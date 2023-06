Visselhövede im Katastrophenfall: „Wir haben einen Plan“

Von: Jens Wieters

Niemand will ihn, aber wenn er kommt, dann ist Vorbereitung wichtig: Die Stadt Visselhövede ist jedenfalls durch vielerlei Anschaffungen für den Katastrophenfall gewappnet.

Visselhövede – Niemand wünscht ihn sich, aber wenn er eintritt, ist es gut, wenn man vorbereitet ist. Und die Stadt Visselhövede „hat einen Plan“, wie Bürgermeister André Lüdemann formuliert, wenn es tatsächlich mal zu einem Katastrophenfall kommen sollte. „Dafür ist zwar grundsätzlich am Ende der Landkreis zuständig, aber bevor der den Ernstfall ausruft, liegt es an uns, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen“, erläuterte Ordnungsamtsleiter Mathias Haase dem Feuerwehrausschuss.

Und die wurden von der Stadtverwaltung sehr gut vorbereitet, „weil sich Haase und Jonas Hermonies intensiv darum gekümmert haben“, wie der Bürgermeister lobte. Dabei habe man im Rathaus zwar nicht gleich atomare Katastrophen vor Augen, sondern eher flächendeckende Brände in der ländlichen und waldreichen Region sowie anhaltende Stromausfälle. „Denn ohne Strom läuft nichts mehr“, so Haase, der an den Eisregen erinnerte, der vor Jahren in Nindorf für einen zweitägigen Blackout gesorgt hatte. Aber auch eine Gasmangellage mit dem damit verbundenen Ausfall von Heizungen sei bereits eine ernsthafte Bedrohung.

Wärmeinseln in der Innenstadt

„Darum haben wir drei Notstromaggregate angeschafft, die zumindest unsere durch die Fernwärme aus der Nindorfer Biogasanlage als Wärmeinseln für Bedürftige auserkorene Gebäude der Oberschule Auf der Loge, der Kastanienschule mit der nötigen Energie versorgen können“, so Haase. Die Maschinen würden mit Diesel betrieben, der wohl aufgrund des großen ortsansässigen Händlers wohl kaum zur Mangelware erklärt werden müsste. „Wenn tatsächlich alle Feuerwehrfahrzeuge, die Autos und Trecker des Bauhofs sowie Schlepper von helfenden Landwirten im Einsatz sind und die Aggregate laufen, benötigen wir 21 000 Liter Diesel am Tag“, hat Haase hochgerechnet. Auch dafür halte der Landkreis im Katastrophenfall die nötigen Berechtigungsscheine vor.

Das weitaus größere Problem sei die Kommunikation bei Stromausfall. „Denn ein normales Telefon und E-Mail-Verkehr klappt nicht, das Handy nur, bis der Akku leer ist“, betonte der Ordnungsamtsleiter, der unterstrich, dass mit dem Beginn des Ukraine-Krieges der Katastrophenschutz eine wesentlich höhere Bedeutung für die Kommunen bekommen habe. Aber auch ohne Krieg hätten die vergangenen Jahre gezeigt, dass Unwetterereignisse auftreten, die sich auch negativ auf die kritische Infrastruktur auswirken könnten und damit auch zeitweise die Versorgungssicherheit gefährdet sein könne.

Grundsätzlich soll die Kommunikation zum Landkreis Rotenburg und zur Einsatzleitstelle über den digitalen Funk oder über die Sat-Telefone erfolgen. „Da der Funk bei einem flächendeckenden Stromausfall nicht umfassend funktionieren wird, ist seitens des Landkreises vorgesehen, Sat-Telefone anzuschaffen. Zwei davon haben wir in der Stadt bereits, eins im Rathaus und eins bei der Feuerwehr.“ Aber auch die Verbindung zur Kläranlage zum Bauhof und in der Verwaltung müsse im Falle eines Falles einwandfrei funktionieren.

CB-Funk ist angesagt

„Und dabei denke ich eher an den CB-Funk, der günstig in der Unterhaltung und in der Anschaffung ist. Der funktioniert auch bei einem Stromausfall dank großer Akkuleistung zuverlässig.“

Auch wenn es kaum jemand wahrhaben möchte, müssten die Verwaltungen auch an einen radioaktiven Fallout denken. „Der Landkreis ist noch in der Vorbereitung, um im Bedarfsfall Jodtabletten über die Gemeinden verteilen zu lassen. Als Verteilungsstellen ist die Oberschule Auf der Loge, das Rathaus und die Feuerwehrhäuser in den Ortschaften vorgesehen“, informierte Hasse dennoch.

Von besonderer Bedeutung sei zurzeit noch die Abarbeitung von Notrufen und die Informationsmöglichkeiten für die Mitbürger insbesondere in den Ortschaften. Für diese wichtigen Aufgaben ist vorgesehen, den sogenannten Katastrophenschutz-Leuchtturm im Rathaus zu betreiben und dementsprechend Informationsleuchttürme in den Feuerwehrhäusern der Ortschaften. „Zur Alarmierung der Bevölkerung dienen grundsätzlich Radio und Fernsehen, verschiedene Warn-Apps sowie die Sirenen, die im vergangenen Jahr entsprechend umgerüstet wurden.“ Weiterhin seien Fahrzeuge für die Feuerwehren mit der Möglichkeit für Sprachdurchsagen beschafft worden, um auch hier die Bevölkerung in den Gebieten zu warnen, in denen keine Sirene stationiert sei.

„Insgesamt betrachtet, sind wir im Katastrophenfall sehr gut aufgestellt. Wir sind dabei schon sehr viel weiter als andere Kommunen“, so Bürgermeister Lüdemann. Sein Vertreter Mathias Haase appellierte aber auch an die Eigenverantwortung der Einwohner, die sich darum kümmern sollten, immer genügend Vorräte für ein, zwei Tage im Keller zu haben. „Auch ein Radio mit Batterien gehört dazu.“