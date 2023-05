Visselhöveder Grüne fühlen sich „vorgeführt“

Von: Jens Wieters

Visselhöveder Kreuzung, an der der Edeka gebaut werden soll. Die Grünen wollen den Markt aber nicht allein betrachten. © Wieters

Die Visselhöveder Grünen sind aktuell gegen die neuen Supermarkt-Pläne. Sie würden die Entscheidung lieber im Zusammenhang mit anderen Märkten sehen.

Visselhövede – Die Visselhöveder Grünen hatten am vergangenen Dienstag gegen die Pläne des Investors Friedhelm Klindworth gestimmt, an der Goethestraße einen weiteren Supermarkt einzurichten. Eine Begründung war nicht zu vernehmen. Das holt Sprecherin Hedi Schmidt jetzt nach. „Wir haben versäumt, unsere Position zu erklären. Das gilt aber nicht nur für die Grünen.

Die Sitzung hätten alle nutzen können, um Bedenken, Fragen oder positive Statements zur Sache abzugeben. Es hat Betriebsblindheit geherrscht, denn den Ratsmitgliedern waren die Pläne nicht-öffentlich vorgestellt worden. Für sie war vieles nicht neu.“

Für die Bürger habe das nicht gegolten, und sie hätten sicher gerne mehr zu den Standpunkten des Rats erfahren. „Sie selbst hatten ja nur eine halbe Stunde Zeit, um Nachfragen zu stellen und ihre Kritik oder Zustimmung zu äußern. Wenn man es genau nimmt, hätten die Einwohner eigentlich nur Fragen stellen dürfen. So sehen es die Regeln der Ratssitzungen vor“, erläutert Schmidt.

Die Sinnhaftigkeit des gesamten Objekts ist während der Sitzung zu kurz gekommen.

Immerhin hätten die Anwesenden den Finger in einige Wunden gelegt: die ungeklärte Verkehrssituation, die Skepsis gegenüber Versprechungen, die später nicht eingehalten würden wie ein Anlieferverkehr in der Nacht.

Während der Sitzung sei die Sinnhaftigkeit des gesamten Objekts zu kurz gekommen, so Schmidt. Die Grünen hätten die Notbremse gezogen, weil Fragen zur Gesamt-Stadtentwicklung nicht mit einer Einzelabstimmung zu einem Projekt geklärt werden könnten. „Lidl, Aldi und Combi wollen ihre Standorte vergrößern und der Netto will ganz neu bauen. Diese Dinge sollten in einer öffentlichen Bauausschusssitzung vor dieser Ratssitzung besprochen werden. Diese Sitzung wurde kurzfristig abgesetzt und soll später erfolgen.“

So „vorgeführt“, sei den Grünen nichts anderes übrig geblieben, als Nein zu sagen. Denn eines sei klar, wenn man fünf, sechs Häuser abreiße, um einen Komplex mit Tiefgarage zu bauen, falle die Klimabilanz des Projekts sehr schlecht aus. Das gelte selbst dann, wenn ein hochmodernes Gebäude entstünde.

Bei dem von Edeka blockierten Gelände an der Feldstraße hätte man all diese Probleme nicht, sagt Schmidt. Dort könne man vieles verwirklichen, um einen Supermarkt wieder rentabel zu machen. Die Einkaufssituation habe sich dort verbessert durch die Entwicklung auf dem Gewerbecampus und neuen Wohnungen an der Mühlenstraße.

„Für den Investor würde sich dann die Möglichkeit bieten, vielleicht etwas zurückhaltender und mit mehr Fantasie Bereich an der Goethestraße zu entwickeln.“