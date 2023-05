Visselhövede hofft auf Förderung der Gemeinwesenarbeit

Von: Henning Leeske

Teilen

Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy. © Wieters

Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy soll der Stadt Visselhövede erhalten bleiben. Die hofft auf eine Landesförderung seiner Stelle.

Visselhövede –– Der unter anderem vom Land geförderte Arbeitsvertrag des Visselhöveder Gemeinwesenarbeiters Christian Oddoy läuft noch bis Ende des Jahres. Wie geht es danach weiter mit der wichtigen Stelle für das gesellschaftliche Miteinander in der Stadt an der Vissel? Darüber hat jetzt der Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur, Senioren und Jugend beraten. „Die Deutsche Angestellten Akademie in Rotenburg hat einen Folgeantrag zur Förderung der Koordinierungsstellen von Jugend- und Sozialarbeit beim zuständigen Ministerium gestellt“, informierte die Verwaltung. Die Fördersummen des Landes sollen für die kommenden drei Jahre zwischen 61 000 und knapp 66 000 Euro betragen. „Eine Förderzusage würde zu entsprechenden Minderaufwendungen in diesem Bereich führen“, heißt in der Sitzungsvorlage, was so viel heißt wie, dass die Kosten auch für den Fall des negativen Bescheids aus Hannover abgedeckt seien. Natürlich sorgte das für Erleichterung bei den anwesenden Kommunalpolitikern, die die Arbeit des Gemeinwesenarbeiters einhellig sehr schätzen. „Gerade in der Flüchtlingsbetreuung hat Christian Oddoy viel geleistet und dem Rathaus viel Arbeit abgenommen“, so die Verwaltung, die auf die aktuell 186 betreuten ukrainischen Flüchtlinge hinwies.

Präventionsrat befragt Einwohner

Passend zum Thema stellte Susanne Schumann vom Präventionsrat eine durchgeführte Umfrage zur Gemeinwesenarbeit vor. 186 Personen seien an der Oberschule und im Stadtzentrum beim Einkaufen zufällig befragt worden. So hatten mehr als zwei Drittel der befragten Oberschüler noch nichts von Oddoys Arbeit gehört, aber mehr als die Hälfte der anderen Interviewten schon. Letztere verbinden mit seiner Arbeit eine „Bündelung der ehrenamtlichen Kräfte“, er sei Ansprechpartner für jedermann, helfe bei Problemen und unterstütze Flüchtlinge.

Allgemeiner wurde auch nach Verbesserungsvorschlägen gefragt, wie nach Veränderungen im Zusammenleben. Immerhin 56 Personen waren wunschlos glücklich und fühlten sich rein subjektiv betrachtet wohl an der Vissel. Die anderen forderten unter anderem mehr Respekt untereinander, mehr Gemeinschaft, mehr Bürgerveranstaltungen, eine bessere Kommunikation, mehr Spielplätze und Sportangebote für Kinder. Sie würden gerne Leerstand von Geschäften in der Stadt reduzieren und bessere Einkaufsmöglichkeiten schaffen. 61 Prozent der in der Kernstadt befragten Menschen informieren sich in der Zeitung darüber, was in der Stadt los ist. Bei den jüngeren Oberschülern liegt Social Media vorne.

Laut Schumann seien die Ergebnisse ganz frisch vor der Sitzung zusammengestellt worden und weitere Erkenntnisse aus der Umfrage sollen nun analysiert werden, damit Christian Oddoy eine gute Basis für seine weitere Tätigkeit habe. Bereits am 25. Mai werden die Landespolitiker in Hannover über die Gemeinwesenarbeit und über den Präventionsrat mittels einer Fotoausstellung im Landtag informiert. Eine zwölfköpfige Delegation wird zur Eröffnung über die Sozialarbeit berichten.