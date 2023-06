Visselhöveder Edeka-Diskussion erreicht Sparkassenvorstand

Von: Jens Wieters

Das vor gut 20 Jahren gebaute Sparkassengebäude an der Großen Straße ist mittlerweile wohl zu groß für den heutigen Bedarf des Bankgeschäfts. © Wieters

In Visselhövede wird eine Edeka-Ansiedlung diskutiert. Dann fällt oft der Begriff Sparkassenumzug. Das Bankhaus hält sich zurück, ist aber „offen“ für Standortüberlegungen.

Visselhövede – In der Stadt Visselhövede wird derzeit in Büros und Cafés, an Stammtischen oder beim Kaffeeklatsch kaum ein anderes Thema mehr diskutiert als die Pläne, einen Edeka-Markt mit Wohnungen und Arztpraxen im Bereich zwischen Worthstraße, Goethestraße und Wiesenstraße zu bauen, wo aktuell das Unternehmen Karlstedt und der Kik-Markt ihren Geschäften nachgehen und ein Gynäkologe praktiziert.Und immer wieder fällt dabei auch der Begriff Sparkassenumzug, der bei einer möglichen Realisierung des Projekts in das Karlstedt-Haus erfolgen könnte.

Allerdings hält sich die Sparkasse Rotenburg Osterholz noch ziemlich bedeckt, was derartige Spekulationen angeht. „Spruchreife oder konkrete Pläne gibt es aktuell nicht – weder für einen Umzug noch für einen Verkauf der derzeit genutzten Immobilie“, betont Axel Seidenschwarz, Bereichsleiter Vorstandsstab der Sparkasse auf Nachfrage unserer Zeitung. Er macht auch deutlich, dass „die Sparkasse weiterhin uneingeschränkt zum Standort Visselhövede“ stünde.

Zwischen den Zeilen lässt sich allerdings herausfiltern, dass es auf Vorstandsebene des Kreditunternehmens offenbar sehr wohl zumindest Planspiele für einen neuen Standort in der Innenstadt gibt. „Wir sind grundsätzlich offen dafür, den eigenen Standort in Visselhövede zu verlegen – ohne, dass damit eine Einschränkung in den bisherigen Dienstleistungen verbunden ist“, wird Seidenschwarz dann aber doch ein bisschen konkreter.

Die Sparkasse Rotenburg Osterholz sei immer daran interessiert, Standorte an zentralen Lagen vorzuhalten, „um für unsere Kundinnen und Kunden leicht erreichbar zu sein und gut gefunden zu werden“. Das gelte auch für die Geschäftsstelle der Sparkasse in Visselhövede.

„Voraussetzungen für eine Verlegung wäre ein Standort in einer besseren Lage sowie eine Anpassung der Räumlichkeiten und deren Größe an die heutigen Bedarfe des Bankgeschäfts“, so Seidenschwarz.

Das soll wohl nichts anderes heißen, als dass das futuristisch anmutende Gebäude an der Großen Straße 9 mit seinen großen Glasflächen schlichtweg zu groß ist für das heutige Alltagsgeschäft der Sparkasse. Denn immer mehr Kunden nutzen die Online-Angebote des Unternehmens – ein Trend, der persönliche Beratungen zwar nicht komplett ersetzt, aber auch erst mal grundsätzlich wenige Bürofläche erfordert.

Aktuelles Gebäude offenbar zu groß

Vor mittlerweile gut 20 Jahren wurde das Sparkassengebäude neu gebaut. Trotz des Alters wirkt es durch seine Bauweise bis heute noch immer sehr modern und einladend – und vielleicht auch ein bisschen zu großzügig. Die offene Galerie wurde eine Zeit lang für eigene Kundenveranstaltungen oder für Ausstellungen ortsansässiger Künstler genutzt. In den vergangenen Jahren aber wenig. Auch wenn also noch nicht so viel Offizielles aus der Zevener Zentrale der Sparkasse kommt, hat es nach gesicherten Informationen unserer Zeitung bereits Anfragen der Banker bei Visselhöveder Unternehmen aus der Pflegebranche gegeben, ob sie es sich vorstellen könnten, das Sparkassengebäude an der Großen Straße zu nutzen.

Auch der Investor Friedhelm Klindworth, der die Edeka-Pläne realisieren will, hält sich auf Nachfrage noch ein wenig bedeckt, bestätigt aber laufende Vorab-Gespräche mit der Sparkasse. „Denn ich muss ja schließlich planen“, so der Klein-Meckelsener. Für ihn ist der „Stichtag“ für alle seine weitere Maßnahmen der 4. Juli. Denn dann wird der Visselhöveder Stadtrat entscheiden, ob es zur Aufstellung eines Bebauungsplanverfahrens Vollsortimenter Worthstraße kommt. Bis dahin sind Klindworths Planungsbüros auch dabei, das von den Visselhöveder Kommunalpolitikern geforderte Verkehrsgutachten im Detail zu überarbeiten. „Erste Gespräche mit der Landesbehörde für Straßenbau in Verden, die für die angrenzende Bundesstraße zuständig ist, haben ergeben, dass aus deren Sicht keinerlei Probleme im Bereich der B 440 auftreten dürften, wenn wir das Projekt realisieren“, so Klindworth.