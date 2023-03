Visselhöveder Gewerbeverein richtet sich neu aus

Von: Jens Wieters

Sascha Michaelis (v.l.), Henning Grünhagen, Chiara Safari und Ralf Goebel. © Wieters

Mit vielen neuen Ideen startet der Visselhöveder Gewerbeverein durch. Der hat sich vor allem der Öffentlichkeitsarbeit und der Kundenbindung verschrieben.

Visselhövede – Eine neue Geschäftsstelle, viele Ideen und Vorhaben, ein frisches Logo und andere Gesichter im Vorstand: Der Visselhöveder Gewerbeverein stellt sich neu auf und will nicht mehr „im stillen Kämmerlein vor sich hinmuddeln“, wie Ralf Goebel vom erweiterten Vorstand formuliert, sondern aktiv in die Öffentlichkeit gehen, um den Verein sichtbarer zu machen.

Dazu gehört auch das neue Logo, das mit frischen Farben daherkommt, und nicht nur die neue Homepage ziert, die gerade erarbeitet wird, sondern auch die Vereinspost auf Papier.

Die Geschäftsstelle des Vereins ist vom Rathaus ins Vorzimmer des Betriebs des Vorsitzenden Henning Grünhagen gewandert. Dort wird sich vor allem Chiara Safari um die Verwaltung und die Mitglieder-Information und -Organisation kümmern. „Die stellen wir ebenfalls aktuell komplett um“, so der neue zweite Vorsitzende Sascha Michaelis, der während der Jahreshauptversammlung Ulf Timmann beerbt hat. Der bleibt aber gemeinsam mit Markus Hoyer dem erweiterten Vorstand erhalten. Neue Schriftführerin ist Stefanie Zager, die Kasse verwaltet André Lindhorst.

Das neue Logo. © -

Über die neue Homepage haben die Mitglieder schon jetzt die Möglichkeit, über einen speziellen Zugang interaktiv am digitalen Kalender des Vereins mitzuwirken. Um zum Beispiel die Infotafeln an den Ortseingängen zu mieten. Denn das ist ebenfalls neu beim Gewerbeverein. Die sechs Schilder können nämlich von den Mitgliedern für 150 Euro für zwei Wochen gemietet werden, um auf Veranstaltungen und Co. hinzuweisen. Mitfreie Zeiten sollen der Stadt oder auch anderen Vereinen für einen öffentlichen Zweck reserviert werden.

Apropos Veranstaltungen: Der Verein hat jetzt die Bühne gekauft, die unter anderem bei den Vissel-Freitagen im Einsatz war. „Das spart uns künftig die Miete, wir haben eine zusätzliche Werbefläche und wir können sie unseren Mitgliedern für ihre Feste vermieten“, begründet Grünhagen die Anschaffung.

Auch die Mitgliederwerbung soll intensiviert werden. Dabei hat der Vorstand die Firmen im Blick, die sich im neuen Gewerbegebiet Lehnsheide ansiedeln. „Denn Ende des Jahres wollen wir die 100-er-Marke knacken“, hofft Michaelis auf 20 weitere Unterschriften. „Jeder, der in und um Visselhövede ein Gewerbe betreibt, muss auch Mitglied in unserem Verein sein“, fordert Grünhagen.

Vissel-Zehner als Zahlungsmittel

So ganz nebenbei soll der Vissel-Zehner wieder mehr als Zahlungsmittel ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken. Michaelis: „Wir sind jetzt dabei, klar festzulegen, wer die Zehner annimmt und wo es sie quasi als Gutschein zu kaufen gibt.“ Wer kein „Papiergeld“ mag, der kann auch auf die Vissel-Card umsteigen. Das ist eine wiederaufladbare Kreditkarte mit dem Logo des Vereins und des entsprechenden Betriebs, die Firmenchefs ihren Mitarbeitern zu besonderen Anlässen übergeben können und die nur im Postleitzahlengebiet Visselhövede einsetzbar ist. „So bleibt das Geld im Ort.“

In den kommenden Wochen will das Vorstandsteam die Gespräche mit der Stadt, Vereinen und andere Institutionen suchen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie dem zunehmenden Leerstand der Geschäfte entgegengewirkt werden kann. „Auch da müssen wir vielleicht ganz anders denken“, so Grünhagen. Der weist darauf hin, dass es an größeren Veranstaltungen in diesem Jahr die Gewerbeschau auf dem Marktplatz am 8. Juli und den Apfelmarkt am 1. Oktober geben wird. 2024 sind dafür wieder ein Sommerfest und der traditionelle Martinsmarkt geplant.