visselhöveder Hallenbad und trainieren unter Anleitung der Lehrerin Nadine Meyer mit Schwimmnudel und kräftigen Arm- und Beinzügen für das begehrte Abzeichen.

Diese Methode habe sich bewährt, auch wenn es für die Kinder in den 45 Minuten ein wenig hektisch zugehe. „Früher haben wir eine Doppelstunde gemacht, aber am Ende waren es dann doch ein paar weniger gute Schwimmer, darum sind wir wieder auf den alten Rhythmus umgestiegen“, informiert Puschmann, die in jedem Jahr rund 80 Prozent der Kinder das bronzene Abzeichen überreicht.

Aber nicht nur die älteren Schüler dürfen regelmäßig in die warmen Fluten des Bads steigen, auch der Schulkindergarten ist beständig im Wasser. „Die jüngeren Kinder werden so behutsam an das Element herangeführt. Denn es gibt immer noch ein paar Schüler, die noch nie oder selten im Wasser waren“, sagt Puschmann.

Auch ein paar Kilometer weiter sieht es sehr gut aus, was die Schwimmausbildung der Grundschüler angeht. „Von 20 Kindern, die am entsprechenden Unterricht teilnehmen, haben 19 am Ende der vierten Klasse ihren Freischwimmerschein“, freut sich Schulleiterin Sabine Darboven, deren „Quote bei 90 Prozent“ liegt.

Die Grundschüler der dritten und vierten Klasse sind ebenso wie in Visselhövede einmal pro Woche im Vissel-Bad anzutreffen. Aber auch sie müssen sich sputen, denn die Jeddinger reisen per Bus zum Bad. „Aber ich halte die Schwimmausbildung für außerordentlich wichtig für die Kinder, darum sind wir auch froh, dass unser Schulträger, die Stadt Visselhövede, das Bad vorhält“, so Darboven.

Zwar stünde die Schwimmausbildung auf dem Lehrplan der Grundschulen, betont Catrin Puschmann, aber wenn es für die Schulen keine Möglichkeit gebe, bleibe diese Form des Unterrichts auf der Strecke. „Denn zum Beispiel ganz nach Rotenburg zu fahren, wäre kaum zu bewerkstelligen“, so die Rektorin, die ebenfalls „sehr froh“ ist, dass der Stadtrat sich damals nach vielen Diskussionen entschlossen hatte, das Hallenbad zu erhalten.

Mit diesen Zahlen steht Visselhövede natürlich sehr gut da, denn eine repräsentative Forsa-Umfrage hatte es vor einigen Wochen deutlich aufgezeigt: 59 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer.

Als sicherer Schwimmer wird laut DLRG-Definition bezeichnet, wer die Disziplinen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze (Freischwimmer) erfüllt. „Die Schwimmfähigkeit der Kinder im Grundschulalter ist weiterhin ungenügend. Im Durchschnitt besitzen nur 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen ein Jugendschwimmabzeichen“, gab der Vizepräsident der DLRG, Achim Haag, daraufhin bekannt. Das Abzeichen Seepferdchens sei im Übrigen kein Schwimmabzeichen. „Es handelt sich lediglich um eine Bescheinigung dafür, dass sich das Kind kurz über Wasser halten kann“, informierte Haag. Der sieht auch bei manchen Kommunen den Grund für die schlechte Schwimmfähigkeit der Grundschüler: „Wer Bäder schließt, um Kosten zu senken, handelt fahrlässig und verantwortungslos.“

Für die beiden Schwimmmeisterinnen im Visselhöveder Hallenbad, Anja Vollmer und Gitta Brunkhorst, ist das Schwimmenkönnen auch „ein Stück Lebensqualität“. Das Visselbad habe den Vorteil, dass eine Klasse ganz allein in den beiden Becken ist, sodass effektiv ausgebildet werden kann“, so Brunkhorst. „In anderen Bädern steht den Schülern oft nur eine Bahn zu Verfügung.“

Von montags bis donnerstags sind die Grundschüler und freitags auch mal die Oberschüler im Wasser. „Dann gehen wir natürlich auf die Wünsche der Lehrer ein“, sagt Anja Vollmer, die auch glaubt, dass es an den vielen Schließungen kommunaler Bäder liegt, dass immer weniger Kinder schwimmen können. „Da haben wir hier noch richtig Glück.“

Gitta Brunkhorst wünscht sich, dass die Eltern auch nach dem Unterricht am Ball bleiben, „denn richtig schwimmen lernt man nur durch beständiges Üben“. Für sie ist ein Freischwimmerabzeichen unbedingt notwendig: „Ein Seepferdchen reicht nicht. Denn es geht nicht um 25 Meter Überleben, sondern um sicheres Schwimmen.“