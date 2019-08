Großübung aller städtischen Feuerwehren bei Hoyer-Energie

Am Freitagabend kam es zu einer Feuerwehrübung bei Hoyer in Visselhövede.

Am frühen Freitagabend ertönten zahlreiche Feuerwehr-Sirenen in Visselhövede: Auf dem Gelände der Hoyer-Energie übten die Einsatzkräfte den Notfall.

Der Übungsbeginn war für 18.30 Uhr geplant, zu diesem Zeitpunkt ertönten die Sirenen in Visselhövede, Kettenburg und Ottingen. Um 18.40 Uhr waren Schwitschen und Hiddingen an der Reihe, um 18.45 Uhr Wittorf, Jeddingen und Nindorf und zum Abschluss der Alarmierungsrunde um 18.50 Uhr Buchholz.

An den jährlichen Hoyer-Energie-Alarmübungen sind alle Feuerwehren des Stadtgebietes beteiligt. Dabei kommt es zu einem erhöhten Aufkommen an Sirenenalarmen und Einsatzfahrzeugen mit Sonder- und Wegerechten in Visselhövede. Der Zeitpunkt der Übung war den Einsatzkräften im Vorfeld nicht bekannt.

kom