Visselhöveder Discounter können umbauen - „Hol ab“ zieht zu Netto

Von: Jens Wieters

Teilen

Der Aldi-Discounter will um 200 Quadratmeter erweitern. © -

Die Visselhöveder Ausschüsse haben den Erweiterungs- und Neubauplänen von Aldi und Netto zugestimmt. Auf das Netto-Gelände soll auch der „Hol ab“ umziehen

Visselhövede – Die Diskussion um einen möglichen Edeka-Markt im Visselhöveder Innenstadtbereich und die zunächst auf Eis gelegte Combi-Erweiterung war im Bauausschuss, der gemeinsam mi Kernortausschuss getagt hatte, kaum abgeebbt, da mussten die Kommunalpolitiker bereits über die Anträge von Netto und Aldi entscheiden, die ebenfalls neu beziehungsweise anbauen wollen.

Beide Vorhaben wurden durch die Mitglieder der Ausschüsse mehrheitlich durchgewunken, lediglich die Grünen haben dagegen gestimmt.

Grüne stimmen nicht zu

„Auch wenn der Aldi-Antrag im Kern nur einen Anbau vorsieht, muss man doch ehrlich sein, dass dort kaum ein Stein auf dem anderen bleibt“, erläuterte Bauamtsleiter Gerd Köhnken den Ausschüssen. Der Discounter an der Goethestraße-Süd will seine Verkaufsfläche um rund 200 Quadratmeter erweitern. sowie die Büro- und Sanitärräume erneuern.

Im Zuge der vorangegangenen Beratungen über den Lebensmitteleinzelhandel in der Stadt hatte die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) in ihrem Gutachten erläutert, dass die Aldi-Erweiterung und der daraus resultierende Mehrumsatz nicht zu nachteiligen städtebaulichen Auswirkungen führen werde. Der Markt stelle sich als Discounter zukunftsfähig auf. Die parallel geplante Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters würde zwar auch beim Aldi zu Umsatzrückgängen führen. Da der ansässige Betrieb aber seit Jahren am Markt etabliert sei, dürfte eine Betriebsaufgabe ebenso wie bei dem Netto-Vorhaben nicht zu erwarten sein. „Dennoch müssen wir bei allen anderen Vorhaben aus, die Parkplätze zählen, ob nach der Erweiterung noch genügend vorhanden sind“, so Heiner Gerken (Grüne).

Neben dem neuen Netto ist der „Hol ab“ geplant. © Wieters

Die Umsetzung der Aldi-Pläne dürfte recht zeitnah erfolgen, da „deren Architekten schon sehr weit sind“, wie Köhnken berichtete.

Beim geplanten Netto-Neubau an der Süderstraße werden die Planungen und Arbeiten sicherlich ein wenig länger dauern, denn nicht nur ein neuer Markt soll dort entstehen, sondern nebenan auch der Getränkefachhandel „Hol ab“, der von der Straße Auf der Loge umziehen soll. „Die Antragstellerin hat uns bereits mitgeteilt, dass sie das nördlich angrenzende Grundstück Süderstraße 19 erworben hat. Die Grenzen des Bebauungsplanes müssten nun entsprechend erweitert werden“, so der Bauamtsleiter.

Mit dem gesamten Vorhaben tun sich die Grünen ebenfalls schwer: „Die haben dort jetzt schon den schrecklichsten Parkplatz der Stadt, ohne jegliches Grün. Und ein intaktes Gebäude nach 15 Jahren wieder abzureißen, ist alles anders als ökologisch“, so Gerken. Der Netto würde „Green-Washing“ betreiben, in dem sie vorgäben das neue Gebäude energetisch auf den neusten Stand bringen zu wollen und darum bauen zu müssen.

Für Jan Husmann (CDU) ist der Netto eine „Bereicherung für die Stadt“ und wenn jetzt noch der „Hol ab“ hinzu käme, sei das umso besser. Mit Blick auf den Abriss betonte Husmann, dass einem Eigentümer schon eine gewisse Freiheit gelassen werden müsse.

Mathias Ullrich (SPD) widersprach einer generellen Infragestellung des Netto, „auch wenn dort nur wenige Fahrzeuge zu sehen sind“. Die Anwohner der Gartenstraße und südlich davon würden ihn sehr gut nutzen, „und zwar zu Fuß.“ Es sei ein Markt für Menschen mit kleinerem Portemonnaie: „Und der wird gebraucht in Vissel.“ Was mit aktuellen „Hol ab“-Gebäude geschehen könnte, weiß auch die Stadtverwaltung zurzeit nicht: „Vielleicht wird es Wohnbebauung“, mutmaßte Köhnken.