Pläne für das neue Gesicht Visselhövedes

Von: Jens Wieters

Der Blick auf das Gebäudeensemble vom Kreisel Rotenburger Straße aus gesehen. Zeichnungen: PGN © -

Skizzen zur Umgestaltung des Bereichs zwischen der Goethe- und Worthstraße in Visselhövede inklusive eines Vollsortimenters wurden jetzt vorgestellt.

Visselhövede – Historische Gebäudestrukturen verbunden mit modernen architektonischen Gestaltungselementen und jede Menge Platz zum Einkaufen, zum Wohnen und auch für Arztbesuche: Die Pläne für die Umgestaltung des Dreiecks Goethestraße/Worthstraße in Visselhövede nehmen konkrete Formen an.

Während einer nichtöffentlichen Sitzung haben Geschäftsführer Norbert Behrens von der Planungsgruppe Nord (PGN) aus Rotenburg sowie Friedhelm Klindworth, Investor und Eigentümer des größten Teils des Grundstücks, dem Stadtrat die Idee vorgestellt. Die Politiker werden jetzt in ihren Fraktionen und Gruppen über das Vorhaben, das als Ankermieter einen Vollversorger vorsieht, diskutieren und während einer erneuten, dann öffentlichen Ratssitzung Ende April/Anfang Mai über das weitere Vorgehen beraten. Denn Klindworth braucht die Zustimmung der Politik, weil die entsprechenden Bebauungspläne geändert werden müssen.

Die Fassadenfront entlang der Goethestraße. Eine Erreichbarkeit des Marktes von der Straße aus ist durch den Durchgang neben dem Karlstedt-Haus (r.) gegeben. © -

„Im Kern wollen wir die alten Gebäudestrukturen und vor allem die Fassaden sowohl am Haus, in dem Dr. Heise praktiziert, als auch am Karlstedt-Haus weitgehend erhalten“, berichtet Planer Behrens auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Gebäude dazwischen, wo jetzt der Kik-Markt untergebracht ist, wird demnach abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, wobei zwei Giebel sich „harmonisch“ in das Stadtbild einfügen sollen. Etwas nach hinten in Richtung Worthstraße eingerückt ist der eigentliche Bau des Supermarkts vorgesehen. „Dort arbeiten wir mit viel Holz und Glas“, erläutert Behrens.

Im ersten Stock sind eine ganze Reihe von Wohnungen eingeplant, die nicht nur seniorengerecht per Aufzug erreichbar sein sollen, sondern auch günstig zu mieten sein werden. „Uns schweben auch mehrere Arztpraxen vor, sodass wir ein kleines medizinisches Versorgungszentrum dort etablieren könnten“, blickt Behrens nach vorn.

Kommentar Initialzündung für die Innenstadt Jetzt ist die Katze aus dem Sack oder zumindest guckt sie schon ein wenig raus: Planer Norbert Behrens und Investor Friedhelm Klindworth haben die Zeichnungen vorgestellt, wie die Häuserzeilen an der südwestlichen Goethestraße als neues Gesicht der Stadt aussehen könnten. Und das ist ein echter Hingucker mit historischen anmutenden Giebeln und modernen Elementen aus Holz und Glas. Die Fassade des Karlstedt-Hauses bleibt erhalten und auch überwiegend die des Arztgebäudes. Und mal ehrlich, um den hässlichen Betonklotz Kik-Markt ist es wirklich nicht schade. Und alles wird nicht nur barrierefrei gebaut, sondern wird beheizt und beleuchtet mit erneuerbaren Energien. Klar, mit dem Einzug eines zweiten Vollsortimenters in die Stadt entsteht eine Konkurrenzsituation, die dem aktuellen Platzhirschen sicher weniger Umsatz beschert. Aber seit gut drei Jahren wird darüber berichtet und ebenso lange der Combi kritisiert. Reagiert hat die Führung in Ostfriesland darauf nicht. Also darf man hoffen, dass die Verbraucher bald die Qual der Wahl haben, wo sie einkaufen gehen.

Aber die Klindworth-Pläne haben noch weitere positive Aspekte: Die Schaffung eines Medizinischen Versorgungszentrums in für interessierte Ärzte modernen Praxen. Außerdem entstehen dort und auch an der Feldstraße Wohnungen selbst für den kleinen Geldbeutel. Jetzt liegt es an der Politik, die Weichen zu stellen für eine Initialzündung zur Entwicklung der Innenstadt. Denn wenn jemand viele Millionen investieren will, wären die Entscheider mit dem Klammerbeutel gepudert, würden sie diese Pläne mit ihren positiven Folgen nicht befürworten. Denn es gibt heutzutage nicht viele Menschen, die derartige Ideen realisieren – und in Visselhövede schon mal gar nicht. Jens Wieters

Der gesamte Komplex werde nach den neuesten energetischen Gesichtspunkten geplant. „Das heißt, wir werden mit Wärmepumpen und Photovoltaik energietechnisch völlig autark sein.“

Drumherum entstehen dem Plan nach etwa 180 Parkplätze. 60 Autos finden in einer Tiefgarage Platz. Die Zu- und Abfahrten zum Markt sind von der Worthstraße sowie von der Wiesenstraße aus vorgesehen, wo ein Einfamilienhaus weichen müsste. „Die bereits erfolgte Verkehrszählung hat eine gute Prognose ergeben, dass das so möglich ist. Ein detailliertes Gutachten ist noch in Planung“, berichtet Behrens. Eine Anlieferung des Marktes erfolgt über den Parkplatz. Welcher Name über dem Eingang schließlich stehen wird, will sich Investor Klindworth jetzt noch nicht so recht entlocken lassen. „Wir sind in den letzten Vertragsgesprächen.“

„Klar ist, dass wir die Mieter, die jetzt über dem Kik-Markt wohnen, nicht auf die Straße setzen“, sagt der Bauunternehmer aus Klein-Meckelsen „Wir werden bereits im Vorfeld einen Komplex erstellen, der entsprechende Räumlichkeiten bietet.“ In diesem Zusammenhang will Klindworth auch das Gelände des ehemaligen NP-Markts an der Feldstraße erwerben und gemeinsam mit der PGN dort ebenfalls „ein Wohngebiet entwickeln“. Das hatten die Stadtverwaltung und Politik bereits im Vorfeld zur Bedingung gemacht.

Behrens und Klindworth sind zufrieden mit ihrer Präsentation vor den Ratsmitgliedern. „Ich denke, wir haben über viele Dinge aufgeklärt und haben auch die Nachfragen ausführlich beantworten können“, hat Norbert Behrens ein „gutes Gefühl“, dass die Pläne realisiert werden können. „Frühester Baubeginn könnte der 1. Januar 2025 sein. Denn so lange läuft noch der Mietvertrag mit dem Kik“, erläutert Klindworth, der ab dann mit einer zweijährigen Bauzeit rechnet – wenn Visselhövedes Politiker mitspielen.