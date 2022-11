Visselhövede vermarktet Gewerbefläche für kleines Geld

Von: Jens Wieters

Die Grundstücke im neuen Gewerbegebiet hinter der ehemaligen Kaserne sind komplett erschlossen und werden jetzt vermarktet. © Wieters

Rund acht Hektar Gewerbe- und Industriefläche stellt Visselhövede nun Unternehmern zur Verfügung.

Visselhövede – Vor fast genau einem Jahr wurde der Spatenstich vollzogen, jetzt geht es mit Volldampf in die Vermarktung. Das rund acht Hektar große Visselhöveder Gewerbegebiet im Anschluss an das ehemalige Kasernengelände ist fertig gestellt und verkehrs- und versorgungstechnisch komplett erschlossen. Das heißt: „Theoretisch könnten Interessenten schon von heute auf morgen bauen, wenn sie den Verkaufspreis gezahlt haben“, sagt Daniel Böhmer vom städtischen Bauamt.

Und die ansiedlungswilligen Unternehmen brauchen gar nicht viele Euros an die Stadtkasse überweisen, denn ein Quadratmeter der verkehrgünstig an der Bundesstraße 440 gelegenen Flächen kostet nur 19,50 Euro. „Ein echtes Schnäppchen“, glaubt auch Böhmer, dass die Telefone bei Raphaela Christof nicht mehr lange still stehen werden. Denn die Sachbearbeiterin für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung übernimmt die Vermarktung und ist telefonisch unter 04262 / 301133 zu erreichen.

Insgesamt umfasst das Gewerbegebiet, das auch Teile des alten Kasernengeländes beinhaltet, das nach dem Auszug der Soldaten von der Firma JBS übernommen worden war, etwa zwölf Hektar. Aber auch JBS braucht Platz. „So haben wir uns das Areal des früheren Sportplatzes als neues Logistikzentrum auserkoren“, berichtete JBS-Sprecher Hans-Hinrich Hastedt dem Visselhöveder Bauausschuss.

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 440 in Richtung Ottingen für eine Auffahrtspur aus dem Gewerbegebiet dauern noch ein wenig. © -

Insgesamt zwölf Zufahrten sind bereits angelegt, sodass die freien Grundstücke auch problemlos von Lkw angesteuert werden können. Aber zwölf Zufahrten sind nicht gleichbedeutend mit zwölf Bauplätzen. „Wir sind bei dem Zuschnitt wirklich sehr flexibel“, berichtet Daniel Böhmer.

Vor rund drei Jahren hatte sich die Stadtverwaltung mit der Firma JBS zusammengesetzt, um dieses Projekt nach und nach zu entwickeln. Am Ende und nach dem Tausch einiger Grundstücke kam heraus, dass beide Seiten von dieser Idee profitieren würden. Denn die Stadt kann bald wieder Flächenangebote aus der Schublade ziehen, wenn Anfragen kommen, und JBS bekommt neue Straßen und Schmutz- und Regenwasserkanäle, sodass die noch zur Nutzung zur Verfügung stehenden Gebäudeteile aufgrund der neuen Erschließung besser vermietet werden können.

Neue Gewerbeflächen braucht die Stadt auch händeringend, da die Nachfrage hoch und das Gewerbegebiet an der Celler Straße-Ost bereits voll ist. „Ein Vorteil ist auch die Lage, denn im hinteren Bereich ist sogar Industrie und nicht nur Gewerbe erlaubt, sodass auch andere Emissionen zugelassen seien, als in der Nähe von Wohngebieten“, so Böhmer.

Der Verwaltung schwebt vor, dass sich möglichst viele Firmenchefs ansiedeln, um eine Vielfalt von Handwerk oder Dienstleistungen auf dem neuen Gelände zu entwickeln, sodass „Arbeitsplätze in ganz unterschiedlichen Berufen geschaffen werden“. Die Ansiedlung zum Beispiel eines Logistikunternehmens, das ein Großteil der Flächen als Alleinmieter nutzen würde, wird hingegen ausgeschlossen.

Das ganze Erschließungsprojekt wird mit rund 1,5 Millionen Euro von der N-Bank aus Hannover aus dem Topf zur Förderung hochwertiger wirtschaftlicher Infrastruktur bezuschusst.

Der Bau des Gewerbegebiets hat aktuell aber auch ein paar Nachteile – besonders für Pendler. Denn der Verkehrsfluss auf der Bundesstraße in Richtung Ottingen wird zurzeit in beide Richtungen durch eine Ampel mit langen Rotphasen geregelt. Dort wird eine Einfädelungsspur vom Gewerbegebiet auf die Bundesstraße gebaut – und das kann noch ein paar Wochen dauern.