Visselhöveder Feuerwehr trainert Wasserrettung

Von: Jens Wieters

Erst Hilfe beim drohenden Tod durch Ertrinken hat die DLRG Bad Fallingbostel den Feuerwehrleuten erklärt. © -

Auch im Visselsee könnte es mal zu einem Notfall kommen, darum hat eine Gruppe der Visselhöveder Feuerwehr jetzt den Ernstfall trainiert.

Visselhövede – Nur zwei Minuten! Im Ernstfall haben Retter nur etwa zwei Minuten Zeit, um einen Menschen, der gegen den Tod durch Ertrinken kämpft, aus dem Wasser zu retten. Dauert es viel länger, verlassen die Person die Kräfte und sie droht unterzugehen. „Zwei Minuten sind auch für uns sehr sportlich, aber wir versuchen im Falle eines Falles natürlich alles“, sagt Jonas Hermonies, einer der Sprecher der Visselhöveder Feuerwehr.

Und die wird im Ernstfall wohl gerufen, falls in den Visselseen jemand ernsthaft Hilfe benötigt, denn die zuständige DLRG Rotenburg, die sich in solchen Situationen auskennt, braucht ziemlich lange, bis sie das rund 23 Kilometer entfernte Visselhövede erreicht hat.

Einen Menschen aus dem Wasser zu ziehen, ist gar nicht so einfach. Das haben die Feuerwehrleute jetzt festgestellt. © -

Also hat die Visselhöveder Feuerwehr ihre guten Kontakte zur DLRG-Ortsgruppe Bad Fallingbostel genutzt und für eine 15-köpfige Gruppe eine entsprechende Übung am großen Visselsee organisiert, um nicht unvorbereitet in einen solchen Notfall zu gelangen.

„Eine Rettung aus dem Wasser kommt bei uns zwar eher selten vor, da wir in der Region keine fließenden Gewässer haben, aber sicher ist sicher“, so Hermonies. Denn der Badesee sei in den vergangenen Wochen bei tropischen Temperaturen bereits sehr gut frequentiert gewesen, und „wenn das Vissel-Bad wegen Revisionsarbeiten demnächst einige Wochen geschlossen ist, werden es sicher noch mehr Schwimmer im Visselsee, wenn das Wetter mitspielt“, vermutet der Feuerwehrsprecher.

Und dabei ziehe es auch immer wieder Personen, die nicht oder nicht gut schwimmen können, bis in tiefere Bereiche des Sees. Und es gebe auch Fälle, dass Leute urplötzlich medizinisch versorgt werden müssten, weil das Herz aufgrund des kalten Wassers nicht mehr richtig arbeite. „Auch die können sich dann nicht mehr lange über Wasser zu halten.“

Nach einer kurzen Vorstellung der DLRG mit ihren verschiedenen Fähigkeiten und Spezialisten haben die Rettungsschwimmer und die Feuerwehrleute das Training direkt an den Visselsee verlegt, um eine Wasserrettung in der Praxis zu üben.

„Die Stadtverwaltung hatte in den vergangenen Wochen einige Rettungsringe und auch eine lange Rettungsstange rund um den See platziert, die wir gleich in die Übung mit eingebaut haben.“

Der aus dem Wasser „Gerettete“ wird abtransportiert. © Feuerwehr

Zum Training gehörte das richtige Ansprechen der hilflosen Person, aber auch das korrekte Werfen des Rettungsringes oder verschiedener Leinen, mit denen die Person zum Uferrand gezogen werden kann. Damit das alles realitätsnah geübt werden konnte, wurden zwei Feuerwehrleute ausgeguckt, die im Wasser einen Ertrinkenden darstellen mussten.

„Auch die Rettung von bewusstlosen Personen aus dem Wasser wurde geübt. Dabei stellte sich heraus, wie schwierig es tatsächlich ist, eine Person aus dem Wasser herauszuheben. Nur mittels vieler Hände ist es gelungen, den Bewusstlosen am Steg des Visselsees dem Rettungsdienst zu übergeben“, hofft Hermonies, dass es immer nur bei diesen Trainingsabenden bleibt und die Ernstfälle sich schön fernhalten von Visselhövede.

„Aber in diesen drei Stunden hat uns die DLRG Fallingbostel schon wertvolle Tipps und Tricks zu Rettung von Personen aus dem Wasser vermittelt, sodass wir mit mehr Wissen in eine echte Situation gehen können“, so Hermonies.

Der könnte sich vorstellen, dass solch eine Übung regelmäßig alle paar Jahre stattfindet, damit alle Gruppen der Ortswehr den gleichen Kenntnisstand haben. Angebote von DLRG-Kräften seien darum gerne gesehen.