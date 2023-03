Visselhöveder Grünschnittsammelplatz vor Umgestaltung

Von: Jens Wieters

Die Grünsammelstelle in Nindorf-Paterbusch muss dringend saniert werden, besonders die Ausfahrt verlangt an manchen Tagen schon fast einen Bootsführerschein. © Wieters

Die langen Staus und der Matsch in der Ausfahrt sollen ein Ende haben. Der Visselhöveder Grünschnittsammelplatz steht vor einer grundlegenden Sanierung.

Nindorf – Große Wasserflächen, eine Menge Matsch, Gedrängel an den Containern und häufig auch mal Verkehrsstaus auf der Landesstraße 171, die in Hochzeiten zum Beispiel im November sogar bis fast zum Autohaus Wandler reichen: Keine Frage, der Grünschnittsammelplatz in Nindorf-Paterbusch, den die Stadt Visselhövede gemäß Vereinbarung für den Landkreis Rotenburg betreibt, muss dringend saniert werden.

Und das soll nach dem Willen des Visselhöveder Bauausschusses auch möglichst schnell geschehen. Darum wurde während der vergangenen Doppel-Sitzung gemeinsam mit dem Ortsrat Jeddingen die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans einstimmig auf den Weg gebracht. Jetzt muss nur noch der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss Mitte April den Daumen heben, damit die Arbeiten bald starten können.

Verdener Behörde genehmigt geteilte Zu- und Abfahrt

Und das wird nach Aussagen der Politiker quer durch alle Fraktionen „auch langsam Zeit“, denn bereits im Juli des vergangenen Jahres hatte der Rat beschlossen, dass der Sammelplatz dringend angefasst werden müsse. Bremsklotz im Planungsverfahren war aber überwiegend das Niedersächsische Landesamt für Straßenbau aus Verden, das sich mit der Idee eine getrennten Zu- und Abfahrt von der Landesstraße aus partout nicht anfreunden konnte.

„Erst jetzt, nachdem wir eine Besichtigung vor Ort gemeinsam mit der Behörde und der Polizei organisiert hatten, haben sich die Entscheider aus Verden überzeugen lassen, dass eine gemeinsame Zu- und Abfahrt keinen Sinn ergibt und es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen kommen könnte“, berichtete Brunhilde Arps vom Bauamt über das Treffen.

Soll der Platz nach der Umgestaltung aussehen: rechts die Einfahrt über den Gemeindeweg und links unten die Ausfahrt auf die Landesstraße. © -

So sehen die neusten Planungen vor, dass Autofahrer, die mit ihren Anhängern voller Grünschnitt oder Laub von Visselhövede aus kommend, nach rechts in den kleinen Gemeindeweg einbiegen. Dort sollen zwei Fahrspuren eingerichtet werden. Dort erreichen sie zunächst die Container-Stellflächen und im weiteren Verlauf die neuen Lagerflächen für Grünschnitt, die vom Radlader dann viel einfacher als aktuell zu bearbeiten sind. Die Ausfahrt erfolgt dann in einem Rechts-Links-Schwenk in Richtung Landesstraße, so wie sie aktuell auch provisorisch angelegt ist.

Kosten in Höhe von 326000 Euro fallen an

„Die Verdener Behörde hat aber nur unter der Bedingung dieser Erschließung zugestimmt, dass die Stadt den Bau einer vielleicht mal nötigen Abbiegespur von der Landesstraße selber bezahlen muss“, so Arps, die sich aber sicher ist, dass das nie der Fall sein werde und die jetzt angestrebte Lösung auch das Ende der Staus bedeute. Rund 326 000 Euro hatte der Stadtrat während seiner Beratungen für die Maßnahmen auf einer Fläche von 0,87 Hektar in den Haushalt des laufenden Jahres eingestellt.

Burkhard Lichtblau vom Bremer Planungsbüro Instara, der die F-Plan-Änderung vorbereitet hat, informierte Ausschuss und Ortsrat über eine Besonderheit im Verfahren. „Denn von allen beteiligten Ämtern des Landkreises gab es für die Planungen keinerlei Bedenken. Das ist extrem selten.“ Das liege wohl daran, dass der Landkreis bei dem Grünschnittsammelplatz beteiligt sei und darum auch froh sei, dass die Stadt ihn weiterbetreibe.