Marketing, Tourismus, Wirtschaftsförderung: Angela Ilievski übernimmt in Visselhövede

Von: Jens Wieters

Angela Ilievski kümmert sich ab sofort im Visselhöveder Rathaus um das Marketing der Stadt, will die Wirtschaft fördern und den Tourismus ankurbeln. © Wieters

Die Visselhöveder Stadtverwaltung stellt sich im Bereich Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Tourismus neu auf. Angela Ilievski beackert künftig diese Themen.

Visselhövede – Gewerbegebiete statt Jugendtreff, Wirtschaftsminister statt Vereinsvorsitzender: Die Stadt Visselhövede hat eine neue Sachbearbeiterin für Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung. Angela Ilievski besetzt jetzt diese Stellenbeschreibung im Rathaus.

„Da in unserem Haus ständig Bewegung herrscht, haben wir diesen Posten neu besetzt, zumal Angela Ilievski die idealen Voraussetzungen durch ihre bisherige berufliche Tätigkeit mit sich bringt“, begründet Bürgermeister André Lüdemann den Personalwechsel. Die bisherige Stadtmarketingfrau Raphaela Christof wende sich anderen, wichtigen Aufgaben in der Verwaltung zu.

Bisher war die 51-jährige Ilievski, der erst seit Oktober vergangenen Jahres der Stadt zu Diensten ist, für die Themenbereiche Tourismus, Kunst und Kultur, Jugend und Vereine zuständig. „Dafür werden wir in Kürze ebenfalls eine Umbesetzung vornehmen“, verrät der Bürgermeister schon jetzt. Lüdemann weiß aber auch, dass es durch das Mehr an Aufgaben, die eine Verwaltung heutzutage erledigen muss, ziemlich eng wird im historischen Gebäude am Marktplatz. Darum sind dort zurzeit auch die Handwerker im ehemaligen Ratsaal damit beschäftigt, die Vorbereitungen für den Umbau des großen Raums in mehrere kleinere Büros zu erledigen. Ausschüsse und der Stadtrat tagen darum seit einigen Wochen schon entweder in der Mensa der Oberschule an der Lönsstraße oder im Haus der Bildung.

Neues Logo in Planung

Angela Ilievski, die sich aktuell noch das Vorzimmer des Bürgermeisters mit Kirsten Licher-Hellberg teilt, wird in den kommenden Wochen viele Gespräche führen, um zum Beispiel die Grundstücke im neuen Gewerbegebiet Lehnsheide an den Mann oder die Frau zu bringen. Auch soll Visselhövede zu einer Marke werden, wie es sie früher einmal gab. „Über kurz oder lang wollen wir ein neues Logo für den Wiedererkennungswert kreieren“, so die gelernte Reiseverkehrskauffrau. Denn um die Werbung für die kleine Stadt war es in der Vergangenheit nicht gerade bestens bestellt. Früher war der Slogan „Visselhövede – das Tor zur Heide“ bei vielen Menschen in Norddeutschland ein Begriff.

Die Voraussetzungen für das Vorhaben, Vissel außerhalb des Landkreises bekannter zu machen, haben sich zunächst zumindest für Wohnmobilfahrer zum Guten gewendet. Denn mit Fördergelder des Landesprojekts Perspektive Innenstadt, wurde und wird zurzeit der Stellplatz vor dem Hallenbad komplett umgestaltet und die Ver- und Entsorgung neu installiert. Das „ist aber nur eines von vielen Themen, die ich in der nächsten Zeit beackern werde“, so Ilievski, die aber bei der 25-Stunden-Woche bleiben will, auch wenn ihr Chef augenzwinkernd sagt: „Mal gucken.“

Ilievski hat sich das Rüstzeug für dieses Vorhaben unter anderem unter Spaniens Mittelmeersonne geholt. „Sieben Jahre habe ich im Robinson-Club auf Mallorca im Veranstaltungs- und Animationsbereich gearbeitet.“ Nach einem beruflichen Zwischenstopp am österreichischen Wörthersee verschlug es sie aus persönlichen Gründen wieder in ihre Heimatstadt Bremen. Dort war sie zuletzt als Veranstaltungsmanagerin im Atlantic Grand Hotel tätig. „Aber irgendwie bin doch eher ein Landei als eine Großstadtfrau.“