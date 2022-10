Visselhöveder Gewerbeverein bereitet Spektakel Martinsmarkt vor

Von: Jens Wieters

Während des Martinsmarkts sind auch die Geschäfte zumeist rappelvoll. © Wieters

Am 6. November ist es soweit: Der Visselhöveder Martinsmarkt steigt. Etwas kürzer als gewohnt, aber nicht minder spannend. Denn es wird wieder der Martinsschatz verlost.

Visselhövede – Lange mussten sich die Visselhöveder wegen der Pandemie gedulden, aber am Sonntag, 6. November, ist es wieder soweit: Der Martinsmarkt steigt in der dann für den Fahrzeugverkehr gesperrten Innenstadt. Natürlich öffnen auch die vielen Fachgeschäfte wieder ihre Türen und bieten den gewohnt individuellen Service und sicher einige Rabattaktionen.

„Wir freuen uns, dass es die Pandemielage zulässt, endlich wieder unseren Martinsmarkt zu veranstalten“, sagt Henning Grünhagen, Vorsitzender des Gewerbevereins, der jetzt mit seinen Beiräten Ralf Goebel und Sascha Michaelis die Köpfe zusammengesteckt hat, um ein angepasstes Konzept für den Markt zu erarbeiten. „Denn natürlich müssen auch wir aufgrund der aktuellen Energiesituation ein wenig auf die Kosten gucken“, so Grünhagen.

Darum wird die Marktzeit um eine Stunde verkürzt. Die Geschäfte sowie die Buden und Stände zwischen dem Verkehrskreisel an der Rotenburger Straße und der Großen Straße – der Marktplatz bleibt dieses Mal außen vor – öffnen um 13 Uhr, schließen aber ihre Türen und Klappen bereits um 17 Uhr. „So sparen wir doch eine ganze Menge an Beleuchtung“, nennt Goebel den wohl für jedermann nachvollziehbaren Grund.

Das frühere Marktende bedeutet auch, dass die beliebte Verlosung des Martinsschatzes ebenfalls vorverlegt wird. Gegen 17.15 Uhr sollten sich alle Schatzjäger die paar Meter auf den Weg vor die Kirche machen, wo die drei Gewinner gezogen werden. Denn an einer lieb gewonnenen Tradition hält die Visselhöveder Kaufmannschaft fest: Sie packt Kartons mit attraktiven Geschenken oder Gutscheinen drin. Wer die Preise haben möchte, der muss nur eine Teilnahmekarte ausfüllen, die es ebenfalls in den Geschäften gibt und sie in bereitgestellte Boxen werfen. Am Martinsmarktsonntag werden die Geschenkkartons auf drei Gewinner verteilt. Allerdings gibt es wie immer eine Einschränkung: Die Preise werden nur an bei der Verlosung Anwesende verteilt.

Anders verhält es sich bei der ersten Ziehung der Glückskugelaktion des Gewerbevereins. Denn auch die findet nach dem Markt gegen 17.15 Uhr vor der Kirche statt. Bekanntlich gibt es demnächst beim Einkauf in den Fachgeschäften die Kugeln, die nur auf eine ebenfalls dort erhältliche Karte geklebt werden müssen. Auch die müssen in eine aufgestellte Box geworfen werden. Bis zum Jahreswechsel gibt es verschiedene Ziehungen, bei denen wertvolle Einkaufsgutscheine locken.

„Ansonsten bleibt beim Martinsmarkt so ziemlich alles beim Alten“, so Henning Grünhagen. Kunsthandwerkstände wie auch Verzehr- und Getränkebuden würden geschickt auf der Goethestraße verteilt, sodass eine ansehnliche Marktmeile entstünde.

Das Trio des Gewerbevereins wagt aber auch schon einen Blick auf die Weihnachtszeit. „Denn dann müssen wir bei der Beleuchtung sparen.“ So wird es keinen beleuchteten Baum auf dem Kreisel geben, sondern nur der Kirchturm wird in heimeliges Licht gerückt. „Ein bisschen was wollen wir unseren Kunden ja auch bieten“, betont Ralf Goebel. Außerdem werden LED-Sterne an der Straßenbeleuchtung angebracht, sodass die immerhin während deren Leuchtzeit erstrahlen.

„Wir hoffen natürlich, dass die Hauseigentümer ihre Giebel beleuchten. Dort haben wir vor Jahren energiesparende LED-Bänder installiert, sodass auf jeden Eigentümer für die 40 Tage insgesamt vielleicht 2,50 bis drei Euro zukommen“, glaubt Grünhagen an ein weihnachtliches Visselhövede.