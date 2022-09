Visselhöveder Tafel immer noch dicht

Von: Jens Wieters

An der Eingangstür des alten Bahnhofs, in dem die Tafel untergebracht ist, wird auf die defekte Kühlung und die damit verbundene Schließung hingewiesen. © Wieters

Die Visselhöveder Tafel ist geschlossen, weil die Kühltheke defekt ist. Zwar soll es Geld für eine Neuanschaffung über das EU-Projekt Hohe Heide geben, es fehlen aber Stempel des Landesamts.

Visselhövede – Ganz so schnell wie gehofft, klappt es nun doch nicht mit einer neuen Kühlung für die Visselhöveder Ausgabestelle der Rotenburger Tafel. „Ich warte jeden Tag auf den Zuwendungsbescheid von der Hohen Heide“, sagt Manfred Seitz, Mann der ersten Stunde der Tafel, die früher Visselhöveder Gabentisch hieß.

Bekanntlich war vor gut vier Wochen die Kühlung in den Räumen des ehemaligen Bahnhofs ausgefallen. „Die kompletten Kühlelemente waren defekt. Der herbeigerufene Mitarbeiter einer Fachfirma musste unser über 17 Jahre altes Kühlregal ausschalten, weil ein Kurzschluss und somit eine echte Brandgefahr drohten“, berichtete damals Fahrer Helmut Neiß.

Aktuell ist die Ausgabestelle wegen des technischen Dilemmas immer noch geschlossen. Rund 140 Bedürftige aus Visselhövede und umzu werden von dort nicht mehr mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgt. Regelmäßig kommen etwa 30 bis 40 Einzelpersonen, die „sich aber nicht selber versorgen, sondern meistens warten Ehepartner oder sogar ganze Familien auf die Waren, die wir zum Glück von einigen Supermärkten und Bäckereien bekommen“, so Seitz.

Weil Milch und andere leicht verderblich Lebensmittel den Bedürftigen nicht mehr angeboten werden konnten, hat die Tafel den Betrieb vorübergehend ganz eingestellt. Doch finanzielle Hilfe folgte auf dem Fuße – aber erst mal nur auf dem Papier. Denn das EU-Programm Leader mit seinem regionalen Projekt Hohe Heide hat noch Geld, das zügig ausgegeben werden muss, bevor es in eine andere Region abfließt. „Die zuständige Lokale Aktionsgruppe hat bereits einem Zuschuss zugestimmt, aber nun muss das Landesamt für Regionalentwicklung in Verden noch den Stempel unter den Förderbescheid setzen. Das dauert offenbar noch einen kleinen Augenblick“, so Seitz.

Die kommunale Co-Finanzierung, die bei Hohe-Heide-Projekten immer Voraussetzung ist, ist gesichert, wie im Sozialausschuss bekannt wurde. „Die 20 Prozent stellen wir sofort zur Verfügung“, so Charly Carstens (CDU).

Manfred Seitz weiß, dass sich so langsam Unmut unter den Bedürftigen breit macht, aber auch die Supermärkte und Bäckereien, die der Tafel regelmäßig Lebensmittel spenden, wollen wissen, wie und vor allem wann es weiter geht mit der Tafel. „Und darum hoffe ich nun jeden Tag auf eine positive Nachricht aus Verden.“