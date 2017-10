Elektronik aus längst vergessenen Zeiten im Computermuseum

Tag der offenen Tür

+ © Kirchfeld Einige Besucher interessierten sich für das Kamera- und Fotostudio im Computermuseum. © Kirchfeld

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Wie, Visselhövede hat ein eigenes Fernsehstudio? Ja, am Tag der offenen Tür im Computermuseum hat jeder Besucher die Möglichkeit bekommen, ein Fernsehstar zu sein. „Ich bin seit rund zwei Jahren dabei. Mein Mann und ich kamen durch den Fotoclub zu Ralf Müller. Nun helfe ich aus, wenn Not am Mann ist“, berichtete Hildegard Jander, die mit Fabian Kelm aus Bad Fallingbostel ein fiktives Interview vor laufender Kamera von Ralf Müller führte. Laut Schätzung der Mitglieder waren es an die 200 Besucher, die das kostenlose Angebot, einmal in die Geschichte alter Rechner einzutauchen, nutzten.