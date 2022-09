Visselhöveder Blutrachemord: Erster Prozess wieder im Blick

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen während des Blutracheprozesses vor dem Verdener Justizzentrum. © Bruns

Cousins, die sich belasten, aussagen wollen, aber dann doch wieder nicht: Der Prozess um den Visselhöveder Blutrachemord von 2017 bleibt undurchsichtig.

Visselhövede/Verden – Endlich sagt der bereits verurteilte Mörder aus und plötzlich haben die Richter keine Fragen mehr. Da staunte selbst die Staatsanwältin. So geschehen diese Woche am Landgericht Verden in dem Prozess gegen den mutmaßlichen 36 Jahre alten Todesschützen und einen 32 Jahre alten Helfer bei dem am 9. Januar 2017 in Visselhövede verübten Mord an einem 46 Jahre alten Albaner.

Am ersten Tag seiner Aussage konnte der 28 Jahre alte Zeuge in dem Prozess gegen seine zwei Cousins zunächst alles im Zusammenhang schildern. Dabei gab er erstmalig öffentlich zu, bei der Tat das Motorrad gefahren zu haben. Allerdings will er von der Tatplanung nichts gewusst haben und während der Fahrt von den Schüssen seines Sozius selbst überrascht worden sein.

Viele im Saal zweifeln aber an seiner Aussage, denn der zu lebenslanger Haft verurteilte Zeuge strebt ein Wiederaufnahmeverfahren an. Dies wäre aussichtslos, wenn er zugeben sollte, an der Tatplanung beteiligt gewesen zu sein. Hinzu kommt, dass er schon einmal einen weiteren Cousin als Schützen benannt hatte. Auf Wunsch des 36 Jahre alten Angeklagten, erklärte sich der Zeuge, als er diese Woche noch einmal Zeuge im aktuellen Prozess war.

Zunächst stellte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk seine Fragen und das Misstrauen gegenüber dem Zeugen wurde gleich zu Beginn deutlich. Er wies den verurteilten Mörder auf dessen Wahrheitspflicht hin, die dieser nun als Zeuge habe. Stronczyk machte ihm Vorhaltungen, um dann plötzlich nach einer kurzen Pause gar keine Fragen mehr zu haben. Auch die Staatsanwältin zeigte sich völlig überrascht.

Sie glaube dem Zeugen „in weiten Teilen“, erklärte sie und begründete dies mit „objektiven Beweismitteln“. „Aber sie sagen uns nicht die ganze Wahrheit. Davon bin ich überzeugt“, sagte sie dem 28-Jährigen auf den Kopf zu. Aber auch ihre Fragen hielten sich dann aber in Grenzen.

Die Verteidigerin des 36-Jährigen interessierte sich insbesondere für die beiden Verteidiger des Zeugen in dessen Mordprozess und wie sein Aussageverhalten damals war. Beiden Anwälten will der Zeuge damals die „vollständige Wahrheit“ gesagt haben, doch in dem Prozess habe er schweigen sollen.

Als er dennoch aussagen wollte, sei die Verteidigerin zu ihm gekommen. Sie habe ihm gesagt, dass ihm seine Familie mitteilen lasse, dass er den Mund halten und nichts weiter sagen solle. „Denk an deine Frau und deine Familie. Es kann alles passieren.“ Daraufhin habe er keine Aussage gemacht. Heute ist der Zeuge überzeugt, dass die Anwältin gegen ihn gearbeitet habe und gar nicht von seiner Familie bezahlt worden sei.

Der Zeuge schilderte eine Situation in seinem damaligen Prozess. Seine Verteidigerin habe damals der Staatsanwältin gesagt, dass der nun angeklagte 36-Jährige der Schütze gewesen sei, was die Verteidigerin kurz darauf aber bestritten habe.

„Das ergibt keinen Sinn“, warf im aktuellen Prozess einer der vier Verteidiger ein. Aber es hat in dem damaligen Prozess offenbar eine solche Situation gegeben, denn dazu wurden auch Aktenvermerke erstellt und in dem damaligen Prozess verlesen.

Wie es damals hieß, hatte in einer Verhandlungspause an einem Prozesstag im Dezember 2017 die Verteidigerin des jetzigen Zeugen der Staatsanwältin mitgeteilt, dass ihr Mandant aussagen möchte. Nicht ein mit ihm angeklagter weiterer Cousin habe geschossen, sondern der heute 36 Jahre alte Angeklagte. Dessen Name damals auch genannt wurde.

Statt den 28-Jährigen sofort reden zu lassen, sollte die Aussage am nächsten Verhandlungstag erfolgen. Es war sogar angedacht, ihn in der damaligen Untersuchungshaft durch die Rotenburger Polizei vernehmen zu lassen.

Dazu war es aber nicht mehr gekommen. Am Folgetermin machte der 28-Jährige keine Aussage mehr., nachdem die nun in der Kritik stehende Verteidigerin erklärt hatte, dass ihr Mandant nach einem „ausführlichen“ Gespräch mit ihr schweigen werde. Daran hatte sich in dem damaligen Prozess dann nichts mehr geändert.