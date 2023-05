Visselhöveder Ausschüsse beraten Supermarktpläne

Von: Jens Wieters

So könnten die neuen Fassaden an der südwestlichen Goethestraße aussehen, der Verbrauchermarkt ist ein bisschen eingerückt hinter dem Karlstedt-Gebäude zu entdecken. © PGN

Es wird spannend beim Thema Supermärkte in Visselhövede. Am Dienstag tagen zwei Ausschüsse gemeinsam, um sich mit den Plänen auseinanderzusetzen.

Visselhövede – Und weiter geht es mit der politischen Diskussion über die Ansiedlung eines Edeka-Markts durch den Investor Friedhelm Klindworth im Dreieck der Goethestraße, der Worthstraße und der Wiesenstraße in Visselhövede, wo jetzt noch der Kik-Markt billige Textilien verkauft und das Geschäft Karlstedt seine Haushaltswaren sowie das Unternehmen Kaminland Holzöfen anbietet. Denn die Ausschüsse für Bauen und Kernort kommen am Dienstag, 23. Mai, um 16.30 Uhr zu ihrer nächsten gemeinsamen und öffentlichen Sitzung in der Mensa der Oberschule an der Lönsstraße zusammen.

Und die dürfte für Spannung sorgen, denn auf der Tagesordnung steht eben nicht nur der Punkt „Antrag auf Aufstellung des neuen Bebauungsplanes Worthstraße-Wiesenstraße zur Ansiedlung eines neuen Verbrauchermarktes mit zusätzlichen Wohn- und Praxisräumen“, sondern die fast gleichlautenden Anträge für den Combi-Vollsortimenter sowie den Aldi-Discounter an der Goethestraße. Auch die Erweiterung des Netto-Markts an der Süderstraße soll von Mitgliedern der beiden Ausschüsse intensiv diskutiert werden.

Der Knackpunkt dabei ist allerdings die Reihenfolge auf der Tagesordnung. Denn eine mögliche Edeka-Ansiedlung soll aktuell noch als erster Tagesordnungspunkt der Reihe beraten werden. Da heißt es in dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, dass „das Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan fortgesetzt und die Ansiedlung eines neuen Vollsortimenters mit zusätzlichen Wohn- und Praxisräumen angestrebt werden“ soll.

Alle anderen Märkte wollen auch erweitern

Anschließend sollen die Erweiterungsanträge der anderen Märkte diskutiert werden. Und darum heißt es in der Verwaltungsvorlage für den Combi, dass das Änderungsverfahren für den entsprechenden Bebauungsplan nicht fortgesetzt werden soll. Denn der Verwaltung erscheint eine Edeka-Neuansiedlung mit rund 1800 Quadratmetern an der Worthstraße und eine Erweiterung des Combi um 555 auf dann 2 450 Quadratmeter insgesamt zu viel.

Das Bauamt hatte der Bünting-Gruppe aus Ostfriesland, die die Combi-Märkte betreibt, im Vorfeld einen Fragenkatalog zu den Gründen ihrer Erweiterungspläne gesendet. „Es sollte politisch bewertet werden, ob vor dem Hintergrund der konkreten Bünting-Antworten die Unterstützung zur Erweiterung des Combi-Marktes seitens der Stadt weiter aufrechterhalten bleiben soll“, heißt es in der Verwaltungsvorlage vielsagend.

Für die Pläne von Aldi und Netto empfiehlt die Verwaltung den Ausschüssen jedenfalls Zustimmung. Soll heißen: Stimmen die Gremien für den Edeka, würden sie im Anschluss gegen die Combi-Erweiterung plädieren. Bereits im Vorfeld hatten nämlich alle Parteien signalisiert, dass beide Vorhaben zusammen nicht realisiert werden sollten.

Und darum ist die aktuelle Tagesordnung der Fraktion der Grünen ein Dorn im Auge. Sie hat im Rathaus einen Antrag eingereicht, der eine Änderung der Reihenfolge der Sitzungspunkt vorsieht, sprich, die Combi-, Aldi- und Netto-Pläne zuerst und dann erst über den Edeka beraten werden sollte. „Die Erweiterungsbemühungen der anderen Geschäfte sollten zunächst besprochen werden und danach über das Vorhaben der Investorenfamilie Klindworth“, so Grünen Fraktionssprecher Hartmut Wallin.

Entscheidung am 4. Juli

Die Klindworth-Pläne müssten im Zusammenhang mit der gesamten Lage in Visselhövede beraten werden. „Die Einflüsse, die ein neuer Vollsortimenter und einige neue Fachgeschäfte auf die übrigen Geschäfte und das Stadtbild von Visselhövede haben, sollen nicht ausgeblendet werden“, laut die Begründung.

Anfang des Monats hatte der Stadtrat ein „Meinungsbild“ zu einer möglichen Edeka-Ansiedlung abgegeben. Die große Mehrheit war damals dafür, lediglich die Grünen und WiV-Mann Eckhard Langanke hatten dagegen gestimmt. Zwei Ratsmitglieder hatten sich bei der Abstimmung enthalten.

Eine finale Entscheidung wird der Rat am 4. Juli treffen. Bis dahin muss die Klindworth-Familie auch ein tragfähiges Verkehrskonzept für den Edeka-Markt rund um den Kreisel vorlegen.