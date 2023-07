Visselhöveder Feuerwehren fast im Dauereinsatz

Von: Jens Wieters

Die Feuerwehr im Einsatz beim Wohnungsbrand an der Visselhöveder Schillerstraße. © Feuerwehr

Ein Schwelbrand in einem Wohnhaus an der Schillerstraße und ein Motorradunfall in Wittorf hat am Dienstagabend Visselhöveder Feuerwehren gefordert.

Visselhövede/Wittorf – Keine Verletzten, aber doch ein hoher Sachschaden und nicht mehr nutzbare Wohnräume: Das ist die Bilanz eines Wohnungsbrands, der die Feuerwehren aus Visselhövede, Ottingen und Wittorf am Dienstagabend an der Visselhöveder Schillerstraße gefordert hatte.

„Um 22.04 Uhr wurden wir zu dem Feuer alarmiert“, bericht Sprecher Jonas Hermonies. Die zuerst eingetroffenen Kräfte aus Visselhövede hätten vor Ort dichten schwarzen Rauch festgestellt, der aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gedrungen sei. Auch in der Wohnung selbst sei alles komplett dunkel verraucht gewesen. „Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Alle Bewohner hatten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen. Der Nutzer der betroffenen Wohnung war nicht Zuhause“, so Hermonies.

Dadurch sei seine Wohnung auch nicht so einfach zu betreten gewesen. Auch die Haustür sei extra gesichert gewesen, sodass den Brandschützern nichts anderes übrig geblieben sei, als kurzerhand ein Fenster von außen einzuschlagen. So habe man sich mithilfe einer Leiter Zugang zur Wohnung verschafft.

Das aufgefundene Motorrad bei Wittorf. © -

Unter schwerem Atemschutz habe ein Trupp der Ortsfeuerwehr Visselhövede im Wohnzimmer einige Glutnester zügig ablöschen können, bevor sich der Brand auf die ganze Wohnung ausbreiten konnte. „Im Einsatz war auch eine Wärmebildkamera, um weitere Brandnester auszuschließen, die auf dem ersten Blick nicht sofort entdeckt werden können“, erläutert der Sprecher.

Dennoch sei die Erdgeschosswohnung durch die massive Rauchbelastung unbewohnbar geworden. Auch die Dachgeschosswohnung sei in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass sich der Bewohner eine Übernachtungsmöglichkeit bei seinen Nachbarn an der Schillerstraße suchen musste.

„Es hat sich gezeigt, dass ein Vollbrand des Hauses dank des schnellen Eingreifens der Wehren ganz klar verhindert wurde.“ Nach der Ursache des Feuers würden jetzt die speziellen Ermittler der Polizeiinspektion Rotenburg forschen, heißt es in dem Feuerwehrbericht. Nach gut zwei Stunden war demnach der Einsatz für die rund 45 Kräfte der Ortsfeuerwehren beendet.

Die verunreinigte Einsatzkleidung wird vor Ort getauscht. © -

Die Wittorfer Wehr hatte übrigens unmittelbar zuvor bereits einen Einsatz hinter sich. Denn gegen 21.50 Uhr waren sie gemeinsam mit der Wehr aus Bothel zur Straße Zum dicken Holz gerufen worden. Dort war ein Motorrad gemeldet worden, dass nach einem Unfall im Straßenseitenraum liege, während von dem Fahrer jede Spur fehle.

Die Feuerwehrleute hatten das kaputte Motorrad aus dem Seitenstreifen geborgen und zur weiteren Untersuchung der Polizei übergeben. „Noch bevor eine größere Personensuche samt möglichen Drohneneinsatz von der Feuerwehr Bothel gestartet wurde, kam allerdings die Rückmeldung von der Polizei, dass der mutmaßliche Fahrer des Motorrades zu Hause angetroffen worden ist“, berichtet Feuerwehrsprecher Hermonies, der allein im Juli schon 15 Einsätze notiert hat.