Visselhöveder Bäckerei und Cafés wappnen sich gegen Wespen

Horst Rosebrock aus Hemslingen ist Bothels Wespenbeauftragter und kann mit dem Nest über seiner Terrasse gut leben. © Woelki

Mit schwelendem Kaffeepulver, Elektrofallen und Notfallsets in der Tasche wappnen sich Visselhöveder Bäckereiverkäuferinnen und Café-Betreiber gegen Wespen.

Visselhövede/Hemslingen – Wenn Helmut Neiß mit dem Auto voller Backwaren für die Visselhöveder Tafel unterwegs ist, muss er zurzeit auf dem Weg von Wittorf nach Visselhövede mehrmals anhalten, „um Wespen aus dem Wagen zu scheuchen“. Das geht ab und an aber nicht ohne einen Stich ab. Bei Bäcker Tamke selbst hängen moderne, elektrische Insektenfallen vor dem Eingang der Backstube und auch in seinen Filialen.

Das blaue Licht zieht die Wespen magisch an. „Kühle Luft mögen sie übrigens auch nicht. Daher helfen auch unsere Klimaanlagen. Es kommt zum Glück relativ selten vor, dass eine Mitarbeiterin gestochen wird. Doch da wo Süßes ist, kommen die Wespen halt hin. Da muss man auf der Hut sein“, so Bäckermeister Heiner Tamke.

Ulrike Habel reagiert allergisch auf Wespenstiche. © -

Das gilt besonders für seine Mitarbeiterin Ulrike Habel, die allergisch auf Stiche reagiert und im vergangenen Jahr bereits einen Schock erlitten und sich beim folgenden Sturz die Schulter gebrochen hatte. „Fernhalten kann man sie zurzeit kaum“, berichtet Habel. „Manchmal reicht ein Griff zu einem Stück Kuchen, wo eine Wespe drunter sitzt und schon ist es geschehen“, so die Bäckereifachverkäuferin. Dann sei Eile geboten und ein Kollege müsse sofort das Notfallset aktivieren. Einen Tipp hat sie auf Lager: „Möglichst kein Parfüm und keine bunte Kleidung tragen!“

Und was ist mit den Hausrezepten wie schwelendes Kaffeepulver oder Zitronen mit Nelken? „Das hilft vielleicht im privaten Haushalt, nur nicht in einer großen Backstube oder im Café“, glaubt Bäcker Tamke. „Wir hatten bisher Glück, weil das Wetter den Wespen nicht immer gepasst hat, Aber wenn die Gäste auf der Terrasse sitzen, geht es los“, berichtet Kristian Kettenburg vom Visselhöveder Café „NebenAn“. Wenn die Belagerung zu schlimm wird, hilft laut Kettenburg qualmendes Kaffeepulver. „Es ist allerdings ein intensiver Geruch. Da müssen wir auf die Windrichtung achten, dass die Gäste nicht im Rauch sitzen. Aber es hilft.“ Besonders schlimm sei es bei Pflaumenkuchen, „scheinbar eine der Lieblingsspeisen der Wespen“. Aber die Tiere sind Allesfresser und machen auch vor Wurstwaren nicht halt.

Die Elektrofalle leistet ganze Arbeit. © Kirchfeld

Auch bei Horst Rosebrock in Hemslingen klingelt zurzeit oft das Telefon. Er ist in der Samtgemeinde Bothel der Wespen-Beauftragte und Imker. Er bewahrt die Ruhe, selbst wenn über seiner Terrasse im und am Nest die Wespen hin- und herfliegen. „Sie nehmen von uns keine Notiz“, so Horst Rosebrock. Denn er weiß, dass die meisten Wespenarten die Menschen in der Regel in Ruhe lassen. „Nur bei den Erdwespen muss man ein wenig mehr aufpassen, denn die sind sehr neugierig und reagieren auf süße Sachen“, erklärt der Fachmann.

Konflikte zwischen Wespen und dem Menschen entstünden immer dann, wenn die kleinen Tierchen dem Menschen arg auf die Pelle rücken würden oder der Mensch sich dem Nest nähert. Auf dem Außengelände des Hemslinger Kindergartens habe er ein Wespennest samt Strauch entfernt und umgesiedelt. Für die Kinder sei das sehr spannend gewesen und sie hätten ihn von drinnen neugierig bei seiner Aktion beobachtet, erinnert sich Horst Rosebrock. In einem anderen Fall sind Bauarbeiter bei der Sanierung der Hemslinger Turnhalle auf ein Wespennest unterm Dach gestoßen. Auch dort folgte eine Umsiedlung. „Oft fordern die Leute, dass ich unverzüglich das Nest entfernen soll. Ich kläre dann erst mal über das Verhalten auf. Danach sind die meisten etwas entspannter“, merkt der Wespen-Beauftragte an.

Helmut Neiß scheucht die Wespen aus dem Wagen. © -

Prinzipiell sollten hektische Bewegungen vermieden werden, wenn Wespen im Anflug seien, Nahrungsmittel und -reste sollten im Freien abgedeckt werden. Wegpusten funktioniere nicht, denn die verbrauchte Atemluft mache die Tiere aggressiv. „Getränke draußen sollte man mit einem Trinkhalm zu sich nehmen und im Umfeld des Nestes sollten stärkere Erschütterung vermieden und der Zugang nicht versperrt werden“, so Rosebrock.