Visselhöveder Gewerbeverein legt Vissel-Card auf

Von: Jens Wieters

Sascha Michaelis (v.l.), Henning Grünhagen, André Lüdemann, Kristian Kettenburg und Ralf Goebel setzen die Vissel-Card für Bonuszahlungen an Mitarbeiter ein. © Wieters

Der Visselhöveder Gewerbeverein legt jetzt die Vissel-Card auf. Auf diese Kreditkarte können Firmenchefs ihren Mitarbeitern Sonderzahlungen buchen.

Visselhövede – Hier mal einen Präsentkorb, dort mal ein paar Blumen oder einen Gutschein für ein leckeres Essen: Visselhöveder Chefs sind schon kreativ, wenn sie ihren Mitarbeitern mal etwas Gutes tun wollen wegen besonderer Leistung oder auch mal zum Geburtstag oder zum Dienstjubiläum. Aber ab sofort haben die Arbeitnehmer durch die neue Vissel-Card noch viel mehr Möglichkeiten, die Sonderzahlung auszugeben.

„Die Vissel-Card ist nämlich eine regionale Sachbezugskarte als Prepaid-Kreditkarte, über die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern bis zu 50 Euro im Monat steuerfrei als zusätzliche Leistung zum Gehalt auszahlen können“, so Sascha Michaelis vom Gewerbeverein, der den Stein ins Rollen gebracht hatte.

Durch die Vissel-Card wird außerdem die Wirtschaft im Ort gestärkt, denn das Guthaben der Karte kann nur in teilnehmenden Geschäften im Postleitzahlengebiet 27374, also Visselhövede, ausgegeben werden, die auch eine Kreditkartenzahlung zulassen. „Durch die gemeinsamen Aktionen können alle Vereinsmitglieder voneinander profitieren. Wir schaffen einen Mehrwert für unsere Mitarbeiter und bieten den Geschäften in Visselhövede zusätzliche Umsätze“, so Vereinsvorsitzender Henning Grünhagen.

Die Vissel-Card ist nur im Postleitzahlgebiet 27374 einlösbar. © -

Die kleine Karte wird von den Chefs parallel mit der Gehaltszahlung automatisch aufgeladen und die Arbeitnehmer können über eine App auf ihrem Handy auch jederzeit den Kontostand der Karte abrufen. Die Diakonie-Sozialstation Visselhövede/Bothel ist jetzt einer der ersten Abnehmer der Karten: „Wir stellen jetzt von den Tankgutscheinen auf die Vissel-Card um“, sagt Geschäftsführer Ralf Goebel. Das müsse aber nicht heißen, dass mit der Karte nicht mehr getankt werden könne, sondern die Abbuchungsmöglichkeiten würden schlicht erweitert. Ob beim Bäcker, beim Supermarkt, an der Tanke oder beim Optiker: überall in der Vissel-Stadt kann sie bald eingesetzt werden. „Und man kann auch Geld auf ihr ansparen, wenn mal ein größerer Einkauf geplant ist“, nennt Michaelis einen weiteren Vorteil.

Einfaches System mit geringen Kosten • Was kostet die Karte? Eine Karte kostet den Firmenchefs 12,90 Euro. Die Gültigkeit beträgt fünf Jahre. Zusätzlich fallen je Karte zwei Euro pro Aufladung an. Ab 50 Karten reduziert sich die Aufladegebühr auf 1,70 Euro. Diese Aufladegebühren sind für Vereinsmitglieder bereits reduziert. Nicht-Vereinsmitglieder können die Vissel-Card ebenfalls bestellen und zahlen eine Aufladegebühr von 2,50 Euro je Aufladung. • Welcher Betrag ist möglich? Der Gesetzgeber lässt bis zu 50 Euro pro Monat steuerfrei zu. Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten. Es können auch kleinere Beträge in Abhängigkeit der Beschäftigung in Teil- oder Vollzeit ausgezahlt werden. • Welche Kosten fallen für die Annahmestellen an? Die Akzeptanzstellen bezahlen für Kreditkartenzahlungen an ihren jeweiligen Zahlungsdienstleister zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Diesen „Interchange“ teilen sich Zahlungsdienstleister und Mastercard. • Wie kann man die Vissel-Card für die Mitarbeiter bestellen? Durch eine Mitteilung an die Geschäftsstelle des Vereins (info@gewerbeverein-visselhoevede.de) werden die weiteren Schritte eingeleitet. Benötigt wird nur eine Kontaktperson des Unternehmens. Die Daten werden vom Gewerbeverein weitergeleitet und vom Kartenherausgeber gibt es eine Mail mit den entsprechenden Informationen • Wie bekommen die Mitarbeiter ihre Vissel-Card? Der Kartenherausgeber braucht die Kontaktdaten und die Mitarbeiter bekommen dann zweimal Post: zunächst die Karte und dann die PIN. • Wie funktioniert das Aufbuchen? Der Aufladevorgang lässt sich je nach Buchhaltungssoftware des Betriebs automatisieren. Die Abrechnung für die Beschaffung der Karten sowie die Aufladegebühren werden dann über den Kartenhausgeber direkt abgerechnet.

Auch im Rathaus plant man die Einführung spätestens Anfang 2024. „Im öffentlichen Dienst muss natürlich alles ein bisschen mehr rechtlich geklärt und auch der Personalrat eingeschaltet werden, aber wir sind dabei“, so Bürgermeister André Lüdemann. Der hat schon mal ein bisschen hochgerechnet: „Wenn wir es zum Beispiel schaffen, 1 000 Karten an Mitarbeiter der Unternehmen auszugeben, sind das schon 600 000 Euro pro Jahr, die in den Kassen der Geschäfte landen. Eine echte Win-Win-Situation.“

Die Programmierung der eigenen Karten-Lesegeräte, damit die Vissel-Card-Daten auch weiterverarbeitet werden können, scheint kein großes Problem zu sein. „Da genügt schon ein Anruf bei dem Anbieter, die regeln sofort alles für die Freischaltung“, informiert Gastwirt Kristian Kettenburg. Der hat auch gleich sein Firmenlogo auf die Karten drucken lassen, was jeder machen kann.