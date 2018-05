Schüler im Einsatz für den Frieden

Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

+ © Wieters VDK-Vertreter, Lehrer, Rektor und Bürgermeister danken den Visselhöveder Oberschülern für ihren unermüdlichen Einsatz bei Wind und Wetter für die Pflege von Kriegsgräbern. © Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Bei Regen und Wind, Schnee und Eis waren 36 Visselhöveder Oberschüler im Dezember vergangenen Jahres in Visselhövede, Schwitschen und in Hiddingen unterwegs, um an den Haustüren von 22 Sammelgebieten zu klingeln, um für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) zu werben und natürlich um um eine Spende zu bitten. Und die Schüler hatten Erfolg. 1032 Euro kamen zusammen, eine Summe, die sich echt sehen lassen kann.